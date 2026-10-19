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19.10.2026 17:56

Με πρωτιά στην τηλεθέαση από τον Alpha «έκλεισε» η Παρασκευή (16/10)

19.10.2026 17:56
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Τα σκήπτρα τηλεθέασης πέρασαν στον Alpha από τον ΑΝΤ1, ο 0ποίος στο φινάλε του πενθήμερου πέρασε από την κορυφή στην τέταρτη βαθμίδα τηλεπροτιμήσεων.

Δεύτερο ήταν το MEGA με τον ΣΚΑΪ ένα σκαλοπάτι πιο κάτω και με ελάχιστη διαφορά δυναμικότητας από το κανάλι της Καλλιθέας. Σταθεροποιητικές τάσεις εμφάνισαν STAR, OPEN, ΜΑΚ TV  και στα κανάλια της ΕΡΤ.

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