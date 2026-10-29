Orilina Properties: Απορροφά θυγατρική εταιρεία και ενισχύει την παρουσία της στην αγορά εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων Αθήνας

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Στην αναδιάρθρωση του εταιρικού της χαρτοφυλακίου προχωρά η Orilina Properties, δρομολογώντας τη συγχώνευση με απορρόφηση της Γερανίου Αναπτυξιακή Ακινήτων, περίπου έναν μήνα μετά την εξαγορά της συγκεκριμένης εταιρείας. Η κίνηση εντάσσεται στον σχεδιασμό της εισηγμένης για την απλούστευση της εταιρικής της δομής και συνδέεται με τη διεύρυνση της δραστηριότητάς της στην αγορά εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων.

Η Orilina είχε αποκτήσει στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 το σύνολο των μετοχών της Γερανίου Αναπτυξιακή Ακινήτων από την Blend 5 Ventures Limited, έναντι τιμήματος 6,93 εκατ. ευρώ, το οποίο προσδιορίστηκε με βάση τις προβλεπόμενες προσαρμογές απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

Μέσω της συναλλαγής, η εταιρεία απέκτησε τον έλεγχο ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας, στη Γερανίου 30, το οποίο περιλαμβάνει 30 επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα.

Το ακίνητο είναι μισθωμένο μακροχρόνια στη Limehome, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της οργανωμένης διαμονής σε επιπλωμένα διαμερίσματα.

Η συγκεκριμένη επένδυση παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο της Orilina, προσθέτοντας μια δραστηριότητα η οποία συνδυάζει χαρακτηριστικά της αγοράς ακινήτων με υπηρεσίες φιλοξενίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα διοικητικά συμβούλια της Orilina Properties και της θυγατρικής της αποφάσισαν στις 13 Οκτωβρίου την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης.

Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 30ή Σεπτεμβρίου 2026, ενώ στις 22 Οκτωβρίου υπογράφηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, το οποίο στη συνέχεια δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Η διαδικασία προβλέπει την απορρόφηση της θυγατρικής από τη μητρική εταιρεία, χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και χωρίς ανταλλαγή μετοχών, καθώς η Orilina κατέχει ήδη το 100% της απορροφώμενης εταιρείας.

Η ολοκλήρωση του μετασχηματισμού προϋποθέτει τις προβλεπόμενες εταιρικές και διοικητικές εγκρίσεις.

Από επιχειρηματική άποψη, η απορρόφηση μιας πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής μπορεί να περιορίσει την ανάγκη διατήρησης ξεχωριστών εταιρικών δομών, διευκολύνοντας τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των σχετικών υποχρεώσεων.

Πέρα από το εταιρικό σκέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ίδια η επένδυση στη Γερανίου, καθώς η αγορά οργανωμένων επιπλωμένων διαμερισμάτων αποτελεί ένα διακριτό τμήμα της αγοράς φιλοξενίας.

Η ύπαρξη μακροχρόνιας μισθωτικής σύμβασης προσφέρει διαφορετικό επιχειρηματικό προφίλ από εκείνο μιας ξενοδοχειακής μονάδας που εξαρτάται άμεσα από τις καθημερινές κρατήσεις.

Παράλληλα, η αξιοποίηση ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας συνδέεται με τη συνεχιζόμενη αναζήτηση εναλλακτικών μορφών επενδύσεων σε εισοδηματικά ακίνητα.

Για την Orilina, το επόμενο ζητούμενο είναι η απόδοση της συγκεκριμένης επένδυσης και η συμβολή της στη συνολική κερδοφορία της εταιρείας. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αποτελέσει το επόμενο εταιρικό βήμα, χωρίς να μεταβάλλει από μόνη της τα βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά του αποκτηθέντος ακινήτου.

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