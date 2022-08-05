Αλέξης Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό για το δικό του «watergate»

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«Οι ηχηρές παραιτήσεις υπό το βάρος του σκανδάλου των παρακολουθήσεων αποτελούν ομολογία ενοχής και επιβεβαιώνουν τις ευθύνες του ίδιου του πρωθυπουργού», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τονίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό για το δικό του “watergate”. Είναι ζήτημα Δημοκρατίας».

Οι ηχηρές παραιτήσεις υπό το βάρος του σκανδάλου των παρακολουθήσεων αποτελούν ομολογία ενοχής και επιβεβαιώνουν τις ευθύνες του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό για το δικό του «watergate».

Είναι ζήτημα Δημοκρατίας. — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) August 5, 2022

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης είναι ο ενορχηστρωτής των υποκλοπών- Όλα θα διερευνηθούν μέχρι τέλους

Όχι μόνο πολιτικές αλλά και ποινικές ευθύνες βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση των παρακολουθήσεων μετά τις παραιτήσεις των Δημητριάδη και Κοντολέοντος τις οποίες θεωρεί «ομολογία ενοχής».

Σε ανακοίνωσή του, σε συνέχεια της δήλωσης Τσίπρα, αναφέρει πως το «καθεστώς Μαξίμου πιάστηκε επ’ αυτοφώρω» και πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τώρα επιχειρεί να διασωθεί «θυσιάζοντας» τους έμπιστους συνεργάτες του, όχι μόνο γνώριζε αλλά είναι και ο «ενορχηστρωτής» των υποκλοπών. Η Κουμουνδούρου προειδοποιεί ότι όλα θα διερευνηθούν μέχρι τέλους και διαμηνύει πως τα καθεστώτα «συνήθως πέφτουν με πάταγο».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Οι παραιτήσεις Δημητριάδη – Κοντολέων αποτελούν ομολογία ενοχής του κ. Μητσοτάκη για το δικό του WaterGate, το σκάνδαλο παράνομων παρακολουθήσεων πολιτικών αντιπάλων και ενοχλητικών δημοσιογράφων. Το καθεστώς Μαξίμου πιάστηκε επ’ αυτοφώρω και ο επικεφαλής του καθεστώτος, ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς όχι μόνο γνώριζε αλλά είναι ο ενορχηστρωτής των υποκλοπών.

Τώρα προσπαθεί να διασωθεί θυσιάζοντας τους στενότερους και πιο έμπιστους συνεργάτες του. Το δεξί του χέρι, ανιψιό του και ΓΓ Πρωθυπουργού, κ. Δημητριάδη και τον επικεφαλής της ΕΥΠ, κ. Κοντολέων, για τον οποίο άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να τον τοποθετήσει στη θέση του, καθώς δε πληρούσε τα κριτήρια του νόμου.

Οι παραιτήσεις και των δύο ωστόσο, αποτελούν και παραδοχή πως όσα έλεγε η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Οικονόμου τόσους μήνες, ήταν χυδαία ψέματα. Ακόμα και όσα έλεγαν οι κ. Κοντολέων, Πιερρακάκης και Γεραπετρίτης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πριν μία μόλις εβδομάδα.

Όσο για τις γελοίες διαρροές του Μεγάρου Μαξίμου που προσπαθεί να μετατοπίσει την συζήτηση από το παράνομο λογισμικό Predator σε δήθεν νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ και σε «κλίμα τοξικότητας», δεν γλιτώνουν κανέναν από τις ευθύνες του. Και αυτές δεν είναι μόνο πολιτικές, αλλά πιθανότατα και ποινικές.

Διαβεβαιώνουμε ωστόσο τον κ. Μητσοτάκη ότι τίποτα δε θα μείνει στο σκοτάδι.

Όλα θα διερευνηθούν μέχρι τέλους και ο ίδιος θα λογοδοτήσει για τη πρωτοφανή από τη Μεταπολίτευση και μετά, παράνομη και αντιδημοκρατική εκτροπή που επιχείρησε προκειμένου να στήσει το καθεστώς του.

Τα καθεστώτα όμως, συνήθως πέφτουν με πάταγο».

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