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14.10.2026 12:46

TasteAtlas: Τα μελομακάρονα δεύτερα στη λίστα με τα 50 καλύτερα μπισκότα στον κόσμο – Ποια άλλα ελληνικά γλυκά ξεχώρισαν

14.10.2026 12:46
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Μία από τις υψηλότερες θέσεις στη νέα κατάταξη του TasteAtlas με τα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου κατέκτησαν τα ελληνικά μελομακάρονα, τα οποία βρέθηκαν στη δεύτερη θέση, πίσω από τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα της Τσεχίας.

Η Ελλάδα έχει συνολικά τέσσερις παρουσίες στη λίστα του γαστρονομικού οδηγού, καθώς εκτός από τα μελομακάρονα διακρίθηκαν τα αμυγδαλωτά, τα μουστοκούλουρα και οι κουραμπιέδες.

Η νέα παγκόσμια κατάταξη του TasteAtlas περιλαμβάνει γλυκίσματα από δεκάδες χώρες, με επιλογές που εκτείνονται από τις παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες συνταγές της Ευρώπης έως τις δημοφιλείς γεύσεις της Αμερικής και τις ιδιαίτερες παρασκευές της Μέσης Ανατολής.

TasteAtlas: Τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα της Τσεχίας στην κορυφή

Την πρώτη θέση εξασφάλισαν τα Vánoční cukroví της Τσεχίας, αποσπώντας βαθμολογία 4,4 στα 5.

Με την ονομασία αυτή περιγράφονται διάφορα είδη μικρών γλυκισμάτων που ετοιμάζονται την περίοδο των Χριστουγέννων. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές παραλλαγές τους, ενώ η παρασκευή τους αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των χριστουγεννιάτικων εθίμων των Τσέχων.

Μόλις 0,1 βαθμό χαμηλότερα, με 4,3 στα 5, κατατάχθηκαν τα ελληνικά μελομακάρονα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως.

Ποια μπισκότα συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα

Την ίδια βαθμολογία με τα μελομακάρονα, 4,3 στα 5, συγκέντρωσαν τα Makroud el Louse της Αλγερίας, τα οποία παρασκευάζονται με βάση το αμύγδαλο και κατέλαβαν την τρίτη θέση.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκαν τα alfajores της Αργεντινής, με βαθμολογία 4,2 στα 5, ενώ πέμπτα κατατάχθηκαν τα stroopwafels της Ολλανδίας, επίσης με 4,2.

Οι υπόλοιπες θέσεις της πρώτης δεκάδας διαμορφώνονται ως εξής:

  • 6η θέση: Petticoat Tails – Σκωτία
  • 7η θέση: Chocolate chip cookies (μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας) – ΗΠΑ
  • 8η θέση: Baci di Dama – Ιταλία
  • 9η θέση: Marranitos – Μεξικό
  • 10η θέση: Speculaas – Ολλανδία

Αμυγδαλωτά, μουστοκούλουρα και κουραμπιέδες στη λίστα του TasteAtlas

Τρεις ακόμη ελληνικές παραδοσιακές συνταγές εξασφάλισαν θέση ανάμεσα στα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου, πέρα από τα μελομακάρονα που έφτασαν στη δεύτερη θέση.

Τα αμυγδαλωτά κατέλαβαν την 24η θέση, έχοντας συγκεντρώσει βαθμολογία 3,9 στα 5. Με την ίδια βαθμολογία, αλλά τέσσερις θέσεις χαμηλότερα, στην 28η, βρίσκονται τα μουστοκούλουρα.

Στην κατάταξη περιλαμβάνονται και οι κουραμπιέδες, στην 47η θέση, με βαθμολογία 3,8 στα 5.

Macarons, Linzer Augen και Zimtsterne – Ποια άλλα γλυκά ξεχώρισαν

Στις υπόλοιπες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης συναντά κανείς και γλυκίσματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Γαλλία εκπροσωπείται με τα macarons στην 39η θέση, ενώ αμέσως μετά, στην 40ή, κατατάσσονται τα αυστριακά Linzer Augen.

Τα γερμανικά Zimtsterne βρίσκονται στην 44η θέση, ενώ την κατάταξη ολοκληρώνουν τα Naan Berenji από το Ιράν, που βρέθηκαν στην 50ή θέση με βαθμολογία 3,7 στα 5.

Δείτε ολόκληρη τη λίστα εδώ.

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