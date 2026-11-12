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12.11.2026 06:13

Alpha Bank: Νέο στεγαστικό για νέους έως 35 ετών με σταθερή δόση παρά τις αυξήσεις επιτοκίων

12.11.2026 06:13
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Στην ενίσχυση της παρουσίας της στη στεγαστική πίστη προχωρά η Alpha Bank, παρουσιάζοντας νέο δανειακό προϊόν που απευθύνεται σε νέους ηλικίας έως 35 ετών και συνδυάζει κυμαινόμενο επιτόκιο με σταθερή μηνιαία δόση για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής.

Το πρόγραμμα «Σταθερά υπέρ σου» επιχειρεί να αντιμετωπίσει μία από τις βασικότερες αβεβαιότητες των υποψήφιων δανειοληπτών: τον κίνδυνο αύξησης της μηνιαίας επιβάρυνσης λόγω μεταβολών των επιτοκίων.

Η νέα πρόταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος αγοράς κατοικίας και οι δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση εξακολουθούν να περιορίζουν τις δυνατότητες απόκτησης ιδιόκτητης στέγης, ιδιαίτερα από τα νεότερα νοικοκυριά.

Πώς λειτουργεί η σταθερή δόση

Το νέο στεγαστικό δάνειο προσφέρεται με κυμαινόμενο επιτόκιο που διαμορφώνεται με βάση το Euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 0,50 ποσοστιαίες μονάδες.

Η βασική διαφοροποίηση βρίσκεται στον μηχανισμό αποπληρωμής, ο οποίος επιτρέπει τη διατήρηση σταθερής μηνιαίας δόσης, ακόμη και όταν μεταβάλλονται τα επιτόκια της αγοράς.

Ειδικότερα, όταν το Euribor αυξάνεται, η μηνιαία δόση παραμένει αμετάβλητη, αλλά μπορεί να παραταθεί η διάρκεια εξόφλησης του δανείου.

Αντίστοιχα, όταν τα επιτόκια υποχωρούν, η δόση εξακολουθεί να διατηρείται στο ίδιο ύψος, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η αποπληρωμή.

Η αρχική διάρκεια του δανείου μπορεί να φτάσει τα 30 χρόνια, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης έως οκτώ επιπλέον έτη, εφόσον αυτό απαιτηθεί από την πορεία των επιτοκίων.

Αυτό σημαίνει ότι η σταθερότητα της μηνιαίας επιβάρυνσης δεν συνεπάγεται σταθερό συνολικό κόστος χρηματοδότησης, καθώς η παράταση της διάρκειας μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερους τόκους.

Χρηματοδότηση έως 90%

Το πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση έως το 90% της αξίας του ακινήτου, με τα ποσά των δανείων να κυμαίνονται από 5.000 έως 500.000 ευρώ.

Παράλληλα, η Alpha Bank προσφέρει μηδενικά έξοδα εξέτασης αίτησης, περιορίζοντας μέρος των αρχικών επιβαρύνσεων για τους υποψήφιους δανειολήπτες.

Η νέα κίνηση εντάσσεται στον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται μεταξύ των τραπεζών για τη χρηματοδότηση νέων νοικοκυριών, με έμφαση σε προϊόντα που προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις μηνιαίες υποχρεώσεις.

Η δυνατότητα σταθερής δόσης αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό για τον οικογενειακό προγραμματισμό, ιδιαίτερα σε δάνεια μεγάλης διάρκειας.

Ωστόσο, η πραγματική επιβάρυνση εξαρτάται από το ύψος της χρηματοδότησης, την πορεία των επιτοκίων και τη διάρκεια αποπληρωμής.

Για την Alpha Bank, η παρουσίαση του νέου προϊόντος αποτελεί ακόμη μία κίνηση διεύρυνσης των στεγαστικών εργασιών, σε μια αγορά όπου η ζήτηση χρηματοδότησης συνυπάρχει με τις υψηλές τιμές ακινήτων και τις αυξημένες απαιτήσεις για ίδια συμμετοχή.

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