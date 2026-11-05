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05.11.2026 06:16

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη ενός δισ. ευρώ με ώθηση από τόκους, προμήθειες και μέρισμα 230 εκατ.

05.11.2026 06:16
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Κέρδη μετά από φόρους ενός δισ. ευρώ κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα στο εννεάμηνο του 2026, με τα υψηλότερα επιτόκια, την επέκταση των χορηγήσεων και την αύξηση των προμηθειών να ενισχύουν τα οργανικά της έσοδα. Η διοίκηση προβλέπει υπέρβαση βασικών οικονομικών στόχων για το σύνολο της χρονιάς και προχωρά σε ενδιάμεσο μέρισμα 230 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18% σε σχέση με το 2025.

Το μέρισμα αντιστοιχεί σε περίπου 0,26 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,7%, πάνω από τον ετήσιο στόχο για ποσοστό μεγαλύτερο του 15%.

Η επιτάχυνση των επιτοκιακών εσόδων στο τρίτο τρίμηνο και η διψήφια άνοδος των προμηθειών αποτελούν τους βασικούς παράγοντες της κερδοφορίας. Παράλληλα, η νέα χρηματοδότηση κατευθύνεται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε έργα ενέργειας, υποδομών και ναυτιλίας.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6% στο τρίτο τρίμηνο έναντι του προηγούμενου, καθώς το Euribor τριμήνου ενισχύθηκε κατά 28 μονάδες βάσης. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διευρύνθηκε στο 2,88%, από 2,73% το δεύτερο τρίμηνο.

Στο εννεάμηνο, η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων έφθασε το 5% σε ετήσια βάση. Η τράπεζα αναμένει πρόσθετη ενίσχυση από την πορεία των επιτοκίων, την ανατιμολόγηση του ισολογισμού και τις νέες χορηγήσεις του τελευταίου τριμήνου.

Την ίδια στιγμή, το συνολικό κόστος χρηματοδότησης παρέμεινε κάτω από το 0,70%. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, με εκείνες όψεως και ταμιευτηρίου να ενισχύονται κατά 3,9 δισ. ευρώ, προσφέροντας στην Εθνική ισχυρή βάση ρευστότητας.

Προμήθειες και επενδυτικά προϊόντα

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 10% στο εννεάμηνο, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο. Στη λιανική τραπεζική, η άνοδος συνδέεται με την προώθηση επενδυτικών προϊόντων στην καταθετική βάση.

Τα αμοιβαία κεφάλαια της Εθνικής κατέγραψαν αύξηση άνω του 40% σε ετήσια βάση, ενώ τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 2 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους. Το μερίδιο αγοράς στα αμοιβαία αυξήθηκε περίπου κατά μία ποσοστιαία μονάδα την ίδια περίοδο.

Οι εκταμιεύσεις δανείων προσέγγισαν τα 8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 28% έναντι του αντίστοιχου εννεαμήνου. Η καθαρή αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στα 2,2 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, με κύρια συμβολή των μεγάλων επιχειρήσεων και των δομημένων χρηματοδοτήσεων.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί θα επιταχύνουν τις χορηγήσεις στο τέταρτο τρίμηνο, οδηγώντας την ετήσια πιστωτική επέκταση πάνω από τα 3 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε στο 2,4% και το κόστος πιστωτικού κινδύνου στις 38 μονάδες βάσης. Ο δείκτης κεφαλαίων CET1 διαμορφώθηκε στο 17,5%, μετά την πρόβλεψη για διανομή κερδών, και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 21,2%.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8%, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα στο 34,4%. Η Εθνική συνεχίζει την επέκταση της ενιαίας πλατφόρμας χορηγήσεων στα στεγαστικά δάνεια και την ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση.

Ο φωνητικός βοηθός του τηλεφωνικού κέντρου, που τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο, έχει στόχο να εξυπηρετεί πάνω από το 50% της κίνησης μέσα σε έξι μήνες. Τα ψηφιακά κανάλια αριθμούν 4,7 εκατ. εγγεγραμμένους και 3,3 εκατ. ενεργούς χρήστες.

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