Εσωτερική έρευνα στη βρετανική αστυνομία για την επιστολή σε βάρος του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ

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Η αστυνομία του Λονδίνου ζήτησε σήμερα από την αρμόδια βρετανική υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της αστυνομίας να διερευνήσει εάν θα έπρεπε να είχε διαβιβάσει το 2019 στις αρμόδιες δικαστικές αρχές μια επιστολή που περιείχε λεπτομερείς καταγγελίες σε βάρος του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, συζύγου του πρίγκιπα Χάρι.

Η αστυνομία των Φιλιππίνων επιβεβαίωσε το Σαββατοκύριακο πως βρήκε μια «σημαντική ποσότητα υλικού παιδικής πορνογραφίας» στην πρώην οικία του Τόμας Μαρκλ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών αυτής της χώρας, όπου εκείνος διέμενε κατά το παρελθόν.

Η δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη» από αυτές τις αποκαλύψεις και έκανε γνωστό πως δεν είχε ποτέ επιτρέψει στον πατέρα της να γνωρίσει τα παιδιά της έπειτα από προηγούμενες καταγγελίες.

Ο Τόμας Μαρκλ, ηλικίας 82 ετών, χαρακτήρισε αυτές τις κατηγορίες «ένα σωρό ψέματα».

Η Μέγκαν Μαρκλ είχε δηλώσει ότι το 2019 πως είχε πληροφορηθεί την ύπαρξη μιας επιστολής που είχε σταλεί στην αστυνομία, η οποία ήταν αρμόδια για την προστασία των μελών της βασιλικής οικογένειας και περιείχε «ανησυχητικές και εξαιρετικά προβληματικές καταγγελίες» σχετικά με τον πατέρα της.

«Ο συντάκτης εκείνης της επιστολής δήλωνε ότι ήθελε να εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με την ασφάλεια της δούκισσας του Σάσεξ. Παρόλο που η επιστολή δεν περιείχε στην πραγματικότητα καμία πληροφορία σχετική με ζητήματα ασφαλείας, περιλάμβανε ορισμένες καταγγελίες για φερόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας που είχαν διαπραχθεί εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε σήμερα ο αστυνομικός διευθυντής Άνταμ Σλονέτσκι, σε μία ανακοίνωση.

Η αστυνομία είχε ήδη παραδεχτεί το Σάββατο ότι δεν είχε προωθήσει την επιστολή στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και είχε δηλώσει ότι «εξετάζει» την ανάγκη παραπομπής του θέματος στη μονάδα εσωτερικών υποθέσεων.

Αυτό έχει πλέον γίνει.

«Έχει υποβληθεί αναφορά στη μονάδα εσωτερικών υποθέσεων», δήλωσε ο Σλονέτσκι, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία του Λονδίνου θα επικοινωνήσει επίσης τώρα με «αρκετές αρμόδιες ξένες αστυνομικές δυνάμεις σχετικά με τους ισχυρισμούς που περιέχονται σε αυτήν την επιστολή».

Την Παρασκευή, μια πηγή κοντά στην υπόθεση δήλωσε ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν είχε ποτέ διερευνήσει και δεν διερευνά τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ.

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