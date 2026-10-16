Κόστα: «Αναγκαία και εφικτή» η συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ έως το τέλος του 2026 – Εξετάζονται νέοι φόροι

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Στην επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2026 για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιμένει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, παρά τις σημαντικές διαφωνίες που εξακολουθούν να καταγράφονται μεταξύ των κρατών-μελών.

Στο πλαίσιο αναζήτησης λύσης, ανοίγει παράλληλα η συζήτηση για πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης, με προτάσεις για φορολόγηση εταιρειών κρυπτονομισμάτων, διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων. Στις επιλογές που θα εξεταστούν περιλαμβάνεται και ελληνική πρόταση για την αξιοποίηση των εσόδων από τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας 6G προς όφελος του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Όπως ανέφεραν δύο αξιωματούχοι της ΕΕ, οι συζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής δεν άλλαξαν την εκτίμηση που είχε διατυπώσει ο Κόστα πριν από την έναρξή της: Η συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους παραμένει, κατά την άποψή του, τόσο αναγκαία, όσο και εφικτή.

Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου, ο Πορτογάλος πρόεδρος αναμένεται να αναλάβει από την ιρλανδική προεδρία τον συντονισμό των διαπραγματεύσεων, επιδιώκοντας να γεφυρώσει τις διαφορές που εμποδίζουν μέχρι στιγμής την πρόοδο.

Το χρονοδιάγραμμα και ο κίνδυνος νέας καθυστέρησης

Ο Κόστα εκτιμά ότι η απουσία συμφωνίας έως τον Δεκέμβριο θα μπορούσε να μεταφέρει την ολοκλήρωση των συνομιλιών μετά τον εκλογικό κύκλο, ακόμη και για τον Οκτώβριο του 2027.

Σε αυτή την περίπτωση, τα χρονικά περιθώρια για την οριστικοποίηση του νέου προϋπολογισμού θα ήταν ιδιαίτερα στενά, πριν από την έναρξη ισχύος του, τον Ιανουάριο του 2028.

Παρά το χάσμα μεταξύ των κρατών-μελών, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξακολουθεί να θεωρεί εφικτή την εξεύρεση κοινού τόπου μέσα στους επόμενους μήνες.

Φόροι σε τεχνολογικούς κολοσσούς και κρυπτονομίσματα – Η πρόταση της Αθήνας για το 6G

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξεύρεση λύσης, ο Κόστα δεσμεύτηκε να διερευνήσει πρόσθετες πηγές εσόδων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Κατά την καταληκτική του παρέμβαση προς τους ηγέτες, δήλωσε ότι θα εξετάσει και εναλλακτικές προτάσεις πέρα από τους πέντε νέους φόρους που έχει εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των λεγόμενων «ιδίων πόρων» της ΕΕ.

Μεταξύ των επιλογών που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκονται η φορολόγηση των εταιρειών κρυπτονομισμάτων, του διαδικτυακού τζόγου και των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κόστα εμφανίστηκε διατεθειμένος να εξετάσει την ελληνική πρόταση για διοχέτευση στον κοινοτικό προϋπολογισμό των μελλοντικών εσόδων από τις δημοπρασίες συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας 6G.

Στοίχημα η ελάφρυνση των εθνικών εισφορών

Η συζήτηση για νέες πηγές χρηματοδότησης συνδέεται με τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι φορολογικές προτάσεις της Κομισιόν. Παρότι οι διαπραγματεύσεις διαρκούν περισσότερο από έναν χρόνο, αρκετά κράτη-μέλη εξακολουθούν να αντιτίθενται στα συγκεκριμένα μέτρα, εκτιμώντας ότι επιβαρύνουν υπέρμετρα ορισμένους κλάδους των οικονομιών τους.

Ο Κόστα υποστηρίζει ότι η εξασφάλιση νέων εσόδων θα μπορούσε να μειώσει τα ποσά που συνεισφέρουν οι εθνικές κυβερνήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ, διευκολύνοντας έτσι την επίτευξη συμφωνίας.

Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν περιλαμβάνονταν στην αναθεωρημένη εκδοχή του προϋπολογισμού που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα η ιρλανδική προεδρία. Η πρόθεση του Κόστα να τις εξετάσει διευρύνει πλέον τις επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για συμφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ένωσης την περίοδο 2028-2034.

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