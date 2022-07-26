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26.07.2022 19:23

Μαρίτα Αγγελοπούλου: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου της – Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων

26.07.2022 19:23
marita aggelopoulou -new

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Στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων θα βασιστούν οι αρχές για να διακριβωθεί η αιτία θανάτου της επιχειρηματία Μαρίτας Αγγελοπούλου από το Αίγιο, που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της τη Δευτέρα.

Η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι η αιτία θανάτου της δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρίτα δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το βράδυ του Σαββάτου. Η οικογένειά της ανησύχησε όταν η άτυχη γυναίκα δεν απαντούσε στα τηλέφωνα κι αναγκάστηκαν να μπουν στο διαμέρισμά της με τη βοήθεια κλειδαρά, όπου και αντίκρισαν το αποτρόπαιο θέαμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός ήταν σε σήψη, χωρίς να είναι σαφές πόσες ημέρες είχαν περάσει από τον θάνατο.

Όλοι όσοι τη γνώρισαν μόνο καλά λόγια έχουν να πουν για τη Μαρίτα Αγγελοπούλου. Τη χαρακτηρίζουν ως μια δυναμική γυναίκα επιχειρηματία που στεκόταν αξιοπρεπώς στο χώρο της εστίασης τα τελευταία χρόνια και με το χαμόγελό της είχε κερδίσει τις καρδιές πολλών ανθρώπων. Η δολοφονία του πατέρα της το 2011, όπως λένε οι γνωστοί της, είχε τραυματίσει τη ψυχή της και τα όνειρά της.

Μία από τις πιο ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης της δολοφονίας του πατέρα της, όπως έγινε αργότερα γνωστό είναι ότι οι δολοφόνοι είχαν «παραγγείλει» και τη δολοφονία της Μαρίτας. Λίγους μήνες πριν τη δολοφονία του πατέρα της, η Μαρίτα είχε δεχτεί τυφλό απειλητικό χτύπημα από αγνώστους που είχαν τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητό της χωρίς η ίδια να τραυματιστεί, καθώς ο μηχανισμός εξερράγη ξημερώματα έξω από το σπίτι της.

Ο μοναδικός άνθρωπος, τον οποίο λάτρευε κι ήταν το στήριγμα της μετά την απώλεια του πατέρα της ήταν ο αγαπημένος της αδερφός Γιώργος Αγγελόπουλος.

«Ο Αδερφούλης σου είναι εκεί για να σε βοηθήσει όταν δεν καταλαβαίνεις με τίποτα τα ρημάδομαθηματικά .Είναι εκεί για να σε βοηθήσει, να σου φτιάξει τον υπολογιστή που έχει χαλάσει (λαμπρή ευκαιρία να τονίσει πόσο «ανίδεη» και «άσχετη» είσαι). Αλλά αν έχεις αδερφό, είτε είναι μικρότερος είτε είναι μεγαλύτερος, ένα είναι βέβαιο:θα τις φας. Μπορεί να τις τρως καθημερινά, μπορεί να τις τρως όταν έχει τα νεύρα του, μπορεί να τις τρως μόνο όταν κάνεις κάτι από αυτά που βρίσκονται στη λίστα «πράγματα που αν μου κάνεις θα τις φας».

Όμως μια στο τόσο θα έχεις την ευκαιρία που καρτερικά περίμενες. Και τότε θα έρθει η σειρά σου να δώσεις μια ηχηρή καρπαζιά ή-αν είσαι γνήσιο θηλυκό-μια οδυνηρή νυχιά… Για σένα , Γιώργο Αγγελόπουλε … Η ερωτευμένη πάντα μαζί σου , Μαρίτα Αγγελοπούλου» έγραφε στις αναρτήσεις της στο Facebook.

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