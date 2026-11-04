Ρεν – Ολυμπιακός – Live ο αγώνας του Europa League

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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεν στη Γαλλία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Europa League, με στόχο να πετύχει το 4/4 και να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα της League Phase.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1′ Σέντρα στο ματς

ΡΕΝ: Σαμπά, Ρέινολντς, Ρουάλ, Κρέσγουελ, Ολιβέιρα, Ναγκιντά, Σιμάνσκι, Τόμασον, Καμαρά, Ντιά, Ταμάρι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο, Πουέρτα, Έσε, Μπέιλι, Σα, Φορτούνης, Γκονσάλες

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