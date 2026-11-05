Jumbo: Άλμα πωλήσεων 13% τον Οκτώβριο, επέκταση δικτύου και χρηματικές διανομές 295,6 εκατ. στους μετόχους

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Με την ισχυρότερη μηνιαία αύξηση πωλήσεων της χρονιάς έκλεισε ο Οκτώβριος για τη Jumbo, δίνοντας ώθηση στις επιδόσεις του ομίλου πριν από την κρίσιμη εμπορική περίοδο των Χριστουγέννων. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, διαμορφώνοντας την άνοδο του 10μήνου στο 6,7%.

Η επιτάχυνση σημειώθηκε σε περιβάλλον αυξημένου ενεργειακού και μεταφορικού κόστους λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο όμιλος απορρόφησε τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως και τις πιέσεις από την αύξηση του ΦΠΑ και την υποτίμηση του ρουμανικού νομίσματος, χωρίς να τις μεταφέρει στις τιμές των προϊόντων του.

Η εταιρεία συνδέει την πορεία των πωλήσεων με αυτή την τιμολογιακή επιλογή. Ωστόσο, τα στοιχεία που δημοσιοποίησε αφορούν την εξέλιξη του τζίρου και δεν αποτυπώνουν την επίδραση της απορρόφησης του κόστους στα περιθώρια κέρδους.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του Οκτωβρίου καταγράφηκε στη Βουλγαρία, όπου οι πωλήσεις καταστημάτων και ηλεκτρονικού εμπορίου ενισχύθηκαν κατά 21%. Στο δεκάμηνο, η συγκεκριμένη αγορά εμφάνισε άνοδο περίπου 14%, διατηρώντας την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των τεσσάρων χωρών στις οποίες λειτουργεί το εταιρικό δίκτυο.

Στην Ελλάδα, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής, χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές, αυξήθηκαν περίπου 13% τον Οκτώβριο και 9% στο δεκάμηνο. Στην Κύπρο, οι αντίστοιχες μεταβολές διαμορφώθηκαν σε 15% και 8%.

Διαφορετική παραμένει η εικόνα στη Ρουμανία. Παρότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5% τον Οκτώβριο, στο δεκάμηνο υποχώρησαν περίπου 4% σε ευρώ. Σε τοπικό νόμισμα παρέμειναν περίπου στα περυσινά επίπεδα, αποτυπώνοντας την επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας στα αποτελέσματα της αγοράς.

Νέο κατάστημα και ηλεκτρονική είσοδος στην Ουγγαρία

Παρά τις πιέσεις στη Ρουμανία, η Jumbo συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της στη χώρα. Στα τέλη Οκτωβρίου άρχισε να λειτουργεί το νέο υπερκατάστημα στην Baia Mare, ανεβάζοντας το ρουμανικό δίκτυο στα 21 σημεία.

Το εταιρικό δίκτυο αριθμεί πλέον 90 καταστήματα: 53 στην Ελλάδα, έξι στην Κύπρο, δέκα στη Βουλγαρία και 21 στη Ρουμανία. Παράλληλα, στις αρχές Νοεμβρίου προστέθηκε ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ουγγαρία, διευρύνοντας την ψηφιακή παρουσία του ομίλου πέρα από τις τέσσερις βασικές αγορές του.

Μέσω συνεργατών, το σήμα Jumbo διαθέτει ακόμη 49 καταστήματα σε επτά χώρες. Τον Οκτώβριο λειτούργησε το ένατο κατάστημα στο Ισραήλ, ενώ έως το τέλος του έτους αναμένονται τα πρώτα σημεία στη Μολδαβία και στον Καναδά.

Στις 20 Νοεμβρίου αρχίζει η καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής ενός ευρώ ανά μετοχή, μικτά, με ημερομηνία αποκοπής τη 16η Νοεμβρίου. Οι συνολικές χρηματικές διανομές του 2026 θα φθάσουν έτσι τα 2,20 ευρώ ανά μετοχή, ή περίπου 295,6 εκατ. ευρώ.

Μετά την επιτάχυνση του Οκτωβρίου, η διοίκηση διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την περίοδο των Χριστουγέννων, στην οποία στρέφεται πλέον το εμπορικό ενδιαφέρον.

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