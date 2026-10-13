Νέα βολή Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και Καρτερού: «Δεχόμαστε οργανωμένες επιθέσεις από πιστόλια και νεροπίστολα»

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«Τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία, ούτε πώς οργανώνονται οι επιθέσεις εις βάρος του ΠΑΣΟΚ, από πιστόλια και νεροπίστολα. Αυτά τα ξέρουμε. Εγώ ό,τι λέω το λέω ευθέως» σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης το άρθρο του Θανάση Καρτερού, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το ιδιωτικό χρέος.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν είναι ικανοποιημένος από τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα πως δεν είναι αντίπαλοι παρά μόνο ανταγωνιστές, ο κ. Ανδρουλάκης κράτησε χαμηλούς τόνους. «Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή η οποία όμως δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Έρχεται με συγκροτημένο προγραμματικό λόγο απέναντι στη πολιτική της ΝΔ. Αυτή είναι η συνταγή της νίκης», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ξεφύγει απ’ αυτόν τον στόχο, σημείωσε ότι αντίπαλός του είναι η κυβέρνηση και η πολιτικής της και προσέθεσε:

«Δεν έχουμε κοντή μνήμη. Δεν πάει πολύς καιρός που ορισμένοι αποκαλούσαν τον εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας, Γ. Παπανδρέου, Πινοσέτ. Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνοντας τα μαθηματικά του εκλογικού νόμου ανέφερε ότι «η πολιτική αλλαγή θα έρθει μόνο εάν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ δεύτερη και πάει στην αντιπολίτευση» γιατί, όπως τόνισε «μπορεί να απευθυνθεί σε ευρύτερες δυνάμεις στο Κέντρο». Και συμπλήρωσε πως «είναι πολιτική επιλογή ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ καθώς επιδιώκει, ως σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, να θέσει κανόνες και να είναι η πολιτική δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα».

Κάλεσε τον πρωθυπουργό να αποδεχθεί να φέρει τη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος στη Βουλή ώστε να γίνει διάλογος και να μην προχωρήσει στην καταστρατήγηση του Κοινοβουλευτισμού. «Να φανεί ποιος έχει προτάσεις και δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Η πρωτοβουλίας μας αποσκοπεί να σπάσει τη προπαγάνδα της ΝΔ ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος και πολιτική», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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