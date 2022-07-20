Ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό στο Real Group

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Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Indymedia η αναρχική ομάδα «Χιλιάδες Ήλιοι της Νύχτας» αναλαμβάνει την ευθύνη για τον εμπρησμό στις εγκαταστάσεις του Real Group.

«Η δράση μας στη Real Group είναι ολόψυχα αφιερωμένη στον αναρχικό απεργό πείνας και σύντροφο Γιάννη Μιχαηλίδη που από τις 23/05 διεκδικεί το αυτονόητο: την αποφυλάκισή του, μιας και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να αποφυλακιστεί έχοντας εκτίσει τα 3/5 της ποινής του με βάση τους ίδιους τους νόμους του αστικού κράτους, τους οποίους δεν διστάζουν να κουρελιάσουν κάθε στιγμή τα καθίκια που βρίσκονται στους καλογυαλισμένους θρόνους της Εξουσίας (Εκτελεστικής-Δικαστικής)» αναφέρει η ανάρτηση.

Στο μακροσκελές κείμενο οι αναρχικοί επιτίθενται στα ΜΜΕ ενώ ζητούν δημόσια συγγνώμη από την εργαζόμενη ηχολήπτρια που εγκλωβίστηκε στο φλεγόμενο κτίριο.

«Τα ξημερώματα στις 13/07 αφήσαμε εμπρηστικό μηχανισμό μικρής ισχύος στο ισόγειο του κτηρίου εξωτερικά της πόρτας του ρουφιανομέσου Real News – Real Fm.

Μετά την εξωτερική καταστροφή της πόρτας, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πάνω μέρος του κτηρίου μέσω του αγωγού με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή των εγκαταστάσεων των Real News και Real Fm, όπως επίσης και μιας ναυτιλιακής εταιρείας που βρισκόταν στο ίδιο κτήριο. Η δράση μας ήταν σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κινδυνέψει καμία ανθρώπινη (ή μη) ζωή όπως περαστικού, κατοίκου, ζώου ή εργαζόμενου/εργαζόμενης, όπως και έγινε, παρόλο που ο Μητσοτάκης και τα φερέφωνά του θα προσεύχονταν για το αντίθετο. Συνιστούμε λοιπόν στον κόσμο ψυχραιμία και να μην τρώει ωμά τα ψέματα της κρατικής αφήγησης των γεγονότων γιατί όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω ζούμε σε μια πραγματικότητα ψεύδους. Για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία της εργαζόμενης ηχολήπτριας του κτηρίου λόγω της δολοφονικής αμέλειας των αφεντικών της να μην προνοήσουν για εύκολες διαφυγές του κτηρίου επαρκώς, θα ζητήσουμε ένα δημόσιο συγγνώμη από την ίδια αποκλειστικά, λέγοντας απολογιστικά δημόσια και ταπεινά ότι σκοπός μας ήταν να γίνει μια συμβολική επίθεση. […]

Είναι αστείες οι διαστάσεις και το μέγεθος του ψέματος που δόθηκε γύρω από αυτό το ζήτημα στα καθεστωτικά μέσα, ενδεικτικό ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που πιάνουν πάτο στην ελευθερία του Τύπου μιας και όλα κατευθύνονται σαν ενημερώσεις από το στόμα-γραμμή της κυβέρνησης. Έτσι κι αλλιώς είμαστε ένα από τα κομμάτια εκείνα της εργατικής τάξης που δίνει τους δικούς της αγώνες δίπλα σε πολλούς άλλους εργαζόμενους και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να βλάψουμε κάποιον ηχολήπτη, παρά μόνο να προκαλέσουμε υλικές ζημιές στο κτήριο με υλικό κόστος για τα αφεντικά τους. Τα κροκοδείλια δάκρυα των φασιστών της ΝΔ για την εργαζόμενη προκάλεσαν την παραπάνω οργή μας με την ωμή υποκρισία τους. Άραγε τους έπιασε ποτέ κάποιος πόνος για τις τόσες εργοδοτικές δολοφονίες που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα όπως του ηλεκτρολόγου Χρήστου Ζορμπά στην βιομηχανία ΗΠΕΙΡΟΣ ή την δολοφονία του λιμενεργάτη της COSCO; Υποκρισία, υποκρισία, υποκρισία… αυτό μόνο χαρακτηρίζει την χυδαιότητα των εξουσιαστών. Και για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να απαντήσουμε ότι αν θέλαμε να σκοτώσουμε όπως παρουσιάζει η “4η εξουσία” δηλαδή τα εκτελεστικά όργανα του ψέματος του κράτους, που είναι οι δημοσιογράφοι, θα ερχόμασταν ένα πρωινό με πλήθος εργαζόμενων να βρίσκονται εντός των γραφείων και θα αφήναμε τον μηχανισμό. Αλλά επειδή πολύ απλά δεν είχαμε και δεν έχουμε τέτοιο σκοπό να βάλουμε σε κίνδυνο άσχετους ανθρώπους, προφανώς για όλους τους λόγους του κόσμου δεν το επιλέξαμε» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάρτηση.

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