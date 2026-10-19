Δημοφιλέστερο πρόγραμμα της Παρασκευής ήταν η σειρά «Μπλε ώρες» (16/10)

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Την υψηλότερη επίδοση την Παρασκευή κατάφερε το επεισόδιο της σειράς «Μπλε ώρες». Την ώρα του επεισοδίου συγκεντρώθηκαν στον ΣΚΑΪ 713.000 τηλεθεατές.

Το «Σόι σου», που ήταν και σε επανάληψη, αναδείχθηκε δεύτερη σε δημοφιλία σειρά, πιο πάνω και από την ευλογημένη σουρεαλιστική περιπετειώδη κωμική σειρά «Φόνοι στο καμπαναριό».

Η διαχρονική –προεκλογική– κωμωδία «Υπάρχει και φιλότιμο» είχε καλή δυναμική, δείκτης ότι, ό,τι κι αν γίνει, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, και για αυτό η ταινία διατηρεί τη φρεσκάδα της.

Με εξαίρεση το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, όλες οι άλλες θέσεις -για την ακρίβεια οι μισές του Top10- ήταν κατειλημμένες από τηλεπαιχνίδια.

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