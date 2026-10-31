Ευβοϊκή Ζύμη: Ενισχύει την εξωστρέφεια με νέες συνεργασίες και προϊόντα στις διεθνείς αγορές μέσω SIAL

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Στη διεύρυνση της εξαγωγικής της δραστηριότητας και στην ανάπτυξη νέων εμπορικών συνεργασιών επικεντρώνεται η Ευβοϊκή Ζύμη, η οποία συμμετείχε στη διεθνή έκθεση τροφίμων SIAL Paris 2026, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της στις αγορές του εξωτερικού. Η ελληνική βιομηχανία προϊόντων ζύμης, που δραστηριοποιείται με το εμπορικό σήμα «Ζύμη Ψαχνών», πραγματοποίησε σειρά επαγγελματικών επαφών, με ιδιαίτερη έμφαση στη γαλλική αγορά.

Η έκθεση, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου, αποτέλεσε ευκαιρία για την παρουσίαση της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας σε εισαγωγείς, διανομείς και επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων από διαφορετικές χώρες.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Ευβοϊκή Ζύμη παρουσίασε προϊόντα από το χαρτοφυλάκιό της, ενώ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να τα δοκιμάσουν και να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες προτάσεις της εταιρείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις συναντήσεις με υφιστάμενους συνεργάτες, αλλά και στις επαφές με δυνητικούς νέους πελάτες. Στόχος είναι η διεύρυνση των δικτύων διανομής και η ενίσχυση της παρουσίας της Ευβοϊκής Ζύμης σε αγορές όπου υπάρχει ενδιαφέρον για κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης και παραδοσιακές γεύσεις.

Το Κιουνεφέ Premium και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου

Ανάμεσα στα προϊόντα που παρουσίασε η εταιρεία ξεχώρισε το Κιουνεφέ Premium, μια πρόταση που συνδυάζει τραγανό κανταΐφι με τυρί Akkawi και απευθύνεται μεταξύ άλλων στους καταναλωτές των διεθνών αγορών.

Το συγκεκριμένο προϊόν έχει αποσπάσει δύο αστέρια στα Superior Taste Awards 2026 του International Taste Institute και διατίθεται ήδη στο εξωτερικό, αποτελώντας μέρος της προσπάθειας της εταιρείας να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με προϊόντα που απευθύνονται σε διαφορετικές καταναλωτικές προτιμήσεις.

Πέρα από το Κιουνεφέ, η προϊοντική γκάμα περιλαμβάνει παραδοσιακά φύλλα ζύμης, πίτες και άλλες κατηγορίες κατεψυγμένων προϊόντων, με τα οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελεί βασικό στοιχείο της εξαγωγικής προσπάθειας, καθώς επιτρέπει στην εταιρεία να απευθύνεται σε διαφορετικά δίκτυα λιανικής και επαγγελματικής εστίασης.

Από τα Ψαχνά Ευβοίας στις διεθνείς αγορές

Με παραγωγική βάση στα Ψαχνά Ευβοίας και επιχειρηματική διαδρομή που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες, η Ευβοϊκή Ζύμη έχει αναπτύξει παρουσία σε δεκάδες χώρες, αξιοποιώντας την παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης ως βασικό άξονα της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Η εταιρεία, που αποτελεί μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, διατηρεί την παραγωγική της δραστηριότητα στην Ελλάδα και επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο των προϊόντων ζύμης μέσω της ανάπτυξης νέων συνεργασιών.

Η συμμετοχή στη SIAL Paris εντάσσεται σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς οι διεθνείς εκθέσεις αποτελούν ένα από τα βασικά κανάλια επαφής με εισαγωγείς και επιχειρήσεις διανομής τροφίμων.

Για την Ευβοϊκή Ζύμη, το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση των επαφών που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι, με στόχο τη μετατροπή του εμπορικού ενδιαφέροντος σε νέες συνεργασίες και την περαιτέρω ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η γαλλική αγορά, στην οποία η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει το δίκτυο συνεργατών της, αξιοποιώντας τόσο τα παραδοσιακά προϊόντα ζύμης όσο και τις νεότερες προτάσεις του χαρτοφυλακίου της.

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