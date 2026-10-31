ΟΤΕ: Άνοδος λειτουργικής κερδοφορίας, πτώση καθαρών κερδών και ισχυρή ανάπτυξη οπτικών ινών στο εννεάμηνο 2026

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Αύξηση των εσόδων και της λειτουργικής κερδοφορίας, σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων πληροφορικής και συνεχιζόμενη επέκταση των δικτύων οπτικών ινών καταγράφει ο Όμιλος ΟΤΕ στο εννεάμηνο του 2026. Ωστόσο, τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη εμφανίζονται μειωμένα κατά 20%, κυρίως λόγω της υψηλής περυσινής βάσης σύγκρισης, η οποία είχε επηρεαστεί θετικά από έκτακτους φορολογικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 2,598 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις ενισχύθηκε κατά 3%, φτάνοντας τα 1,053 δισ. ευρώ, ενώ το σχετικό περιθώριο κερδοφορίας βελτιώθηκε στο 40,5% από 40,1%.

Αντίθετα, τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους περιορίστηκαν στα 462 εκατ. ευρώ, έναντι 577,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο εννεάμηνο. Σε προσαρμοσμένη βάση, ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,1%, στα 488,9 εκατ. ευρώ.

Η διαφοροποίηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έκτακτη θετική φορολογική επίδραση που είχε καταγραφεί το τρίτο τρίμηνο του 2025, ύψους 129,8 εκατ. ευρώ, και συνδεόταν με την επένδυση στην Telekom Romania Mobile.

Η εικόνα του τρίτου τριμήνου

Στο τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα του ΟΤΕ ανήλθαν σε 882,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 3,1%, στα 371,4 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, εάν εξαιρεθεί η επίδραση από τη σταδιακή κατάργηση δραστηριοτήτων διεθνούς χονδρικής με σχεδόν μηδενικό περιθώριο κέρδους, τα έσοδα εμφανίζουν αύξηση 5% στο τρίμηνο και 8% στο εννεάμηνο.

Τα λειτουργικά κέρδη EBIT αυξήθηκαν κατά 6%, στα 236,9 εκατ. ευρώ, καθώς η ανάπτυξη των υπηρεσιών και η συγκράτηση ορισμένων κατηγοριών κόστους αντιστάθμισαν τις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες.

Οπτικές ίνες και κινητή τηλεφωνία

Σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής ανάπτυξης του ομίλου προέρχεται από τη διεύρυνση των συνδέσεων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι.

Οι ενεργές συνδέσεις FTTH έφτασαν τις 739.000, αυξημένες κατά 45,2% σε ετήσια βάση, με την προσθήκη περισσότερων από 52.000 νέων πελατών μόνο στο τρίτο τρίμηνο.

Το δίκτυο οπτικών ινών έχει πλέον φτάσει σε περίπου 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού της κάλυψης, ενώ ο στόχος προβλέπει περισσότερα από 3,1 εκατ. έως το τέλος του 2026 και 4,6 εκατ. έως το 2030.

Παράλληλα, ενισχύεται η δραστηριότητα των υπηρεσιών ασύρματης σταθερής πρόσβασης (FWA), με τους συνδρομητές να αυξάνονται από 62.000 σε 134.000 μέσα σε έναν χρόνο.

Στην κινητή τηλεφωνία, τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 2% στο τρίτο τρίμηνο και κατά 3,2% στο εννεάμηνο, φτάνοντας τα 823,9 εκατ. ευρώ.

Οι συνδρομητές συμβολαίου ανήλθαν σε 3,2 εκατ., αυξημένοι κατά 7,5%, ενώ η καρτοκινητή κατέγραψε μείωση 6,6%. Η εξέλιξη αντανακλά τη μετακίνηση πελατών προς προγράμματα συμβολαίου, τα οποία αποφέρουν υψηλότερα έσοδα ανά συνδρομητή.

Η μέση μηνιαία χρήση δεδομένων έφτασε τα 24 GB ανά πελάτη, παρουσιάζοντας αύξηση 18%.

Πληροφορική και συνδρομητική τηλεόραση

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη στον τομέα των έργων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τα έσοδα από System Solutions ανήλθαν σε 405,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 45%. Η επίδοση συνδέεται με την υλοποίηση έργων τεχνολογίας και ψηφιακών υποδομών, αρκετά από τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παρά την ολοκλήρωση μεγάλου μέρους των σχετικών έργων, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι ο συγκεκριμένος τομέας θα διατηρήσει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης στο σύνολο του 2026.

Για την επόμενη περίοδο, η διοίκηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε υπηρεσίες Cloud, κυβερνοασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας νέες συνεργασίες με επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και διεθνείς οργανισμούς.

Ανοδικά κινήθηκε και η συνδρομητική τηλεόραση, με την πελατειακή βάση της COSMOTE TV να ξεπερνά τις 802.000 συνδρομές, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επενδύσεις, ταμειακές ροές και στόχοι

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στα 441,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένες κατά 1,1%, ενώ μόνο στο τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 176,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17,8%.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις υποχώρησαν κατά 7,2%, στα 347,4 εκατ. ευρώ, παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε στο τρίτο τρίμηνο.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 683 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τη λειτουργική κερδοφορία.

Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο ο όμιλος προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού δανείου 350 εκατ. ευρώ, με ετήσια απόδοση 3,853%, το οποίο ανέλαβε πλήρως η Deutsche Telekom. Τα κεφάλαια αξιοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση μέρους παλαιότερου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2026, ο ΟΤΕ διατηρεί τον στόχο αύξησης του προσαρμοσμένου EBITDA κατά περίπου 3%, με επενδύσεις κοντά στα 600 εκατ. ευρώ και ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 750 εκατ. ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται έκτακτες θετικές φορολογικές επιδράσεις.

Χωρίς αυτές, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ 570 και 580 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση, υπό τον Κώστα Νεμπή, επικεντρώνεται πλέον στη συνέχιση της ανάπτυξης των δικτύων, στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες υψηλότερης αξίας και στην αξιοποίηση νέων τεχνολογικών δραστηριοτήτων.

Η βασική πρόκληση για τον όμιλο είναι η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα συνεχίζεται το επενδυτικό πρόγραμμα για την επέκταση των οπτικών ινών και των δικτύων 5G.

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