400 ευρώ μόνο για λίγους

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Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή, μεγαλύτερη πολιτική απάτη από αυτό που διαπράττει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε βάρος των συνταξιούχων. Με επικοινωνιακές φούσκες, διθυραμβικά πρωτοσέλιδα και θριαμβολογίες, πανηγυρίζουν για ένα δήθεν «βοήθημα» 400 ευρώ, την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων της πατρίδας μας καταδικάζεται στη φτώχεια, την εξαθλίωση και τον αποκλεισμό.

Ως Πρόεδρος του Κόμματος Συνταξιούχων, καταγγέλλω ευθέως την εγκληματική αναλγησία μιας κυβέρνησης που μετατρέπει ένα «ψίχουλο» σε εργαλείο πολιτικής εξαπάτησης. Πίσω από τους πανηγυρισμούς για τα 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους κρύβεται ότι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι μένουν εκτός, εντελώς αβοήθητοι, απέναντι στον εφιάλτη της ακρίβειας που κατασπαράζει τα νοικοκυριά.

Ποιους πετάτε εκτός κύριοι της κυβέρνησης;

Πετάτε εκτός τους συνταξιούχους γήρατος κάτω των 65 ετών. Δηλαδή, έναν άνθρωπο 62 ή 64 ετών, με δεκαετίες σκληρού μόχθου και βαρέων ενσήμων, που βλέπει τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και το ρεύμα να καλπάζουν, τον θεωρείτε «πλούσιο» και δεν του δίνετε ούτε ένα ευρώ. Πετάτε εκτός όσους κλείνουν τα 65 εντός του 2026. Για λίγους μήνες διαφορά, τιμωρείτε αμείλικτα ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ακριβώς βιοτικές ανάγκες. Πετάτε εκτός τις χήρες κάτω των 60 ετών, καθώς και τις γυναίκες που λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη χηρείας και τη δική τους σύνταξη γήρατος. Η τιμωρία της διπλής προσφοράς και η αναλγησία απέναντι στην απώλεια σε όλο τους το μεγαλείο!

Την ώρα που το φυσικό αέριο εκτινάσσεται στο +80%, το πετρέλαιο θέρμανσης στο +37,5%, τα καύσιμα και τα τρόφιμα σπάνε κάθε ρεκόρ αισχροκέρδειας, εσείς προσφέρετε 400 ευρώ και αυτά επιλεκτικά ως «αντίδοτο» στην φτώχεια που επιβάλλετε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Eurostat αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση ολόκληρης της Ευρώπης στους μισθούς, λίγο πάνω από τη Βουλγαρία. Αυτή είναι η «ανάπτυξή» σας; Αυτό είναι το «κοινωνικό πρόσωπο» που διαφημίζετε στις Βρυξέλλες;

Οι συνταξιούχοι της Ελλάδας δεν είναι επαίτες. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ούτε τα ψίχουλα που πετάτε από το τραπέζι των υπερκερδών των ενεργειακών κολοσσών και των ολιγοπωλίων. Απαιτούμε δικαιοσύνη. Απαιτούμε πίσω τη 13η και 14η σύνταξη που μας στερείτε αυθαίρετα! Απαιτούμε ουσιαστικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πραγματικό πληθωρισμό και όχι τα εικονικά ποσοστά των στατιστικών σας.

Η κοροϊδία τελείωσε. Το Κόμμα Συνταξιούχων στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Δεν θα ανεχτούμε άλλο τη φτωχοποίηση των υπερηλίκων, την εξαθλίωση των ΑμεΑ και τον εμπαιγμό των χηρών. Οι απόμαχοι της εργασίας έκτισαν αυτή τη χώρα με τον ιδρώτα και το αίμα τους. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία κυβέρνηση να μας αντιμετωπίζει ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Η οργή μας μετατρέπεται σε αγώνα. Απαιτούμε την διεύρυνση των δικαιούχων χωρίς ηλικιακούς κόφτες και την καταβολή πραγματικής ενίσχυσης σε όλους τους συνταξιούχους της χώρας. Η απάντησή μας θα δοθεί εκεί που πονάει περισσότερο το πολιτικό σας σύστημα, στην ίδια την κοινωνία και στην κάλπη. Φτάνει πια με τα ψέματα.

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