Καιρός: Σε Red Code 8 περιοχές, στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Εύβοια, ήχησε το 112, όπως και για Σκύρο και Σποράδες, ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

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Ξεκίνησε ήδη την επέλασή της η 48ωρη κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα ήδη από το πρωί της Τρίτης με ισχυρές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξελίσσονται επιδεινούμενα όσο πλησιάζουμε προς την Τετάρτη, οπότε και αναμένεται να κορυφωθεί το κύμα κακοκαιρίας.

Λίγο νωρίτερα ήχησε το 112 για τους κατοίκους της Εύβοιας, της Σκύρου και των Σποράδων, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις περιοχές #Εύβοιας, #Σκύρου & #Σποράδων από μεσημέρι Τρίτης 13-10 έως απόγευμα Τετάρτης 14-10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας την Τρίτη, και την Τετάρτη, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

📌 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους



📄 https://t.co/RGpVWYCmWy pic.twitter.com/21mWRoNU9Q October 13, 2026

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε όλη σχεδόν τη χώρα, ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση συνιστάται για:

1) Την Τρίτη στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική.

2) Από βράδυ της Τετάρτης και τη νύχτα προς την Πέμπτη, στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές.

3) Από τις απογευματινές – βραδινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη στην Αττική λόγω των καταιγίδων που αναμένεται να εκδηλωθούν και αυξημένη επαγρύπνηση τη νύχτα προς την Πέμπτη λόγω των θυελλωδών ανέμων.

4) Μέχρι τις απογευματινές – βραδινές ώρες την Τετάρτη, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη Σάμο, την Ικαρία και τα Δωδεκάνησα.

5) Τους βόρειους ανέμους που θα επικρατήσουν με ένταση στα ανατολικά 8 με 10 μποφόρ.

Για τον λόγο αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026:

Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Την Περιφέρεια Αττικής

Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Την Περιφέρεια Κρήτης

Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

καθώς σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Τρίτη, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την Εκδήλωση Καιρικών Φαινομένων και Πάσης Φύσεως Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και ο κίνδυνος από την επικράτηση πολύ θυελλωδών ανέμων, προβλέπεται να είναι υψηλός στις εν λόγω περιοχές.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την επικράτηση πολύ θυελλωδών ανέμων.

Παράλληλα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Σημειώνεται ότι την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Κολυδάς: Σε Ανατολική Στερεά και Εύβοια τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Καμπανάκι και για την Αττική

Για σημαντικές βροχοπτώσεις την Τετάρτη προειδοποιεί ο Θοδωρής Κολυδάς. Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ τοποθετεί την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια στο μάτι της κακοκαιρίας, με την Αττική να δέχεται έντονα φαινόμενα επίσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

«Σημαντικές βροχοπτώσεις αύριο Τετάρτη – Ισχυρή σύγκλιση ICON και ECMWF

Η αυριανή ημέρα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, παρουσιάζει ιδιαίτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, καθώς τα δύο βασικά προγνωστικά μοντέλα, ICON και ECMWF, συγκλίνουν ως προς την εκδήλωση σημαντικών βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την επιχειρησιακή ανάλυση του RAIN INTELLIGENCE, η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου το ICON προβλέπει τοπικά έως 165,5 mm σε 24 ώρες. Ακολουθούν η Αττική με 58,3 mm, η Θεσσαλία με 46,7 mm, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 25,5 mm και η Ανατολική – Νότια Πελοπόννησος με 20,4 mm.

Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο για την αξιοπιστία της προγνωστικής εικόνας είναι η συμφωνία των δύο μοντέλων, κυρίως ως προς τη γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων. Ωστόσο, στην Αττική και τη Θεσσαλία η συμφωνία χαρακτηρίζεται μέτρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι παραμένουν διαφορές στην εκτίμηση των επιμέρους χαρακτηριστικών του υετού.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, όπου τα προβλεπόμενα τοπικά ύψη βροχής είναι πολύ μεγάλα και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα, εφόσον επαληθευτούν.

Η σύγκλιση ICON και ECMWF ενισχύει την εμπιστοσύνη στη γενική εξέλιξη της κακοκαιρίας, χωρίς όμως να εξασφαλίζει την επαλήθευση των ακραίων τοπικών υψών βροχής. Τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα θα είναι καθοριστικά για την ακριβέστερη αποτύπωση των περιοχών μεγαλύτερης επικινδυνότητας».

Σε ποιες περιοχές θα κλείσουν τα σχολεία

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές ενόψει της επιδείνωσης του καιρού, με τις πρώτες αποφάσεις για κλειστά σχολεία την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 να έχουν ήδη ανακοινωθεί. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι που αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας δημιουργούν αυξημένους κινδύνους για τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.



Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων έχει αποφασιστεί σε περιοχές στην Εύβοια. Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και σε Σκιάθο και Σκόπελο, όπως και ο δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός του νησιού καθώς και στη Ρόδο, την Κω και στην Σύμη.



Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων παραμένει ανοιχτό, ανάλογα με την ένταση των φαινομένων και τις τοπικές συνθήκες. Στην Αττική, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οριζόντιο κλείσιμο όλων των σχολείων.



Ειδικότερα, την αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων για την Τετάρτη (14/10) αποφάσισε ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που αναμένονται στην περιοχή.



Σύμφωνα με την Ευβοϊκή Γνώμη, η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ τα μαθήματα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.



Η απόφαση συνδέεται με τις προβλέψεις για μεγάλα ύψη βροχής στη βόρεια Εύβοια. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που αποδίδεται στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα ανατολικά τμήματα του δήμου τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 150 χιλιοστά. Οι αρχές της περιοχής βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από το απόγευμα της Τρίτης και να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας έως και το μεσημέρι της Τετάρτης.

Επιπλέον, ο δήμαρχος Αντώνης Σπυρόπουλος αποφάσισε τη διακοπή μαθημάτων, για την Τετάρτη (14/10) σε όλες τις Σχολικές Μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, καθώς και στον Παιδικό, Βρεφονηπιακό Σταθμό και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, λόγω των επικίνδυνων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Επίσης, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή, ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου ενημερώνει ότι την Τετάρτη θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων που λειτουργούν στον Δήμο. Η απόφαση αφορά επίσης τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.



Παράλληλα, αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων προβλέπεται και στον Δήμο Σκιάθου για την Τετάρτη ενώ κλειστός θα παραμείνει και ο δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός, όπως επίσης και οι αντίστοιχες μονάδες της Σκοπέλου.



Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της επικείμενης κακοκαιρίας, με τις τοπικές Αρχές να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των μικρότερων παιδιών. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής για την τελική επιβεβαίωση και τυχόν συμπληρωματικές οδηγίες, καθώς πρόκειται για κατάσταση δυναμική.

Με απόφαση που υπέγραψε πριν από λίγο ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η αναστολή αφορά τις σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων προσχολικής αγωγής και όλων των ειδικών σχολείων.

Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις από και προς τα σχολεία, καθώς και κατά τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με την πρόγνωση για την Αττική, αναμένονται βροχές και καταιγίδες, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του Λεκανοπεδίου.



Ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένη αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για την Τετάρτη. Το γεγονός αυτό, δεν αποκλείει τη λήψη τοπικών αποφάσεων, εφόσον η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων δημιουργήσει κινδύνους για τη σχολική κοινότητα ή τις μετακινήσεις. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις της Περιφέρειας Αττικής και των οικείων δήμων, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Τηλεκπαίδευση όπου αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία

Υπενθυμίζεται, ότι στις περιοχές όπου αποφασίζεται το κλείσιμο των σχολείων λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, η εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται να συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι εφικτό και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων αρχών.



Στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έχει ήδη ανακοινωθεί ότι τα μαθήματα της Τετάρτης θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης.



Οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται από τις διευθύνσεις των σχολείων και τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές για τον τρόπο σύνδεσης και το πρόγραμμα των μαθημάτων.



Οι αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων λαμβάνονται με βάση την επικινδυνότητα των φαινομένων, τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τις μετακινήσεις.



Για τον λόγο αυτό, η λίστα με τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά μπορεί να μεταβληθεί, εφόσον εκδοθούν νέες αποφάσεις από δήμους ή περιφέρειες. Οι γονείς καλό είναι να ελέγχουν τις επίσημες ιστοσελίδες και τα μέσα ενημέρωσης των δήμων τους, καθώς και τις ανακοινώσεις των σχολικών μονάδων, πριν από την αναχώρηση των παιδιών για το σχολείο

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες για τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η ΓΓΠΠ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συνεπώς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα, παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

⚠️ Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων #ΕΔΕΚΦ @EMY_HNMS 🔗 https://t.co/JlpThyRz9n



⛈ Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη – Τοπικά πολύ θυελλώδεις… pic.twitter.com/VeIaNyyPKH — Civil Protection GR (@CivPro_GR) October 13, 2026

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

* Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

* Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

* Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

* Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

* Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

* Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

* Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

* Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

* Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

* Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

* Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

* Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

* Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

* Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

* Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

* Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Συστάσεις της Περιφέρειας Αττικής

Την ίδια ώρα, σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση, ενόψει της επικείμενης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.



Όπως υπογραμμίζεται, η Περιφέρεια Αττικής εφιστά την προσοχή όλων των πολιτών και απευθύνει ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες, ιδιαίτερα κατά τις ώρες εκδήλωσης των εντονότερων φαινομένων. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν διαρκώς τις επίσημες ενημερώσεις της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.



Ειδικότερα, συνιστάται:



– Να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

– Να μην επιχειρείται, σε καμία περίπτωση, η διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα.

– Να αποφεύγεται η παραμονή σε υπόγειους χώρους και σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης υδάτων, εφόσον παρατηρούνται φαινόμενα πλημμύρας.

– Να ασφαλιστούν αντικείμενα σε μπαλκόνια, ταράτσες και εξωτερικούς χώρους, τα οποία ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.

– Να αποφεύγονται υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς και η παραμονή κάτω από δέντρα, πινακίδες ή άλλες κατασκευές που ενδέχεται να αποκολληθούν.

– Να τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.



Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται προς τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους μαθητές για την αυριανή πρωινή προσέλευση στις σχολικές μονάδες. Ακόμη και σε περίπτωση εξασθένησης των καιρικών φαινομένων, απαιτείται αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις. Οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως από τις αρμόδιες Αρχές και τις σχολικές μονάδες για τυχόν ειδικότερες οδηγίες.

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων, λόγω κακοκαιρίας, με ειδική μέριμνα για τον Λυκαβητό

Η πρόγνωση για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έχει θέσει σε πλήρη επιφυλακή τον Δήμο Αθηναίων και σε κατάσταση κινητοποίησης RED CODE την Αθήνα, από την Τρίτη έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτό το διάστημα, οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας, Καθαριότητας, Πρασίνου και οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Μητρώο Εργοληπτών, με μηχανήματα έργου και αντλητικά συγκροτήματα σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τον Λυκαβηττό, με την πρόβλεψη ενίσχυσης των μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην τάφρο του λόφου. Παράλληλα, κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας θα πραγματοποιούν ελέγχους, ενώ συνεργεία και καλαθοφόρα οχήματα θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τους ισχυρούς ανέμους.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση του φαινομένου και να μη σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και πάνω σε φρεάτια υδροσυλλογής.

Για την αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο με τον τετραψήφιο αριθμό 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), στο 2105277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.





Τι προβλέπει το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Αναβαθμίστηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με την Εύβοια να είναι σε κόκκινο συναγερμό, ενώ ακραία φαινόμενα αναμένονται και σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη (13-10-2026) και αύριο Τετάρτη (14-10-2026).

Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Στην Αττική αναμένεται σήμερα να έχει έντονα φαινόμενα από αργά το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (13-10-2026)

α) Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν.Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

ε) Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τετάρτη (14-10-2026)

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

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