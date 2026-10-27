Ισραήλ: Ο Λίμπερμαν ζητά ποινική έρευνα για «προδοσία» κατά Νετανιάχου – «Θέλει πόλεμο με το Ιράν για να μη χάσει τις εκλογές»

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Μία εξαιρετικά βαριά καταγγελία, που ανεβάζει στα ύψη την πολιτική ένταση στο Ισραήλ λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, εξαπέλυσε ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας από τη γενική εισαγγελέα της χώρας την άμεση έναρξη ποινικής έρευνας κατά του πρωθυπουργού για «προδοσία». Ο επικεφαλής του Yisrael Beiteinu και πρώην υπουργός Άμυνας απευθύνθηκε επισήμως στη γενική εισαγγελέα Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, υποστηρίζοντας ότι ο Νετανιάχου επιχείρησε να οδηγήσει το Ισραήλ σε στρατιωτική ανάφλεξη λίγο πριν από τις εκλογές, εξαιτίας του φόβου μιας εκλογικής ήττας.

Η καταγγελία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ισραηλινά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας για τη διαχείριση του Ιράν και για κινήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα κλιμάκωση.

Ο Λίμπερμαν δεν περιορίστηκε σε μια πολιτική επίθεση κατά του αντιπάλου του. Ζήτησε επισήμως την παρέμβαση της γενικής εισαγγελέως, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά βαριές εκφράσεις για έναν εν ενεργεία πρωθυπουργό. «Η απόπειρα να συρθεί το Κράτος του Ισραήλ σε πόλεμο την παραμονή των εκλογών, σε συνδυασμό με την προθυμία να θυσιαστούν στρατιώτες των IDF αποκλειστικά λόγω του φόβου της ήττας στις εκλογές, συνιστά προδοσία απέναντι στο κράτος, στην ασφάλειά του και στους στρατιώτες των IDF», ανέφερε. Και ζήτησε από την Μπαχαράβ-Μιάρα «την άμεση έναρξη ποινικής έρευνας κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου με την κατηγορία της προδοσίας».

Η παρέμβαση καταγράφηκε άμεσα από μεγάλα ισραηλινά μέσα, ωστόσο χρειάζεται μία κρίσιμη επισήμανση: πρόκειται για καταγγελίες και ισχυρισμούς του Λίμπερμαν και όχι για διαπιστωμένα γεγονότα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί έναρξη ποινικής έρευνας κατά του Νετανιάχου για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα, ισραηλινά μέσα σημειώνουν ότι ο Λίμπερμαν δεν παρουσίασε στην επιστολή του συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη βαρύτατη κατηγορία περί προδοσίας.

Η σύγκρουση για το Ιράν πίσω από την καταγγελία

Η πολιτική «βόμβα» του Λίμπερμαν δεν έρχεται, πάντως, σε κενό αέρος. Το τελευταίο διάστημα έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για ένταση στις σχέσεις του Νετανιάχου με την ηγεσία των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, με επίκεντρο το Ιράν και το ενδεχόμενο ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα στρατιωτική αντιπαράθεση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο αρχηγός των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, καθώς ισραηλινά δημοσιεύματα περιγράφουν διαφωνίες μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας ως προς τις κινήσεις απέναντι στην Τεχεράνη. Ο Λίμπερμαν υποστηρίζει ότι τον τελευταίο μήνα ο Νετανιάχου πιέζει το σύστημα ασφαλείας προς ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο λανθασμένου υπολογισμού και ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

Προχωρά όμως ακόμη περισσότερο, αποδίδοντας στον πρωθυπουργό πολιτικό κίνητρο: ότι μια στρατιωτική κρίση λίγο πριν από τις κάλπες θα μπορούσε να αλλάξει την προεκλογική ατζέντα και να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Ακριβώς αυτός ο ισχυρισμός είναι που μετατρέπει την αντιπαράθεση από μια συζήτηση για στρατιωτική στρατηγική σε ευθεία κατηγορία ότι ζητήματα πολέμου και ειρήνης χρησιμοποιούνται για λόγους πολιτικής επιβίωσης.

Πολιτική «βόμβα» λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες

Η χρονική στιγμή της παρέμβασης είναι προφανώς εκρηκτική. Το Ισραήλ βρίσκεται στην τελική ευθεία μιας εκλογικής αναμέτρησης στην οποία ο Νετανιάχου διεκδικεί εκ νέου την πολιτική κυριαρχία, έχοντας απέναντί του μια αντιπολίτευση που επιχειρεί να μετατρέψει σε εκλογικό ζήτημα όχι μόνο τη διαχείριση του πολέμου, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο άσκησε την εξουσία τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Λίμπερμαν, παλαιός συνεργάτης και στη συνέχεια σφοδρός αντίπαλος του Νετανιάχου, επιλέγει τώρα να ανεβάσει την αντιπαράθεση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ζητώντας ουσιαστικά από τις εισαγγελικές αρχές να εξετάσουν εάν ο πρωθυπουργός έθεσε την πολιτική του επιβίωση πάνω από την ασφάλεια της χώρας.

Το εάν υπάρχουν στοιχεία ικανά να δικαιολογήσουν μια τέτοια έρευνα είναι πλέον ζήτημα των αρμόδιων ισραηλινών αρχών. Πολιτικά, όμως, η καταγγελία έχει ήδη εκραγεί. Και το γεγονός ότι διατυπώνεται παραμονή των εκλογών και με φόντο μια πιθανή νέα σύγκρουση με το Ιράν μετατρέπει τις τελευταίες ώρες πριν από την κάλπη σε μία από τις πιο δραματικές στιγμές της μακράς πολιτικής διαδρομής του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

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