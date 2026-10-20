Κυριάκος Μητσοτάκης από τον «Δημόκριτο»: «Η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο»

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Μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», όπου εγκαινίασε το πρωί της Τρίτης το νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ο πρωθυπουργός αντιπαρέβαλε την κυβερνητική πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία με τη στάση των υπόλοιπων κομμάτων, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «συνομιλεί με το αύριο», την ώρα που άλλοι παραμένουν «εγκλωβισμένοι στο χθες ή ακόμη και στο προχθές».

«Δεν είναι, νομίζω, τυχαίο ότι τελικά μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο, την ίδια στιγμή που, δυστυχώς, άλλες πολιτικές δυνάμεις παραμένουν εγκλωβισμένες στο χθες ή ακόμη και στο προχθές», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά, που αναδεικνύει ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τη νέα γενιά και, κυρίως, ποιος νοιάζεται για την επόμενη μέρα της Ελλάδας, σε μια εποχή κατά την οποία συντελούνται τόσο μεγάλες, κοσμοϊστορικές αλλαγές», τόνισε.

Η αναφορά του πρωθυπουργού στην επόμενη ημέρα της χώρας έγινε με αφορμή τα εγκαίνια μιας νέας ερευνητικής υποδομής, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών.

«Πρόκειται για ένα «έξυπνο» κτίριο, που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό εργαστήριο για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση τεχνολογιών ευφυών κτιρίων.

Η συγκεκριμένη υποδομή συνδυάζει τη λειτουργία ενός σύγχρονου ερευνητικού χώρου με τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής τεχνολογικών λύσεων, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την έρευνα στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Η κατασκευή του εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα κτιριακής αναβάθμισης του «Δημόκριτου», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων» κατέληξε .

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