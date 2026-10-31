Κόκκινα δάνεια: Η σύγκρουση για τους πλειστηριασμούς, οι άδειες καρέκλες και η χθεσινή κυβερνητική υποχώρηση

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Σε πολιτική σύγκρουση με φόντο τα κόκκινα δάνεια, τους servicers και τα δικαιώματα των οφειλετών εξελίχθηκε η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, με την κυβέρνηση να αποσύρει τελικά το άρθρο 23 του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος, παρά το γεγονός ότι μέχρι την τελευταία στιγμή υπερασπιζόταν τη συγκεκριμένη διάταξη.

Η ρύθμιση που προκάλεσε τη θύελλα αντιδράσεων θα επέτρεπε στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων να χρησιμοποιούν τις συμβάσεις διμερούς ρύθμισης ως εκτελεστούς τίτλους, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έκδοση διαταγής πληρωμής.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του νομικού κόσμου, σε συνδυασμό με την απουσία των εκπροσώπων των servicers από την ακρόαση των φορέων, ανέβασαν τους τόνους, με την κυβέρνηση να επιλέγει τελικά την απόσυρση του επίμαχου άρθρου.

Η απόφαση, πάντως, δεν συνοδεύτηκε από αναγνώριση προβλήματος στη διάταξη. Αντίθετα, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος επέμεινε ότι το άρθρο ήταν ορθό και εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, προκαλώντας τα κόμματα να υπερψηφίσουν τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.

Η διάταξη που προκάλεσε τη σύγκρουση

Το επίμαχο άρθρο προέβλεπε ότι μια συμφωνία διμερούς ρύθμισης μεταξύ δανειολήπτη και πιστωτή θα αποτελούσε αυτοτελή εκτελεστό τίτλο.

Αυτό σημαίνει ότι, εάν ο δανειολήπτης δεν μπορούσε στη συνέχεια να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ρύθμισης, ο πιστωτής θα είχε τη δυνατότητα να κινηθεί προς την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό αξιοποιώντας την ίδια τη συμφωνία.

Δεν θα χρειαζόταν, δηλαδή, να εξασφαλίσει προηγουμένως διαταγή πληρωμής, καθώς η υπογεγραμμένη σύμβαση θα αποτελούσε τη νομική βάση για την αναγκαστική εκτέλεση.

Αυτό δεν θα σήμαινε ότι ο πλειστηριασμός θα πραγματοποιούνταν αυτομάτως με την πρώτη απλήρωτη δόση. Θα αφαιρούσε, όμως, ένα σημαντικό διαδικαστικό στάδιο από την πορεία προς την αναγκαστική εκτέλεση.

Οι δικηγόροι που αντέδρασαν στη ρύθμιση υποστήριξαν ότι με αυτόν τον τρόπο περιορίζονταν οι δυνατότητες προηγούμενου δικαστικού ελέγχου της απαίτησης.

Πρόσθετα ερωτήματα είχε προκαλέσει η ειδική πρόβλεψη για δικαίωμα ανακοπής τρίτων προσώπων, χωρίς αντίστοιχη ρητή αναφορά στον ίδιο τον οφειλέτη.

Το υπουργείο αντέτεινε ότι οι δανειολήπτες θα εξακολουθούσαν να έχουν δυνατότητα δικαστικής προσφυγής και ότι κανένας servicer δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει μονομερώς εκτελεστό τίτλο, καθώς προϋπόθεση ήταν η συναίνεση του οφειλέτη.

Το πολιτικό ενδιαφέρον κορυφώθηκε με την τοποθέτηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου στην κοινοβουλευτική επιτροπή. Ο υφυπουργός, παρότι ανακοίνωσε την απόσυρση του άρθρου 23, επέμεινε ότι επρόκειτο για ορθή ρύθμιση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχείρησε να δημιουργήσει εντυπώσεις.

«Για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία από εσάς, αποσύρουμε το άρθρο 23», δήλωσε, καλώντας τα κόμματα να ξεκαθαρίσουν εάν θα στηρίξουν τις υπόλοιπες διατάξεις.

Μάλιστα, έθεσε το ερώτημα εάν η αντιπολίτευση θα υπερψηφίσει τις ρυθμίσεις που προβλέπουν αυστηρότερες υποχρεώσεις και κυρώσεις για τους servicers ή εάν θα συνεχίσει, όπως υποστήριξε, να διευκολύνει τα funds.

Η επίθεσή του δεν περιορίστηκε στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Επέκρινε και την απουσία βουλευτών της αντιπολίτευσης από την αίθουσα, κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων αντί ουσιαστικής συζήτησης.

«Θα τους βάλουμε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι»

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους χρησιμοποίησε ο υφυπουργός και απέναντι στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Αναφερόμενος στις νέες υποχρεώσεις των servicers, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θέτει σαφείς κανόνες στη λειτουργία τους, με δυνατότητα επιβολής προστίμων που θα φτάνουν τις 500.000 ευρώ.

«Θα τους βάλουμε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αναδείξει την αυστηροποίηση της εποπτείας τους.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την απουσία εκπροσώπων των servicers από την κοινοβουλευτική ακρόαση σοβαρό ατόπημα, τονίζοντας ότι η στάση τους συνιστά προσβολή προς το Κοινοβούλιο.

Οι άδειες καρέκλες των εκπροσώπων του κλάδου αποτέλεσαν ένα από τα χαρακτηριστικά της χθεσινής συνεδρίασης, καθώς οι εταιρείες που διαχειρίζονται μεγάλο μέρος των κόκκινων δανείων δεν προσήλθαν να απαντήσουν στα ερωτήματα των βουλευτών.

Η Μ. Αποστολάκη και οι αντιδράσεις των δικηγόρων

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η Μιλένα Αποστολάκη απέδωσε την απόσυρση της διάταξης στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του νομικού κόσμου.

Υποστήριξε ότι το άρθρο 23 θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο τη θέση των τραπεζών και των servicers εις βάρος των οφειλετών, ενώ κατήγγειλε την κυβερνητική πλειοψηφία επειδή δεν προσκάλεσε την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στην ακρόαση των φορέων.

Είχε προηγηθεί παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε ζητήσει την απόσυρση της επίμαχης διάταξης.

Η Μιλένα Αποστολάκη, πάντως, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δεν αρκεί, ζητώντας τροποποιήσεις και σε άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, ώστε να ενισχυθεί η θέση των δανειοληπτών απέναντι στους πιστωτές.

Τι παραμένει στο νομοσχέδιο

Παρά την απόσυρση του άρθρου 23, το νομοσχέδιο εξακολουθεί να περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των διμερών ρυθμίσεων.

Οι πιστωτές θα υποχρεούνται να απαντούν στα αιτήματα των οφειλετών μέσα σε τρεις μήνες, ενώ η συνολική διαδικασία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο.

Παράλληλα, προβλέπεται περιορισμός της προκαταβολής έως το 15% του κεφαλαίου, ενίσχυση της πρόσβασης των δανειοληπτών στα στοιχεία των οφειλών τους και αυστηρότερη εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Επιπλέον, προβλέπονται περιορισμοί στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κύριας κατοικίας όσο εξετάζεται αίτημα διμερούς ρύθμισης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η απόσυρση του άρθρου 23 δεν σημαίνει ότι σταματούν οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί. Σημαίνει ότι δεν θεσπίζεται η πρόσθετη δυνατότητα που θα επέτρεπε στους πιστωτές να χρησιμοποιούν την ίδια τη συμφωνία διμερούς ρύθμισης ως εκτελεστό τίτλο.

Το πολιτικό και ουσιαστικό ερώτημα, πάντως, παραμένει ανοιχτό: κατά πόσο οι νέες ρυθμίσεις θα ενισχύσουν πραγματικά τη θέση των δανειοληπτών και θα περιορίσουν τις καταγγελλόμενες πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Γιατί, πέρα από τις σκληρές εκφράσεις, τις αλληλοκατηγορίες και την απόσυρση ενός άρθρου, το βασικό πρόβλημα παραμένει η ανισορροπία ισχύος ανάμεσα σε έναν δανειολήπτη που προσπαθεί να διασώσει την περιουσία του και σε έναν πιστωτή που διαθέτει τους μηχανισμούς για να διεκδικήσει την οφειλή του.

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