Κύπρος στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: Δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη

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Την έντονη ανησυχία της για τα κίνητρα και τις σκοπιμότητες πίσω από την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 εκφράζει η Κυπριακή Δημοκρατία, θέτοντας παράλληλα ζήτημα σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των παράκτιων κρατών.

Σε επιστολή που απέστειλε την Παρασκευή, 23/10, στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον Οργανισμό, πρέσβης Μαρία Μιχαήλ, αναφέρεται στην απόφαση της 20ής Οκτωβρίου. Παράλληλα, επαναφέρει τις θέσεις που έχει διατυπώσει η κυπριακή κυβέρνηση σε προηγούμενες επικοινωνίες με τον ΟΗΕ, στις 20 Ιανουαρίου, στις 24 Απριλίου και στις 20 Ιουλίου 2020, καθώς και στη ρηματική διακοίνωση της 18ης Αυγούστου 2025.

«Η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης, δεν πρέπει να υποτάσσονται στις γεωπολιτικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες τρίτων κρατών», τονίζει η κ. Μιχαήλ. Στην επιστολή σημειώνει ότι η Τουρκία αξιοποιεί τις πολιτικές και θεσμικές συνθήκες που επικρατούν στη Λιβύη για να προωθήσει παράνομες θαλάσσιες διεκδικήσεις, επιχειρώντας «να επιβάλει μια τεχνητή θαλάσσια πραγματικότητα εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτων κρατών».

Η Κύπρια πρέσβης χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες ενέργειες έκφραση «μιας σκόπιμης πολιτικής κλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο», επισημαίνοντας ότι υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν «σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα».

Κεντρικό σημείο της κυπριακής παρέμβασης είναι η θέση ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν συνάδει με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου που διέπουν τη σύναψη συνθηκών, ούτε με το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως αυτό κωδικοποιείται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Όπως επισημαίνει η Λευκωσία, το μνημόνιο «δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτους», ούτε μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματα άλλων κρατών σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων.

Η Κυπριακή Δημοκρατία επισημαίνει ειδικότερα ότι η συμφωνία επιχειρεί να οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες μεταξύ δύο κρατών που «δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές». Όπως αναφέρει, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται «ένα ανύπαρκτο θαλάσσιο σύνορο», ενώ παραγνωρίζονται τα δικαιώματα άλλων παράκτιων κρατών, μεταξύ των οποίων και εκείνα που απορρέουν από την παρουσία ελληνικών νησιών στην περιοχή.

Η επιστολή επικαλείται το άρθρο 121, παράγραφος 2, της UNCLOS, το οποίο, σύμφωνα με την κυπριακή θέση, αντανακλά το εθιμικό διεθνές δίκαιο και δεσμεύει και κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση. Η διάταξη προβλέπει ότι τα νησιά διαθέτουν χωρική θάλασσα, συνορεύουσα ζώνη, υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη.

Η κ. Μιχαήλ υπογραμμίζει ακόμη ότι οι συμφωνίες θαλάσσιας οριοθέτησης οφείλουν να συνάπτονται μεταξύ κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, «με καλή πίστη και σύμφωνα με τις παγιωμένες αρχές του διεθνούς δικαίου». Όπως σημειώνει, οι σχετικές συμφωνίες πρέπει να εναρμονίζονται με τις διατάξεις της UNCLOS και τη διεθνή νομολογία.

Τέλος, η Κυπριακή Δημοκρατία ζητά να κυκλοφορήσει η επιστολή ως επίσημο έγγραφο τόσο της Γενικής Συνέλευσης, όσο και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, αιτείται τη δημοσίευσή της στον ιστότοπο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Οργανισμού και στο Δελτίο του Δικαίου της Θάλασσας.

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