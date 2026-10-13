search
ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 17:52
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2026 16:24

Νέα βολή Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και Καρτερού: «Δεχόμαστε οργανωμένες επιθέσεις από πιστόλια και νεροπίστολα»

13.10.2026 16:24
Nikos-Androulakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία, ούτε πώς οργανώνονται οι επιθέσεις εις βάρος του ΠΑΣΟΚ, από πιστόλια και νεροπίστολα. Αυτά τα ξέρουμε. Εγώ ό,τι λέω το λέω ευθέως» σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης το άρθρο του Θανάση Καρτερού, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το ιδιωτικό χρέος.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν είναι ικανοποιημένος από τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα πως δεν είναι αντίπαλοι παρά μόνο ανταγωνιστές, ο κ. Ανδρουλάκης κράτησε χαμηλούς τόνους. «Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή η οποία όμως δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Έρχεται με συγκροτημένο προγραμματικό λόγο απέναντι στη πολιτική της ΝΔ. Αυτή είναι η συνταγή της νίκης», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ξεφύγει απ’ αυτόν τον στόχο, σημείωσε ότι αντίπαλός του είναι η κυβέρνηση και η πολιτικής της και προσέθεσε:

«Δεν έχουμε κοντή μνήμη. Δεν πάει πολύς καιρός που ορισμένοι αποκαλούσαν τον εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας, Γ. Παπανδρέου, Πινοσέτ. Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνοντας τα μαθηματικά του εκλογικού νόμου ανέφερε ότι «η πολιτική αλλαγή θα έρθει μόνο εάν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ δεύτερη και πάει στην αντιπολίτευση» γιατί, όπως τόνισε «μπορεί να απευθυνθεί σε ευρύτερες δυνάμεις στο Κέντρο». Και συμπλήρωσε πως «είναι πολιτική επιλογή ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ καθώς επιδιώκει, ως σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, να θέσει κανόνες και να είναι η πολιτική δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα».

Κάλεσε τον πρωθυπουργό να αποδεχθεί να φέρει τη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος στη Βουλή ώστε να γίνει διάλογος και να μην προχωρήσει στην καταστρατήγηση του Κοινοβουλευτισμού. «Να φανεί ποιος έχει προτάσεις και δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Η πρωτοβουλίας μας αποσκοπεί να σπάσει τη προπαγάνδα της ΝΔ ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος και πολιτική», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Διαβάστε επίσης

Καρτερός: Επανέρχεται στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και εξηγεί – «Πείτε καθαρά με ποιους θα πάτε μετά τις εκλογές»

«Αντιπερισπασμό» ΠΑΣΟΚ με Καρτερό «βλέπει» η ΕΛΑΣ, παίρνει αποστάσεις από τον αρθρογράφο – Ο Τσίπρας στο «κάστρο» Ανδρουλάκη

Τσίπρας σε Κρήτη TV: Αντίπαλος μου είναι μόνο ο Μητσοτάκης -Είμαστε ανταγωνιστές όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tempi diki
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τεμπών: Κατέρρευσε επιζήσασα του τρίτου βαγονιού την ώρα που κατέθετε

peristeri dilitiriasi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Η στιγμή που η 41χρονη επιχειρεί να ρίξει ατροπίνη σε τρόφιμα στην κουζίνα του εν διαστάσει συζύγου της – Βίντεο ντοκουμέντο

gallia diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

«Μας κλέβουν το μέλλον» – Ξανά στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα με κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Τέμπη: Φοβίες που επιμένουν, πολεμικό σκηνικό και κορμιά εγκλωβισμένα στα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών – Κόβουν την ανάσα οι καταθέσεις των επιζώντων

Kimberly-Gilfoil
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tην παραίτηση Γκίλφοϊλ ζήτησε ο Λευκός Οίκος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis – tsipras- gkilfoil – triantopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το 30% ο σίγουρος πήχης του Μητσοτάκη, τι λένε τα νέα γκάλοπ, η Κίμπερλι προς την έξοδο, η μοναξιά του Τριαντόπουλου και το άγχος του Αλέξη

vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

REVI-KOURDIS
MEDIA

Δικαστική δικαίωση για Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή: Άκυρη η απόλυσή τους από τον ΣΚΑΪ

kalpi_dimoskopisi_0806_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Interview επιμένει να δημοσιεύει έρευνες πριν ξεκαθαρίσει ο έλεγχος με την προηγούμενη δημοσκόπηση

karteros_0707_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρτερός: Επανέρχεται στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και εξηγεί – «Πείτε καθαρά με ποιους θα πάτε μετά τις εκλογές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 17:52
tempi diki
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τεμπών: Κατέρρευσε επιζήσασα του τρίτου βαγονιού την ώρα που κατέθετε

peristeri dilitiriasi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Η στιγμή που η 41χρονη επιχειρεί να ρίξει ατροπίνη σε τρόφιμα στην κουζίνα του εν διαστάσει συζύγου της – Βίντεο ντοκουμέντο

gallia diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

«Μας κλέβουν το μέλλον» – Ξανά στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα με κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία

1 / 3