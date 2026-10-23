Αποθεώθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο κατάμεστο Royal Albert Hall του Λονδίνου (Videos)

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Μια μεγάλη συναυλία στο Λονδίνο έδωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το κοινό του να αποθεώνει τον καλλιτέχνη στο κατάμεστο Royal Albert Hall.

Οι επιτυχίες του τραγουδιστή ήχησαν για ακόμη μια φορά στην εμβληματική μουσική σκηνή, δύο χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στον ίδιο χώρο, με τον τίτλο της συναυλίας «Athina mou», να είναι εμπνευσμένος από την τεράστια επιτυχία που έχει κάνει το ομώνυμο τραγούδι του.

Το κοινό δεν σταμάτησε στιγμή να τραγουδά και να χορεύει με τα κομμάτια του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος έδωσε τον καλύτερο του εαυτό στο stage.

Η βραδιά είχε έντονο ελληνικό χαρακτήρα και ξεχωριστή αισθητική, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να προσφέρει στους θεατές μοναδικές μουσικές στιγμές. Στο πρόγραμμα συμπεριέλαβε τόσο αγαπημένες επιτυχίες του, όσο και το πιο πρόσφατο hit του, «Ρεύμα».

Η πρώτη εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, με τη συνοδεία 50μελούς συμφωνικής ορχήστρας. Η συναυλία ήταν sold out και ηχογραφήθηκε, ενώ κυκλοφορεί από την Panik τόσο στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες όσο και σε συλλεκτικό βινύλιο.

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