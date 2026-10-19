Αθλητικά και «The Voice» χάρισαν την πρωτιά τηλεθέασης στον ΣΚΑΪ το Σαββατοκύριακο (17,18/10)

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Το Σάββατο ο ΣΚΑΪ μετέδωσε το απόγευμα τον αγώνα της GBL Κολοσσός-ΠΑΟΚ, την Κυριακή την ίδια πάνω κάτω ώρα είχε το ματσάκι της Super League ΠΑΟ-Αστέρας Τρίπολης. Και τις δύο ημέρες εν τω μεταξύ είχε «The Voice». Προφανές ίσως να μην ήταν, δεν ήταν όμως και απίθανο να επικρατήσει στις τηλεπροτιμήσεις του γουίκεντ, όπως και συνέβη, σύμφωνα με όσα δείχνουν τα στοιχεία της Nielsen.

Επίσης και τις δύο ημέρες του ΣΚ δεύτερος σε προτιμήσεις ήταν ο Alpha, με τρίτο το MEGA.

Την Κυριακή εν τω μεταξύ ο ΣΚΑΪ διατήρησε τα πρωτεία βελτιώνοντας την επίδοσή του.

Στα αξιοσημείωτα του φινάλε της εβδομάδας, ήταν η σταθερότητα μιας μεγάλης μερίδας τηλεθεατών περίπου στο 28% το οποίο κατευθύνθηκε σε επιλογές εκτός εκείνων που είχαν στο διήμερο τα 11 κανάλια εθνικής εμβέλειας.

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