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20.10.2026 12:02

Καρανίκας: Ο Τσίπρας έκανε ιδιωτικό κόμμα με πολιτικά ρετάλια

20.10.2026 12:02
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Την άποψη πως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε «ένα ιδιωτικό κόμμα», μαζεύοντας όλα τα «πολιτικά ρετάλια», όπως είπε εξέφρασε μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, ο Νίκος Καρανίκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο Τσίπρας έχει κάνει τον εαυτό του προϊόν, πουλάει τον εαυτό του δεξιά και αριστερά κι ό,τι πιάσει….» και αναρωτήθηκε:

«Δηλαδή είναι αξιόπιστος αυτός με το μόρφωμά του, που είναι ιδιωτικής χρήσης και είναι αναξιόπιστο το ΠΑΣΟΚ;»

Σύμφωνα με τον κ. Καρανίκα, «το ΠΑΣΟΚ είτε με τον Ανδρουλάκη είτε χωρίς τον Ανδρουλάκη θα υπάρχει. Είναι ένα ιστορικό κόμμα. Έχει κοινωνικές με κοινωνικές διεργασίες. Λειτούργησε και υπήρξε. Έχει κοινωνικό ιστό δίπλα του. Διαφωνώ μαζί του αλλά έχει», δήλωσε ο ίδιος.

Παράλληλα, ο κ. Καρανίκας εξέφρασε την άποψη πως «μέχρι τις εκλογές, το 8 % θα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Τσίπρα.

Σκόραρε ο Μητσοτάκης, και τώρα (ο Τσίπρας) θα πρέπει να εκτεθεί ένα επτάμηνο λέγοντας αρλούμπες». Και κατέληξε λέγοντας πως με την αντιπολίτευση που κάνει η ΕΛΑΣ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιάζει το λιγότερο κακό. «Έχει βασική ευθύνη ο Τσίπρας που ο Μητσοτάκης φέγγει ως το Έβερεστ!», είπε ο κ. Καρανίκας.

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ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 14:32
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