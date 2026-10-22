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22.10.2026 21:38

Europa League: Ο ΟΦΗ το «πάλεψε», αλλά η Λεβερκούζεν δεν… παιζόταν (0-2)

22.10.2026 21:38
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Ο ΟΦΗ υποτάχθηκε στην απόλυτη ανωτερότητα και τη διαφορά δυναμικότητας με τη Λεβερκούζεν, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστική της League Phase του Europa League κι έμεινε στους 3 βαθμούς. Στον αντίποδα η γερμανική ομάδα που είναι σε φουλ φόρμα με 6 σερί νίκες, έκανε το «3Χ3» στη League Phase έχοντας θέση στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Ο Χόφμαν με δύο γκολ στο 35’ και στο 38’ χάρισε τη νίκη στη Λεβερκούζεν, που έχασε πολλές ευκαιρίες ακόμη, αλλά είχε απέναντί του έναν εξαιρετικό Κλίντμαν Λίλο. Η κρητική ομάδα είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 11’ με το σουτ του Νους που απέκρουσε ο Μπλάσβιχ. Ακολούθησε ένα σερί «μεγάλων» επεμβάσεων του Λίλο, ο οποίος είχε σωστές αντιδράσεις στις προσπάθειες των Χόφμαν (19’, 29’), Σικ (29’), Γκαρσία (33’).

Κάπου εκεί όμως η γερμανική ομάδα πάτησε «γκάζι» και σε λίγα λεπτά «τελείωσε» ουσιαστικά το ματς. Σκόρερ και των δύο τερμάτων ο Χόφμαν στο 35’ και στο 38’, με τον ΟΦΗ να βγάζει μία μικρή «αντίδραση» στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά να μην βρίσκει γκολ στις προσπάθειες των Κωστούλα (54’, απέκρουσε ο Μπλάσβιχ) και Θεοδοσουλάκη (73’, άουτ).

Ο Λίλο συνέχισε τις καλές αποκρούσεις και στο 83’ σε προσπάθεια του Τέγια, διατηρώντας το σκορ ως το τέλος στα επίπεδα του 0-2.

Διαιτητής: Όλεγκ Ντεριβίνσκι (Ουκρανία)

Κίτρινες: 87′ Ανδρούτσος -16’ Μαρτίνεθ (πάγκος), 25’ Γκαρσία, 75’ Κουάνσα, 85′ Ταπσόμπα.

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας (83’ Γκονζάλες), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (72’ Αποστολάκης), Αθανασίου, Αϊτόρ (72’ Θεοδοσουλάκης), Νους (83’ Σιτμαλίδης), Κόντρο (61’ Φούντας).

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (Κάρλος Μαρτίνεθ): Μπλάσβιχ, Βάθκεθ (75’ Ταπσόμπα), Μπαντέ, Κουάνσα, Μεντίνα (68’ Γκουτιέρες), Γκαρσία, Φερνάντες, Τίλμαν (75’ Ντιαμπί), Χόφμαν (64’ Μάτσα), Μορέιρα, Σικ (64’ Τέγια).

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