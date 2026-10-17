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17.10.2026 07:30

Marathon Venture Capital: Τρεις νέες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και κεφάλαια 75 εκατ. ευρώ

17.10.2026 07:30
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Σε τρεις νέες επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης προχώρησε η Marathon Venture Capital, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της με νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από Έλληνες του εξωτερικού. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο επενδυτικό πρόγραμμα του τρίτου fund της εταιρείας, συνολικού ύψους 75 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που διαθέτουν δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης.

Οι τρεις συμφωνίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί επισήμως τα ονόματα των εταιρειών. Με την προσθήκη τους, ο αριθμός των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει το Marathon Fund III ανέρχεται πλέον σε έξι.

Η πρώτη νεοφυής επιχείρηση αναπτύσσει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τον κατασκευαστικό κλάδο, εστιάζοντας στον σχεδιασμό και στην προετοιμασία μεγάλων κτιριακών έργων.

Η δεύτερη εδρεύει στη Γερμανία και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για το εσωτερικό αυτοκινήτων νέας γενιάς. Η τρίτη έχει ιδρυθεί από Έλληνα ερευνητή με εμπειρία σε μεγάλο ερευνητικό εργαστήριο του Λος Άντζελες και ασχολείται με υποδομές που επιταχύνουν την πρόσβαση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε δεδομένα.

Η επενδυτική στρατηγική της Marathon επικεντρώνεται σε εταιρείες αρχικού σταδίου ανάπτυξης, με τις αρχικές τοποθετήσεις να κυμαίνονται από 1 έως 3 εκατ. ευρώ. Σε αντάλλαγμα, το fund επιδιώκει συνήθως συμμετοχή μεταξύ 15% και 20% στο μετοχικό κεφάλαιο.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης σε επόμενους γύρους, με τη συνολική επένδυση να μπορεί να φτάσει έως και τα 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση.

Το τρίτο fund ξεκίνησε την επενδυτική του δραστηριότητα το 2025 και έχει χρονικό ορίζοντα έως τον Απρίλιο του 2029. Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει περίπου 15 συμμετοχές, με ρυθμό τριών έως πέντε νέων επενδύσεων ετησίως.

Η μέχρι σήμερα πορεία της Marathon περιλαμβάνει συμμετοχές σε εταιρείες που προσέλκυσαν διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν η Augmenta, που εξαγοράστηκε από τη CNH Industrial έναντι 110 εκατ. δολαρίων, και η Code BGP, η οποία πέρασε στον έλεγχο της Cisco.

Αντίστοιχα, το πρώτο fund, με αρχικά κεφάλαια 32 εκατ. ευρώ, έχει επιστρέψει στους επενδυτές του καθαρές διανομές ίσες με 2,1 φορές το αρχικό τους κεφάλαιο, σύμφωνα με την εταιρεία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κατά πόσο η αυξημένη ζήτηση για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα μεταφραστεί σε νέες επιχειρήσεις με εμπορική δυναμική. Για την ελληνική αγορά, ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνδεση των επενδυτικών κεφαλαίων με επιστήμονες και επιχειρηματίες της διασποράς, οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές.

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