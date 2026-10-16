Μαγνήτης τηλεθέασης το ευρωπαϊκό ματς με τους δύο Ολυμπιακούς την Πέμπτη (15/10)

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Το ματς Μαρσέιγ-Ολυμπιακός στον ΑΝΤ1 ήταν το πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Πέμπτης. Δεύτερη σε δημοφιλία ήταν η σειρά «Μπλε ώρες» με υψηλή επίδοση, αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι απέναντί της υπήρχε το ματς του Europa League.

Από το τρίτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen και κάτω, έως τη μέση του Top 10, οι θέσεις ήταν ρεζερβέ από τις προτάσεις μυθοπλασίας του Alpha.

Στην «ουρά» του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου σχημάτισαν υπολογίσιμο «μπλοκ» εκπομπών το κεντρικό δελτίο και οι σειρές στο primetime του Mega. Ανάμεσα σε αυτές, και εκείνες του Alpha, σαν σε σάντουιτς, βρέθηκαν τα τηλεπαιχνίδια «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και «Ο τροχός της τύχης».

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Πακέτο από πρεμιέρες εκπομπών σε Mega, ΣΚΑΪ, OPEN











