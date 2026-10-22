Μέση Ανατολή: Νέες απειλές Τραμπ για χτύπημα στο Ιράν – «Δεν διαπραγματευόμαστε»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη, προσθέτοντας μάλιστα απειλητικά ότι «κάτι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», θα συμβεί «αρκετά σύντομα».

«Όχι, νομίζω ότι δεν διαπραγματευόμαστε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από μια συγκέντρωση στη Νότια Καρολίνα. «Θα υπάρξει κάποια εξέλιξη, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η οποία θα συμβεί αρκετά σύντομα. […] Οι περισσότεροι φαίνεται να πιστεύουν ότι αυτό θα γίνει μετεκλογικά, και θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην προεκλογική συγκέντρωση, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν τώρα, αλλά επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι το αποτέλεσμα θα έχει διάρκεια. «Θα τελειώσει πολύ σύντομα. Θα μπορούσαμε να αποχωρήσουμε τώρα, αλλά θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η κατάσταση θα διαρκέσει για πολύ καιρό» υποστήριξε.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει το Ιράν σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο». Οι δηλώσεις έρχονται μετά τις αποκαλύψεις ότι ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν καταρτίσει σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές που είναι ενήμερες για τις σχετικές συζητήσεις.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στους Times ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει στρατιωτικά σχέδια «που μπορεί να υπάρχουν, ή και όχι». Πάντως, το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ έχει εξαπολύσει πολλές απειλές κατά του Ιράν – είχε αφήσει να εννοηθεί, μάλιστα, ότι σκέφτεται να χρησιμοποιήσει την «Μητέρα όλων των Βομβών» κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων – αλλά τελικά δεν συνέβη τίποτα.

Διαβάστε επίσης:

«Αστακός» η Γαλλία ενόψει των διαδηλώσεων του Σαββάτου

ΗΠΑ: Κτηνίατρος σκότωσε τη σύντροφο, τον γιο και τους γονείς του και μετά αυτοκτόνησε

Η Δύση δοκιμάζεται στο ουκρανικό