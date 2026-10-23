search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 22:37
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.10.2026 20:57

ΑΑΔΕ: 48ωρο λουκέτο σε γνωστό νυχτερινό κέντρο για μη έκδοση αποδείξεων

23.10.2026 20:57
bouzoukia new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε 48ωρη αναστολή λειτουργίας γνωστού νυχτερινού κέντρου προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε εφαρμογή της προβλεπόμενης από τη φορολογική νομοθεσία κύρωσης, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικαστικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2026, ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν τη μη έκδοση τριών αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, συνολικής αξίας 4.560 ευρώ, παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η προβλεπόμενη 48ωρη αναστολή λειτουργίας.

Η επιχείρηση προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, επιτυγχάνοντας αρχικά την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης του μέτρου. Ωστόσο, με μεταγενέστερη δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε το καλοκαίρι του 2026, κρίθηκε νόμιμη η επιβολή της κύρωσης.

Κατόπιν της δικαστικής αυτής εξέλιξης, με την έναρξη της νέας καλλιτεχνικής σεζόν, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην εκτέλεση της 48ωρης αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, η υπόθεση επιβεβαιώνει ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις εφαρμόζονται και μετά την παρέλευση του αρχικού χρόνου επιβολής τους, εφόσον έχουν αρθεί τα νομικά εμπόδια για την εκτέλεσή τους.

Διαβάστε επίσης:

Ρεύμα: Τέλος τα αναλογικά ρολόγια στα σπίτια – Τι φέρνουν οι 2 εκατ. «έξυπνοι» μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

Airbnb: 4.450 λιγότερες καταχωρίσεις στην Ελλάδα – Οι περιορισμοί, οι μεταβιβάσεις και οι υποχρεώσεις «φρενάρουν» τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Αγροτικό πετρέλαιο: Πώς θα λειτουργεί το myDiesel από την 1η Νοεμβρίου – Η διαδικασία σε τέσσερα βήματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι δηλώνει το μήνυμα Τσίπρα σε Λούλα

iordania
ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Η στιγμή που ένοπλοι ανοίγουν πυρ μέσα σε εκκλησία – Βίντεο με σκηνές τρόμου και πανικού, τουλάχιστον 7 νεκροί και δεκάδες τραυματίες (Σκληρές εικόνες)

papapetrou-127312
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στημένα στο μπάσκετ: Προφυλακίστηκε ο Πέτρος Παπαπέτρου – Πώς δικαιολόγησε τα 820.000 ευρώ

Abeille-Marengo
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Πλοίο φτάνει στην Κρήτη για τις γεωφυσικές έρευνες 

albania
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Απορρίπτουν οι φοιτητές διάλογο με τον πρωθυπουργό – Καρατομεί χαμηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη ο Ράμα για την εκτόνωση της κρίσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xorostasio-34
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

kobi_ruegg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλέξανε... καλώδια και NAVTEX: Αντίδραση της Τουρκίας για την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση με Σαουδική Αραβία

mitsotakis-tsipras-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετρήσεις Metron Analysis και Pulse: Οι διαφορές από τον Σεπτέμβριο, τι αλλάζει στην κυβέρνηση και στην ισορροπία ΕΛ.Α.Σ. με ΠΑΣΟΚ

europarliament_new_12345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρασβούργο: Οι 11 από τους 21 Έλληνες ευρωβουλευτές ήταν… αλλού

giannakis-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: Πώς στήθηκε η αποβολή του Γιαννάκη με δύο τεχνικές ποινές - Ζητά να καταθέσει προς υποστήριξη της κατηγορίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 22:30
tsipras new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι δηλώνει το μήνυμα Τσίπρα σε Λούλα

iordania
ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Η στιγμή που ένοπλοι ανοίγουν πυρ μέσα σε εκκλησία – Βίντεο με σκηνές τρόμου και πανικού, τουλάχιστον 7 νεκροί και δεκάδες τραυματίες (Σκληρές εικόνες)

papapetrou-127312
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στημένα στο μπάσκετ: Προφυλακίστηκε ο Πέτρος Παπαπέτρου – Πώς δικαιολόγησε τα 820.000 ευρώ

1 / 3