Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Πώς «βλέπει» η Αθήνα την αποπομπή της πρέσβειρας των ΗΠΑ

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Αν και δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, η αλήθεια είναι ότι η ταχύτητα με την οποία ο ένοικος του Λευκού Οίκου, Ντόναλντ Τραμπ, απέλυσε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα άφησε κάποιες ιδιαίτερες εντυπώσεις στην Αθήνα.

Η Γκιλφόιλ έφθασε στην Ελλάδα ως μια προσωπική επιλογή του Τραμπ – αφήνοντας να διαφανεί ότι η ίδια έχει άμεση πρόσβαση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, κάτι που φάνηκε να αρέσει στην Αθήνα, η οποία, υπενθυμίζεται, εκείνη την περίοδο δεν είχε ακόμα αποκτήσει ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Στους περίπου 11 μήνες της εδώ παρουσίας της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιχείρησε να σφραγίσει με το προσωπικό της στιλ τον ρόλο της πρέσβειρας των ΗΠΑ: πιο «ορατή» από τους περισσότερους προκατόχους της, με περισσότερο glamour, μπορούσε να κινείται με την ίδια άνεση και στα συνέδρια για την ενεργειακή ασφάλεια και σε κέντρα διασκέδασης.

Η παρουσία της θεωρήθηκε κρίσιμη για την άφιξη στην Αθήνα δύο μελών της κυβέρνησης Τραμπ, του υπουργού Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, και του υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ, οι οποίοι και συμμετείχαν στην έκτη διάσκεψη Partnership for Transatlantic Energy Cooperation, στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2025, οι πρώτοι στενοί συνεργάτες του Τραμπ που έρχονταν στην Ελλάδα.

Μπορεί οι σχεδιασμοί των ΗΠΑ για τα ενεργειακά της Ευρώπης να έρχονταν από παλιά και να αποτελούσαν μακρόπνοους στόχους, ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Γκιλφόιλ φάνηκε να μπορεί να λειτουργήσει ως ένας αποτελεσματικός διαμεσολαβητής μεταξύ της Αθήνας και της Ουάσινγκτον.

Επίσης, το γεγονός ότι η ίδια είχε προσωπική σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ θεωρήθηκε ως ένα σημαντικό ατού, καθώς είναι διαφορετικό ένας πρέσβης να κινείται με βάση πρωτόκολλα και διαδικασίες και διαφορετικό να –φαίνεται ότι– έχει την άνεση να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να μιλήσει προσωπικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ωστόσο, όταν κυκλοφόρησαν τα πρώτα ρεπορτάζ που έφεραν τη Γκιλφόιλ να λέει ότι η Ουάσινγκτον είχε ρόλο στην πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας και ότι θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και σε άλλες χώρες, ακόμα και στην Ελλάδα, παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις ότι ειπώθηκε κάτι τέτοιο, άρχισαν να… μαζεύονται σύννεφα στον ορίζοντα.

Και τα σύννεφα έγιναν πιο πυκνά όταν η Wall Street Journal –η οποία φάνηκε να έχει πάρει… εργολαβία την αποδόμηση της Γκιλφόιλ– αποκάλυψε μηνύματα που η ίδια φέρεται να είχε ανταλλάξει με τον χρηματοδότη του Τραμπ, Έρικ Ντίτερς, από τον οποίο ζητούσε να της πληρώσει χρέος 100.000 δολαρίων, λίγο πριν από την ακρόασή της από τη Γερουσία και την επικύρωση του διορισμού της.

Ο εκνευρισμός του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, όταν κατά την αναχώρησή του από την Αθήνα ρωτήθηκε για την υπόθεση, φαίνεται ότι ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ακολούθησαν ρεπορτάζ σύμφωνα με τα οποία Τραμπ και Ρούμπιο εξέταζαν την αποπομπή της και χθες η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε η παραίτησή της.

Η Αθήνα σε όλα αυτά δεν κάνει κανένα σχόλιο, ξεκαθαρίζοντας ότι αποτελούν εσωτερικά ζητήματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ, στα οποία ούτε μπορεί ούτε έχει το δικαίωμα να αναμειχθεί, ενώ σε ό,τι αφορά τα όσα φέρεται η Γκιλφόιλ να είπε για την Ελλάδα, οι πάντες παραπέμπουν στις δηλώσεις διάψευσης του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξαν και κυβερνητικά στελέχη που είχαν στο (κοντινό) παρελθόν εκφραστεί εγκωμιαστικά για τη Γκιλφόιλ, ωστόσο η κεντρική γραμμή είναι ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να εμπλακεί σε καμία περίπτωση σε ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Από εδώ και πέρα, η Αθήνα θα περιμένει τις αποφάσεις της Ουάσινγκτον για τον αντικαταστάτη της Γκιλφόιλ, οι οποίες, πάντως, παραμένουν ασαφείς: η Γκιλφόιλ αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Τραμπ, κάτι που μπορεί να συμβεί και με τον νέο πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η επιλογή να γίνει από τον Ρούμπιο, οπότε αναμένεται ένας πιο «τυπικός» διπλωμάτης.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Αθήνα υπογραμμίζει ότι οι σχέσεις της με την Ουάσινγκτον βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους και βαίνουν διαρκώς βελτιούμενες και στενότερες σε όλους τους πιθανούς τομείς διμερούς συνεργασίας, κάτι που εκτιμάται ότι δεν θα αλλάξει, όποιο πρόσωπο κι αν έλθει στην πρεσβεία της οδού Βασιλίσσης Σοφίας.

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