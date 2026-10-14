«Μια βραδιά κάτω από την ελιά»: Πέντε χρόνια πολιτιστικής δημιουργίας στη Νάξο και ένα νέο κεφάλαιο για την Πολυκρίτη

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Με την ολοκλήρωση του 5ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ, η Μαρία Πολυκρίτη εγκαινιάζει τα Polikriti Gastronomic Dialogues, μια νέα πρωτοβουλία που συνδέει τη γαστρονομία, την τέχνη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, με αφετηρία τη Νάξο και προοπτική ανάπτυξης πέρα από τα όρια του νησιού.

Με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στις ιστορικές Κάμπονες ολοκληρώθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου το 5ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά», επισφραγίζοντας ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γαστρονομία, τη γνώση, τη μουσική και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου, σηματοδότησε ένα νέο στάδιο στην πορεία του φεστιβάλ, με την επίσημη έναρξη των Polikriti Gastronomic Dialogues, μιας πρωτοβουλίας της Μαρίας Πολυκρέτη και του πολιτιστικού φορέα Πολυκρίτη, η οποία φιλοδοξεί να αναπτύξει έναν διαρκή χώρο ανταλλαγής ιδεών και δημιουργικών συνεργασιών ανάμεσα στη γαστρονομία, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Από μια μουσική συνάντηση σε μια ευρύτερη πολιτιστική πρωτοβουλία

Το «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» ξεκίνησε το 2022, με πρωτοβουλία της Μαρίας Πολυκρέτη, ως μια πολιτιστική συνάντηση στον ιστορικό ελαιώνα των Καμπόνων. Στη διάρκεια των πέντε διοργανώσεών του, το αρχικό εγχείρημα διεύρυνε σταδιακά το περιεχόμενό του, φιλοξενώντας σημαντικές προσωπικότητες από τη μουσική, τη λογοτεχνία, τις παραστατικές τέχνες και τη γαστρονομία.

Καλλιτέχνες όπως ο Μανώλης Μητσιάς, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Γιώργης Ξυλούρης, καθώς και διακεκριμένοι Έλληνες και διεθνείς chefs, έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες διοργανώσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πολιτιστικού προγράμματος με ιδιαίτερη ταυτότητα.

Παράλληλα, μέσα από την Πολυκρίτη, η Μαρία Πολυκρέτη έχει αναπτύξει ένα ευρύτερο πεδίο πολιτιστικής δραστηριότητας, με εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργικά εργαστήρια και πρωτοβουλίες που συνδέουν την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη έκφραση. Δράσεις όπως το «Rewoven: Η μνήμη υφαίνεται ξανά» και η πρόσφατη έκθεση «Nurturing Mechanisms: Συνυφάνσεις στις Κάμπονες» αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κατεύθυνσης.

Η πενταετής διαδρομή του φεστιβάλ και η παράλληλη ανάπτυξη της Πολυκρίτης συγκλίνουν πλέον σε μια πιο ολοκληρωμένη πολιτιστική προσέγγιση, στην οποία η τοπική ταυτότητα, η δημιουργία, η εκπαίδευση και η εξωστρέφεια αποτελούν αλληλένδετα πεδία δράσης.

Polikriti Gastronomic Dialogues: Η αρχή μιας νέας διαδρομής

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι Κάμπονες φιλοξένησαν την πρώτη συνάντηση των Polikriti Gastronomic Dialogues, εγκαινιάζοντας μια νέα πλατφόρμα συζητήσεων και συνεργασιών με αφετηρία τη γαστρονομική παράδοση της Νάξου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η σχέση της τροφής με την ιστορία και την ταυτότητα ενός τόπου, η σημασία της πρωτογενούς παραγωγής, η διατήρηση της γαστρονομικής γνώσης και οι δυνατότητες δημιουργικής εξέλιξης της παράδοσης.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Θρασυβούλου, με τη συμμετοχή του Δημήτρη Ρουσουνέλου, συγγραφέα και συνεργάτη του «Γαστρονόμου», του Νίκου Μαστροπαύλου, δημοσιογράφου, συγγραφέα και δημιουργού του Eudemonia, του Χάρη Χαραλαμπίδη, ιδρυτή της Gastronomy Essentials, του Χάρη Βλάχου, Executive Pastry Chef του Conrad Athens The Ilisian, και του Κωνσταντίνου Ελευθεράκη, πρεσβευτή των ναξιακών προϊόντων.

Η συζήτηση ανέδειξε τον ρόλο των τοπικών προϊόντων ως φορέων γνώσης και πολιτιστικής συνέχειας, αλλά και τη σημασία των ανθρώπων που διατηρούν, μεταφέρουν και επαναπροσδιορίζουν αυτή τη γνώση μέσα από την παραγωγή και τη δημιουργία.

Η γαστρονομική εμπειρία της βραδιάς αποτέλεσε προέκταση της συζήτησης. Ο chef Θοδωρής Παπανικολάου, συνεργάτης του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, παρουσίασε σύγχρονες δημιουργίες με βασικά υλικά την πατάτα Νάξου και τη γραβιέρα του τυροκομείου Πιταρά. Παράλληλα, ο chef Κώστας Βότανος του Tortuga Restaurant επιμελήθηκε μικρές γαστρονομικές προτάσεις με έμφαση στα τοπικά προϊόντα.

Η πρώτη αυτή συνάντηση ανέδειξε και τον ευρύτερο προσανατολισμό των Polikriti Gastronomic Dialogues: τη δημιουργία ενός κοινού πεδίου όπου chefs, καλλιτέχνες, παραγωγοί, δημοσιογράφοι και άνθρωποι διαφορετικών δημιουργικών κλάδων θα μπορούν να συναντιούνται, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να αναπτύσσουν νέες συνεργασίες. Με τη Νάξο ως σημείο εκκίνησης, η πρωτοβουλία σχεδιάζεται να αποκτήσει συνέχεια μέσα από διαφορετικές θεματικές και νέους τόπους συνάντησης.

Η γαστρονομία ως εμπειρία μάθησης για τη νέα γενιά

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, το φεστιβάλ μεταφέρθηκε από τις Κάμπονες στις σχολικές αίθουσες και σε έναν χώρο επαγγελματικής κουζίνας, αναδεικνύοντας την εκπαίδευση ως ουσιαστικό μέρος της πολιτιστικής του αποστολής.

Στο Γυμνάσιο Βίβλου, ο Χάρης Βλάχος και ο Δημήτρης Ρουσουνέλος συναντήθηκαν με τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, σε μια συζήτηση που συνέδεσε τη γαστρονομία και τη διατροφή με την τοπική παραγωγή, τις προσωπικές επιλογές, τη δημιουργικότητα και την επαγγελματική εξέλιξη. Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών ανέδειξε τη σημασία της άμεσης επαφής των νέων με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά πεδία γνώσης και δημιουργίας.

Στη συνέχεια, μαθητές του 2ου Γυμνασίου Νάξου συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στην κουζίνα του εστιατορίου Amour, στην Αγία Άννα. Με την καθοδήγηση του Χάρη Βλάχου και του ζαχαροπλάστη Μάκη Μαθιάσου, παρασκεύασαν κέικ και μπάρες δημητριακών, γνωρίζοντας στην πράξη διαδικασίες παρασκευής και προτάσεις για την καθημερινή τους διατροφή.

Ο Μάκης Μαθιάσος προσέφερε επίσης γλυκά στους μαθητές του Γυμνασίου Βίβλου, συμβάλλοντας στη συνολική εκπαιδευτική εμπειρία.

Οι δύο δράσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία των διευθύνσεων και των εκπαιδευτικών των σχολείων, ενισχύοντας τη σύνδεση της πολιτιστικής πρωτοβουλίας με την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα.

Η παρουσία της γαστρονομίας στο σχολικό περιβάλλον αποτύπωσε μία από τις βασικές επιδιώξεις της Πολυκρίτης: τη μετάδοση της γνώσης στις νεότερες γενιές μέσα από την προσωπική επαφή, τη συμμετοχή και τη βιωματική μάθηση.

Μια μουσική βραδιά στις Κάμπονες ολοκλήρωσε το φεστιβάλ

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, το φεστιβάλ επέστρεψε στον ιστορικό ελαιώνα των Καμπόνων, εκεί όπου γεννήθηκε πριν από πέντε χρόνια η ιδέα της διοργάνωσης.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, με τον Ανδρέα Συμβουλόπουλο στο πιάνο και τον Πάνο Δημητρακόπουλο στο κανονάκι, παρουσίασαν μια μουσική βραδιά με έντονη συναισθηματική δύναμη, σε έναν χώρο όπου το φυσικό τοπίο και η ιστορική μνήμη συνυπάρχουν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Η μουσική, μέσα στο ιδιαίτερο περιβάλλον των υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα οικειότητας και συγκίνησης, επαναφέροντας στο προσκήνιο το στοιχείο που χαρακτήρισε την πρώτη διοργάνωση: τη συνάντηση των ανθρώπων μέσα από την τέχνη.

Η τελευταία αυτή βραδιά ολοκλήρωσε συμβολικά τη διαδρομή του φετινού τριημέρου, από τη συζήτηση και την ανταλλαγή γνώσεων έως την εκπαίδευση και τη συλλογική εμπειρία της μουσικής.

Μαρία Πολυκρέτη: Η Νάξος ως αφετηρία μιας ευρύτερης πολιτιστικής προοπτικής

Για τη Μαρία Πολυκρέτη, Πρόεδρο της Πολυκρίτης και εμπνεύστρια του φεστιβάλ, η ολοκλήρωση της πέμπτης διοργάνωσης σηματοδοτεί μια νέα περίοδο ανάπτυξης των πολιτιστικών πρωτοβουλιών που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια.

Η κατεύθυνση που διαμορφώνεται μέσα από την Πολυκρίτη βασίζεται στη διατήρηση της σχέσης με τον τόπο, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από σύγχρονες δημιουργικές προσεγγίσεις και στην ανάπτυξη συνεργασιών που συνδέουν διαφορετικούς ανθρώπους και πεδία δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Polikriti Gastronomic Dialogues αποτελούν ένα νέο βήμα, με στόχο τη σταδιακή διαμόρφωση ενός θεσμού που θα ταξιδεύει, θα εμπλουτίζεται με νέες συμμετοχές και θα δημιουργεί ευκαιρίες συνάντησης ανάμεσα στη γαστρονομία, την τέχνη, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Η Νάξος διατηρεί τον κεντρικό της ρόλο ως τόπος αναφοράς και έμπνευσης, ενώ οι προοπτικές της πρωτοβουλίας επεκτείνονται σε συνεργασίες και δράσεις εντός και εκτός του νησιού.

Με την ολοκλήρωση του 5ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά», η Πολυκρίτη συνεχίζει να διαμορφώνει μια πολιτιστική παρουσία με συνέχεια, επενδύοντας στη δημιουργική αξιοποίηση της τοπικής γνώσης, στη συμμετοχή των νεότερων γενεών και στη σύνδεση της Νάξου με ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων και ιδεών.

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη συνάντηση κάτω από τις ελιές, η πρωτοβουλία της Μαρίας Πολυκρέτη εξελίσσεται σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό εγχείρημα, με νέους θεματικούς άξονες, δημιουργικές συνεργασίες και προοπτική συνέχειας.

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