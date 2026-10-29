«Λάβαμε το μήνυμα», στοπ: Πού σκοντάφτει η προσπάθεια Μητσοτάκη να επιτύχει την επανασυσπείρωση της Ν.Δ

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Να μαζέψει τα… ασυμμάζευτα στο κόμμα και την κυβέρνησή του επιχειρεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από ένα σχέδιο επανασυσπείρωσης της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός επιχειρεί μέσα από περιοδείες και επαφές με βουλευτές και στελέχη του κόμματός του να δείξει ότι τα λάθη μπορούν να διορθωθούν και ότι η Ν.Δ. έχει λάβει το μήνυμα που της στέλνουν οι πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ο Μητσοτάκης διεμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση ότι «δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας από τώρα μέχρι τις εκλογές», συνδέοντας μάλιστα αυτή την απόφασή του ευθέως με το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Η κινητικότητα αυτή έχει να κάνει προφανώς με το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση βρέθηκε απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις, όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο και γενικότερα τα εθνικά θέματα, η υπόθεση Μπεκίρη, αλλά και οι παρεμβάσεις του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά.

Οι κυβερνητικοί βουλευτές εμφανίζονται θορυβημένοι από τις εξελίξεις σε αυτά τα θέματα, αφού, παρά την προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει τα θέματα αυτά, τα ερωτήματα είναι πολλά, ενώ διάχυτη παραμένει η απορία γιατί το Μέγαρο Μαξίμου πρώτα αφήνει να εξελιχθούν τα πράγματα και στη συνέχεια παρεμβαίνει.

Αγωνίες, καρδιοχτύπια

Η αγωνία των κυβερνητικών βουλευτών έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι η Ν.Δ. εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να χάνει δυνάμεις, ενώ ο Σαμαράς και τα άλλα μικρότερα κόμματα δεξιότερα της Ν.Δ. φαίνεται πως όλο και κάτι τσιμπάνε. Η ακρίβεια και οι εθνικές… αρρυθμίες αλλά και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαφθορά πιέζουν ιδιαίτερα το κυβερνών κόμμα. Γι’ αυτό άλλωστε υπήρξαν και οι εξελίξεις στην Pizza Fan και στην αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο»…

Οι αντιδράσεις των κυβερνητικών βουλευτών στο θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου είναι ενδεικτικές. Οι ατάκες του είδους… «τον ήπιαμε» του Δημήτρη Καλογερόπουλου μέχρι και τα περί «πολιτικής ήττας» που Δημήτρη Καιρίδη δείχνουν ότι οι βουλευτές ανησυχούν ιδιαίτερα για τον αντίκτυπο που έχουν τέτοιου είδους εξελίξεις στα εθνικά.

Με δεδομένο μάλιστα ότι πάντα υπάρχει στο τραπέζι της συζήτησης η λίγο παλαιότερη δήλωση του Άγγελου Συρίγου, ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε να υποχωρήσει δύο φορές στην Κάσο το 2024, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με την τουρκική πλευρά, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο προβληματική.

Η αγωνία των βουλευτών της Ν.Δ. συνδέεται και με τη στάση του Σαμαρά, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να καταγγείλει την κυβέρνηση και τον υπουργό Εξωτερικών για ανικανότητα και υποχωρητικότητα. Αν μάλιστα σε αυτή την εξίσωση προσθέσει κάποιος και τον Κώστα Καραμανλή, που εμφανίζεται επίσης να εκφράζει σοβαρές αντιρρήσεις για τη στάση που κρατάει η χώρα μας έναντι της Τουρκίας, τότε τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα δύσκολα για το κυβερνών κόμμα.

Το γεγονός άλλωστε ότι ο Καραμανλής, μιλώντας στο Πολεμικό Μουσείο για τα εθνικά θέματα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αρνητικός για την αναζήτηση τουρκικής άδειας, ακόμη και για την ενημέρωση της Άγκυρας για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, δείχνει την απόσταση που τον χωρίζει από το Μέγαρο Μαξίμου, αν και από την πλευρά της κυβέρνησης έγινε προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να υπάρξει διαχωρισμός ανάμεσα στους δύο πρώην πρωθυπουργούς: τον Σαμαρά και τον Καραμανλή.

Με την τοποθέτησή του σε αυτό το θέμα ο Καραμανλής έδειξε ότι διαφοροποιείται από τη θέση του Μεγάρου Μαξίμου πως άλλο είναι η άδεια για τις εργασίες και άλλο η ενημέρωση. Τόσο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφεραν ότι άδεια δεν θα ζητηθεί, υποστηρίζοντας πως η ενημέρωση δεν δημιουργεί νομικές συνέπειες.

Οι εκκρεμότητες με την Αίγυπτο

Μέσα σε όλα αυτά και ενώ η κυβέρνηση εμφανιζόταν να επενδύει στην απόφαση Ελλάδας και Αιγύπτου να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για την επέκταση της συμφωνίας για τον καθορισμό ΑΟΖ, προέκυψε το θέμα του Σινά, όπου η συμφωνία που προτάθηκε δεν αφορά την αναγνώριση των ακινήτων και πολλοί μιλούν για νέα διπλωματική ήττα της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως, αναφερόμενος στο πακέτο των θεμάτων που έχουμε σε εκκρεμότητα, ανέφερε ότι:

«Με την Αίγυπτο βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικό σημείο. Η συμφωνία με την Αίγυπτο την προηγούμενη τετραετία, δηλαδή η συμφωνία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως έγινε και με την Ιταλία, ήταν δύο ιστορικής σημασίας κινήσεις, όπως και η επέκταση στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, όπως και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Τώρα συνεχίζουμε τις συζητήσεις με την Αίγυπτο για την επέκταση αυτής της συμφωνίας».

«Το θέμα του Σινά είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και είμαστε αρωγός στην επίλυσή του μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού κράτους».

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό το θέμα του κουμπάρου του πρωθυπουργού Μιχάλη Μπεκίρη, ο οποίος εκτελούσε χρέη διευθυντή του γραφείου του Μητσοτάκη στη Βουλή, μοιάζει με τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Διότι, παρά την παραίτησή του, ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού απέφυγε να απαντήσει για 15 ολόκληρες μέρες εάν έχει πτυχίο πανεπιστημίου, εάν υπάρχει ΦΕΚ με τον διορισμό του και εάν έχει καταθέσει δήλωση Πόθεν Έσχες.

Άλλωστε το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό αν κάποιος αναλογιστεί ότι εκ της θέσεώς του μάθαινε εθνικές απόρρητες πληροφορίες ενώ ερχόταν σε επαφή με επισήμους άλλων χωρών. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι ως τι τα έκανε όλα αυτά. Να δούμε αν θα υπάρξει και πειστική απάντηση…

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