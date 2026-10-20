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20.10.2026 12:41

Στο… περίμενε η Ελλάδα για την δημοσιονομική ευελιξία – Τι απάντησε ο επίτροπος Ντρομπόβσκις σε ερώτηση του Γιώργου Αυτιά

20.10.2026 12:41
dobrovskis

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Στην αναμονή παραμένει η Ελλάδα για το αίτημά της για δημοσιονομική ευελιξία λόγω της ακρίβειας στην ενέργεια, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Ο αρμόδιος επίτροπος μετά από ερώτηση του ευρωβουλευτή Γιώργου Αυτιά, απάντησε πως το ζήτημα είναι πολύπλοκο, ωστόσο υπάρχει θετική αξιολόγηση.

«Για τη δημοσιονομική ευελιξία έχουμε δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει επιπλέον ευελιξία, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των συστημάτων ενέργειας. Έχουμε λάβει τρία αιτήματα από τρία κράτη μέλη, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία έως τώρα. Στην περίπτωση της Ιταλίας δώσαμε θετική αξιολόγηση και εχθές έγινε αποδεκτή στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση της Ελλάδας πάλι έχουμε θετική αξιολόγηση, αλλά περιμένουμε απλώς την απάντηση του Συμβουλίου και στην τρίτη περίπτωση απλώς ακόμα αξιολογούμε» είπε αρχικά ο επίτροπος Οικονομίας.

«Ταυτόχρονα, συζητούμε με τις αρχές και στην Ελλάδα και στην Ιταλία για την εφαρμογή αυτής της ευελιξίας, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες δηλαδή που θα καλυφθούν από αυτή την ευελιξία. Είχα και εγώ ο ίδιος συζητήσεις με την υπουργό Τζωρτζέτι και τον υπουργό Πιερρακάκη και φυσικά δεν θέλουμε η ευελιξία να στοιβάζεται πάνω από άλλη ευελιξία και άλλη ευελιξία και άλλη ευελιξία, είμαστε σε περίεργη κατάσταση, οι αγορές είναι σε στενότητα γενικά και ειδικά σε χώρες με υψηλό χρέος. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας» πρόσθεσε.

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