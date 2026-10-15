Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι κερδίζουν από τις επιδοτήσεις, πόσα δικαιούνται και πότε θα πληρωθούν τα νοικοκυριά

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Δύο διαφορετικές ενισχύσεις, με ξεχωριστούς δικαιούχους, προϋποθέσεις και διάρκεια εφαρμογής, συνθέτουν το νέο καθεστώς για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η πρώτη αφορά την οριζόντια μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, ενώ η δεύτερη προβλέπει αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, με τα ποσά να φτάνουν έως τα 1.560 ευρώ. Το σημαντικό για τους καταναλωτές είναι ότι μπορούν να επωφεληθούν και από τις δύο παρεμβάσεις, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος.

Η έκπτωση στην αντλία εφαρμόζεται αυτόματα, χωρίς αίτηση ή άλλη διαδικασία. Με την εκτιμώμενη αρχική τιμή των 1,95 ευρώ, η επιδότηση και η έκπτωση των διυλιστηρίων περιορίζουν το κόστος στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Έτσι, για παραγγελία 500 λίτρων η μείωση φτάνει τα 200 ευρώ, ενώ για 1.000 λίτρα τα 400 ευρώ.

Το αυξημένο επίδομα, αντίθετα, χορηγείται κατόπιν αίτησης και αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης.

Η αύξηση κατά 30% διαμορφώνει το κατώτατο επίδομα στα 130 ευρώ και το ανώτατο στα 1.560 ευρώ, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και την οικογενειακή κατάσταση.

Ενδεικτικά, για νοικοκυριά που θερμαίνονται με πετρέλαιο:

Αθήνα: Οικογένεια με ένα παιδί λαμβάνει 202 ευρώ , έναντι 155 ευρώ πέρυσι.

Οικογένεια με ένα παιδί λαμβάνει , έναντι 155 ευρώ πέρυσι. Θεσσαλονίκη: Οικογένεια με ένα παιδί δικαιούται 333 ευρώ , από 256 ευρώ.

Οικογένεια με ένα παιδί δικαιούται , από 256 ευρώ. Κοζάνη: Οικογένεια με δύο παιδιά λαμβάνει 387 ευρώ , έναντι 298 ευρώ.

Οικογένεια με δύο παιδιά λαμβάνει , έναντι 298 ευρώ. Ξάνθη: Οικογένεια με δύο παιδιά δικαιούται 447 ευρώ , από 344 ευρώ.

Οικογένεια με δύο παιδιά δικαιούται , από 344 ευρώ. Βέρμιο: Οικογένεια με ένα παιδί λαμβάνει 930 ευρώ, έναντι 715 ευρώ.

Για παράδειγμα, νοικοκυριό που πέρυσι εισέπραξε 500 ευρώ φέτος θα λάβει 650 ευρώ, εφόσον εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις και δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία υπολογισμού του. Αντίστοιχα, επίδομα 800 ευρώ αυξάνεται στα 1.040 ευρώ.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα όρια παραμένουν αμετάβλητα. Το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

Τα 16.000 ευρώ για άγαμο.

για άγαμο. Τα 24.000 ευρώ για έγγαμο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί .

για έγγαμο, με προσαύξηση . Τα 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Παράλληλα, η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα ποσά προσαυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Αιτήσεις τον Νοέμβριο, πληρωμές πριν από τα Χριστούγεννα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως τις 10 Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το είδος θέρμανσης και, όπου απαιτείται, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή της πολυκατοικίας.

Η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Για τους παλαιούς δικαιούχους προβλέπεται προκαταβολή περίπου ίση με το 80% του επιδόματος που είχαν λάβει την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Για όσους εντάσσονται φέτος για πρώτη φορά, το ποσοστό προκαταβολής αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται.

Το κρίσιμο όριο της 31ης Οκτωβρίου

Οι δύο παρεμβάσεις δεν έχουν την ίδια διάρκεια. Το αυξημένο επίδομα καλύπτει τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, ενώ η μείωση των 40 λεπτών στην αντλία ισχύει μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα επωφεληθούν από την άμεση έκπτωση. Για τις παραγγελίες από τον Νοέμβριο και μετά, η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές και από το ενδεχόμενο παράτασης ή νέας παρέμβασης.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των μέτρων ανέρχεται σε 98 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 46 εκατ. ευρώ αφορούν τις επιδοτήσεις καυσίμων έως το τέλος Οκτωβρίου και 52 εκατ. ευρώ την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Για τα νοικοκυριά, επομένως, το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα εισπράξουν, αλλά και πόσο θα κοστίζει το πετρέλαιο όταν θα χρειαστεί να γεμίσουν ξανά τη δεξαμενή τους, μέσα στον χειμώνα.

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