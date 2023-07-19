Ολονύχτια πύρινη πολιορκία σε Δυτική Αττική, Λουτράκι, Ρόδο και Λακωνία

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Μία ακόμη νύχτα αγωνίας σε Δυτική Αττική, Κορινθία, Ρόδο αλλά και Λακωνία, καθώς τα πύρινα μέτωπα μαίνονται ανεξέλεγκτα, τη στιγμή που οι θυελλώδεις άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες, καθώς είναι αντιμέτωποι με συνεχείς αναζωπυρώσεις στη δυτική Αττική και το Λουτράκι ενώ μαίνεται η φωτιά και στη Ρόδο και έχει λάβει δραματικές διαστάσεις το μέτωπο στη Λακωνία. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχουν εκδηλωθεί 66 πυρκαγιές.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Τετάρτης μετά από φωτιά που ξέσπασε και στην Τανάγρα, ωστόσο άμεσα οριοθετήθηκε. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έκαιγε σε δασική έκταση και στο σημείο επιχείρησαν 10 οχήματα, 20 πυροσβέστες και 1 ελικόπτερο. Εν τω μεταξύ ενισχύεται η διεθνής συνδρομή στην Ελλάδα για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.

Λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν τις τελευταίες ρίψεις νερού και οι επίγειες δυνάμεις ετοιμάζονται για ακόμα μία δύσκολη νύχτα μέσα στις ανεξέλεγκτες φλόγες.

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε ετοιμότητα να συνδράμει σε εκκενώσεις περιοχών. Στην πυρκαγιά στα Δερβενοχώρια, το Λιμενικό έχει έτοιμα τρία πλωτά, στην περιοχή Λουτρόπυργου Ελευσίνας, στους Αγίους Θεοδώρους (Κορινθία) με άλλα δύο πλωτά και επίσης στη Βόρεια-Βορειοδυτική Ρόδο έχει έτοιμα 5 πλωτά σκάφη και ιδιωτικά εφόσον απαιτηθεί.

Βορειανατολικά στα όρια του οικισμού Στεφάνη, δυτικά στα όρια των περιοχών Πάνακτο, Πουρνάρι και Πανόραμα καθώς και νότια πλησίον της περιοχής Γοργοεπηκόου και Βλυχάδα, εντοπίζονται τα ενεργά μέτωπα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα Δερβενοχώρια και εξελίσσεται στη Δυτική Αττική, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Γιάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση.

«Για την αντιμετώπισή τους επιχειρούν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις. Όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας επιχειρούν αδιάλειπτα στο πεδίο πάντα με πρώτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής αλλά και την προστασία των κρίσιμων δημόσιων υποδομών ζωτικής σημασίας και της ιδιωτικής περιουσίας των συμπολιτών μας», σημείωσε ο κ. Αρτοποιός:

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υπάρχουσες εστίες στις κατοικημένες περιοχές συνεχίζουν να επιχειρούν οχήματα και στελέχη της πυροσβεστικής ενώ περιοδικά στη Δυτική Αττική και στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό καθώς και 4 αεροσκάφη 2 από τη Γαλλία και 2 από την Ιταλία.

Στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της ακτογραμμής των Αγίων Θεοδώρων περιπολεί πλοίο του πυροσβεστικού σώματος.

🚒66 δασικές 🔥 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο pic.twitter.com/dK83hIBuqO — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2023

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη Ρόδο και εξελίσσεται στο κεντρικό δασικό οικοσύστημα του νησιού επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στην πυρκαγιά στο Λευκόχωμα Λακωνίας έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη ένα ελικόπτερο.

Όπως σημείωσε ο κ. Αρτοποιός από τη Δευτέρα μέσω των 20 μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί από το 112 και με τη συνεργασία των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα το πρωί οργανωμένες απομακρύνσεις πολιτών σε εκτάσεις που αφορούν χιλιάδες κατοίκους.

Πύρινος εφιάλτης στη Δυτική Αττική

Δύσκολη είναι λόγω των ανέμων η κατάσταση στην Αγία Σωτήρα και την Οινόη, όπου απειλούνται κατοικίες. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στη νεα, αλλά και την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου. Κλειστή είναι η παλιά εθνική οδός Ελευσίνας – Θηβών, ανάμεσα στη Μάνδρα και τα Βίλια. Με αναζωπυρώσεις είναι αντιμέτωπες οι πυροσβεστικές Αρχές στη Στεφάνη Δερβενοχωρίων και στη Μάνδρα.

Στη θέση Λεύκα υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις του μετώπου πυρκαγιάς της Οινόης. Απέναντι μαίνεται και ένα νέο μέτωπο με τα εναέρια μέσα που επιχειρούν. Oι αστυνομικοί απομακρύνουν τους κατοίκους από τον οικισμό Λεύκα χτυπώντας πόρτα-πόρτα. Στο σημείο επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα για ενίσχυση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η χαράδρα αλλά και το βουνό στην Οινόη, που νωρίτερα είχαν παραδοθεί στις φλόγες, έχουν πλέον κατασβεστεί, χάρις στην επέμβαση εναέριων και επίγειων δυνάμεων. Παρόλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν, αλλά και του μικροκλίματος που δημιουργείται στην περιοχή.

Στις φλόγες έχει παραδοθεί σημείο του βουνού που βρίσκεται κοντά στις ανεμογεννήτριες. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς αν η φωτιά ξεφύγει από την περιοχή κινδυνεύει η Πάρνηθα. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη ώστε να μην επεκταθούν οι φλόγες.

H εικόνα είναι δύσκολη λόγω ανέμων και στην Αγία Σωτήρα και στη Στεφάνη, όπου οι αναζωπυρώσεις είναι μεγάλες.

Στο πύρινο μέτωπο των Μεγάρων υπήρξε νέα αναζωπύρωση λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Νωρίτερα οι φλόγες πλησίασαν απειλητικά τον οικισμό Βλυχάδα και βρέθηκαν μόλις ελάχιστα μέτρα από τον οικισμό. Οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους έχοντας πάρει μαζί τους όσα υπάρχοντα μπορούν και έχουν μπει μέσα στα αυτοκίνητά τους περιμένοντας εντολές από τις Αρχές. Ωστόσο, οι πυροσβέστες κατάφεραν και απομάκρυναν τις φλόγες από τον οικισμό. Η ένταση, αλλά και οι συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση του ανέμου κάνει πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης με την πυρκαγιά να συνεχίζει να καίει εκτός ελέγχο για τρίτη ημέρα δάσος, σπίτια και αγροτικές καλλιέργειες.

Η φωτιά στα Δερβενοχώρια εξελίσσεται σε τρία ενεργά μέτωπα: το ανατολικό προς Στεφάνι, το δυτικό προς την Αγία Σωτήρα και ένα μέτωπο νοτιοδυτικά της Μάνδρας, μακριά από την Εθνική Οδό.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοποιό, στο σημείο επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό, ενώ πήραν εντολή απογείωσης τα δύο ιταλικά canadair που έχουν φτάσει από εχθές. Από νωρίς το πρωί τρία ελικόπτερα Chinook επιχειρούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς στα Δερβενοχώρια.

Αναζωπύρωση πριν από 2 ώρες προκάλεσε την ειδοποίηση από το 112 στους κατοίκους του Κανδηλίου να εκκενώσουν την περιοχή και η κατάσταση φαινόταν ελεγχόμενη μέχρι που ένα ελαφρύ αεράκι ξαναφούντωσε τη φωτιά.

Οι κάτοικοι έχουν ήδη εκκενώσει την περιοχή, με τη βοήθεια της αστυνομίας. Η αστυνομία προχωρά παράλληλα σε αποκλεισμό δρόμων προκειμένου να διευκολύνει το έργο των πυροσβεστών οι οποίοι προσπαθούν να απομακρύνουν την πυρκαγιά από τον οικισμό. Δυστυχώς όμως η ένταση, αλλά και οι συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση του ανέμου κάνει πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο σπίτια στο βουνό έχουν καταστραφεί, ενώ κινδυνεύουν άμεσα κτηνοτροφικές μονάδες, από τις οποίες όμως έχουν απομακρυνθεί τα ζώα.

Στη Βλυχάδα και στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν και εναέρια μέσα, ενώ έφτασαν και τηλεοπτικά συνεργεία και φωτορεπόρτερ από το εξωτερικό.

Νωρίτερα, ανακούφιση στο αναζωπυρωμένο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή Κανδύλι Μεγάρων είχε προσφέρει γύρω στη 1:00 το μεσημέρι η αντιστροφή της φοράς ανέμου προς τα καμένα εδάφη, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταμούλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του δημάρχου από την σύντομη περιήγηση του στην πληγείσα περιοχή, όπως μας ενημέρωσε, δεν έχουν σημειωθεί μεγάλες καταστροφές στον οικιστικό ιστό πλην 2-3 κτισμάτων. Ωστόσο σοβαρότερες ήταν οι καταστροφές στους οικισμούς Πλάτωνας, Άνω Λουτρόπυργος και Άνω Βλυχάδα της Νέας Περάμου Μεγάρων (πάνω από την Εθνική).

Στην περιοχή παραμένει κλειστός ο επαρχιακός δρόμος που συνδέει τη Ν. Πέραμο με την Μάνδρα καθώς επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης μεταξύ των οποίων εθελοντές, Ρουμάνοι, στρατός, πολίτες.

Την αγωνία όλων που βίωσαν τις πρωινές ώρες, μετέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Μεγαρέων Ιερόθεος Πολυχρόνης, καθώς έβλεπαν τεράστιες φλόγες να κατευθύνονται στην κορυφή του όρους Πατέρα, από την περιοχή της Μάνδρας. Σε ελάχιστο διάστημα βοηθούμενες και από την ένταση του ανέμου κύλισαν στις παρυφές του όρους Τρικέρι και εξαπλώθηκαν με κατεύθυνση το στρατόπεδο με το πεδίο Βολής στη λεωφόρο Καταδρομών και οικισμούς της Ν. Περάμου εντός δασικού και χορτολιβαδικού τοπίου. Προσωρινά «νιώσαμε αδυναμία αντιμετώπισης, της πυρκαγιάς χωρίς τη βοήθεια εναέριων μέσων τόσο κοντά στην πρωτεύουσα», τόνισε ό ίδιος, προσθέτοντας ότι οι καπνοί ήταν τόσο πυκνοί που δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου ορατότητα, ενώ καταστράφηκαν λίγες κατοικίες που βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.

Στις εστίες στην Αττική επιχειρούν 250 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 75 οχήματα ενώ έχουν σπεύσει 34 Ρουμάνοι πυροσβέστες με 6 οχήμτα. Από αέρος συνεχείς ρίψεις νερού κάνουν 9 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο συντονιστικά.

Μήνυμα από το 112 για εκκενώσεις

Νωρίτερα, πυκνός καπνός είχε καλύψει τη Νέα Πέραμο, στα Μέγαρα. Η φωτιά βρισκόταν κοντά σε σπίτια ενώ άρχισαν οι πρώτες εκκενώσεις.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στη Νέα Ζωή Κανδηλίου και τη Λεωφόρο Καταδρομών ώστε να εκκενώσουν τον οικισμό και να κατευθυνθούν προς Μέγαρα.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα ανέφερε: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Νέα Ζωή Κανδηλίου και Λεωφόρο Καταδρομών εκκενώστε τώρα προς Μέγαρα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή».

Παράλληλα, κινδύνεψε η κατασκήνωση Μελετάκη, η οποία όμως σώθηκε με την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Με το πρώτο φως της ημέρας από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη, επτά ελικόπτερα και ένα συντονιστικό.

Αναζωπυρώσεις και στο μέτωπο του Λουτρακίου

Συνεχείς ήταν νωρίτερα οι αναζωπυρώσεις στη Γλυκιά Ζωή Λουτρακίου με τους πυροσβέστες να προσπαθούν από αέρος και εδάφους να σβήσουν τις φλόγες που ξεπηδούν στα καμμένα. Με ρίψεις νερού με ελικόπτερα η πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει τα πύρινα μέτωπα της φωτιάς την ώρα που οι άνεμοι εξακολουθούν να είναι ισχυροί.

Τα πτητικά μέσα συνεχίζουν τις προσπάθειές τους στην περιοχή που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το διάστημα των επόμενων έξι μηνών. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τον χρόνο και τους ανέμους. Το μέτωπο κινείται ανατολικά του Αγίου Χαραλάμπους, πλησιάζει στα διυλιστήρια Πέγκυ χωρίς να κινδυνέουν. Η Πυροσβεστική συνεχίζει να δίνει σκληρή «μάχη» στο σημείο, καθώς γίνεται προσπάθεια να μην περάσει στο ύψος των διυλιστηρίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις στο δήμο Λουτρακίου περίπου 30 – 32 σπίτια έχουν καταστραφεί την πρώτη ημέρα της φωτιάς ενώ άλλα δύο σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους. Αυτό που είναι εμφανές είναι ότι τα δίκτυα έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από την πυρκαγιά και θα απαιτηθεί χρόνος για να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

Μάχη σε 4 μέτωπα στη Ρόδο

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά που καίει δασική έκταση από το απόγευμα της Τρίτης στη Ρόδο. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη με τις επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν σε τέσσερα μέτωπα.

Την εκκένωση του χωριού Απόλλωνα ανακοίνωσε, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, ωστόσο στη συνέχεια ακυρώθηκε.

Παράλληλα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δημοτικές Ενότητες Ατταβύρου, Καμείρου και Λίνδου ζητούν με κατεπείγον αίτημά τους προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης.

Υπενθυμίζεται πως στην κατάσβεσή της πυρκαγιάς επιχειρούν 103 πυροσβέστες με 28 οχήματα και ενα πεζοπόρο τμήμα απο την Σάμο, ενώ από αέρος 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντικών ομάδων.

Νωρίτερα, ξεκίνησαν ξανά οι ρίψεις νερού από τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, οι οποίες είχαν διακοπεί προσωρινά λόγω του πυκνού καπνού που δυσχέραινε το έργο των πιλότων. Παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων και στα τέσσερα μέτωπα της φωτιάς στο νησί της Ρόδου.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, λόγω της εξέλιξης της δασικής πυρκαγιάς στην κεντρική Ρόδο, προέβη σε προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο της Καμείρου, σήμερα, Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023, έως το τέλος του ωραρίου λειτουργίας του χώρου (20:00)

Photo: Δημοκρατική Ρόδου

Σε ό,τι αφορά όσους εγκατέλειψαν τα χωριά Διμυλιά, Σάλακο, Ελεούσα λόγω της προληπτικής εκκένωσης, ο Δήμος γνωστοποίησε πως βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα κλιματιζόμενοι χώροι για τη φιλοξενία του κόσμου.

Όπως επίσης ανακοινώθηκε, το πρωί της Πέμπτης θα βρίσκονται στο νησί 7 ακόμα πυροσβεστικά οχήματα για να συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Photo: Δημοκρατική Ρόδου

Την ίδια ώρα, λόγω των αναζωπυρώσεων στα πύρινα μέτωπα της Ρόδου, νέο μέτωπο έχει ξεσπάσει προς το χωριό Έμπονα και πέρασε τον Προφήτη Ηλία. Από την Πολιτική Προστασία δόθηκε εντολή εκκένωσης για τα χωριά Ελεούσα, Σάλακος, Διμυλιά, Προφήτη Ηλία προς Κολύμπια αλλά και για το ξενοδοχείο Έλαφος.

Photo: Δημοκρατική Ρόδου

Η φωτιά που ξεκίνησε από τον Απόλλωνα, κινείται με δυτική κατεύθυνση από τον Αττάβυρο στην περιοχή της Σαλάκου και καίει δάσος με πεύκα και κυπαρίσσια. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Έμπονα προς Άγιο Ισίδωρο και από Απόλλωνα και Σάλακο προς Έμπονα.

Όπως είπε στην ΕΡT Νοτίου Αιγαίου ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Νεκτάριος Κλωστάκης, το μέτωπο είναι μεγάλο και σε διαφορετικά σημεία. Παρά το γεγονός ότι οι άνεμοι έχουν κοπάσει, οι φλόγες ξεπηδούν σε δύσβατες περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση επίγειων δυνάμεων. Όλες οι ισχυρές δυνάμεις που είναι διαθέσιμες και έχουν έρθει από Σάμο και Κρήτη, εθελοντές και πολίτες δίνουν μάχη για να ελεγχθούν τα μέτωπα.

Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου έδωσε εντολή να επιστρατευτούν όλα τα οχήματα που εργάζονται σε εργολαβίες της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και να βρεθούν στο μέτωπό της πυρκαγιάς.

Δραματική έκκληση για εθελοντές κάνει μέσω του Facebook ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου και μέλος της Ομάδας Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, Παναγιώτης Εγγλέζος. Καλεί τους πολίτες των χωριών κοντά στη φωτιά να είναι σε ετοιμότητα, σημειώνοντας ότι η φωτιά κατευθύνεται προς τους πρόποδες του Προφήτη Ηλία. «Θα καούν τα πάντα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Συνολικά επιχειρούν 6 εναέρια μέσα και περισσότεροι 120 πυροσβέστες και εθελοντές πολίτες και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναμένεται η έλευση δύο ακόμη αεροπλάνων. Από το Λιμενικό ανακοινώθηκε πως υπάρχουν διαθέσιμα 5 περιπολικά αλλά και ιδιωτικά σκάφη, σε περίπτωση που χρειαστεί να επέμβουν στις περιοχές που απειλεί η φωτιά.

Το βράδυ της Τρίτης οι δασοπυροσβεστικές δυνάμεις της Ρόδου έδωσαν ολονύχτια μάχη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά η οποία μαινόταν ανεξέλεγκτη σε δασική περιοχή.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας τραυματίστηκε ο πρώην πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Απολλώνων Β. Πιπέρης ο οποίος συνδράμοντας στις προσπάθειες κατάσβεσης υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με ανακοινώσεις τους, Αυτοδιοίκηση και εθελοντικές ομάδες κάνουν έκκληση για βοήθεια για την αντιμετώπιση της φωτιάς και κυρίως όσων διαθέτουν μηχανήματα έργου. Η πολιτική προστασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφέρει πως είναι σε διαδικασία επίταξης όλων των μηχανημάτων έργων καθώς και των υδροφόρων, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της πυρόσβεσης.

Δραματικές διαστάσεις παίρνει η φωτιά στη Λακωνία

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι και μαίνεται ανεξέλεγκτη στην περιοχή Πυρί Σπάρτης. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ που μέσα στις εστίες φωτιάς φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ λόγω του μικροκλίματος που δημιουργείται, έχει τέσσερα μέτωπα μέσα σε δασική δύσβατη περιοχή σε απόσταση 2 χλμ. απο τον οικισμό Δαφνί που όμως προς στιγμήν δεν κινδυνεύει.

Για πολύ δύσκολη φωτιά έκανε λόγο μιλώντας στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Ευρώτα Δήμος Βερδός, τονίζοντας πως καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες απο όλα τα επίγεια και εναέρια μέσα που επιχειρούν στην περιοχή, ώστε η φωτιά να οριοθετηθεί, πλην όμως κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο και λόγω των ανέμων.

Η κατάσταση χειροτερεύει διαρκώς καθώς φλόγες ξεπηδούν απο παντού στα τέσσερα μεγάλα μέτωπα της πυρκαγιάς μήκους 5 χλμ. στην οποία επιχείρησαν μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας έξι εναέρια μέσα, ενω συνδράμουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και πολίτες με υδροφόρες που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή επι τόπου και προσπαθούν να δημιουργήσουν ζώνες πυρασφάλειας προκειμένου να προστατεύσουν την κοινότητα Δάφνι που είναι το πρώτο χωριό του Δήμου Ευρώτα.

Η φωτιά στην περιοχή “Μαντρίτσα” λόγω και των ισχυρών βορειοανατολικών ανέμων που πνέουν στη περιοχή έχει πάρει διαστάσεις. Επι τόπου επιχειρούν 10 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Κινητοποίηση υπάρχει και απο εθελοντικές ομάδες και τους ΟΤΑ.

Οι κάτοικοι οργανώνουν γραμμή άμυνας με μικρά υδροφόρα μηχανήματα στην κοινότητα Δαφνί, ενω επι τόπου βρίσκονται ήδη δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβετικής και του δήμου. Οι ζημιές έχουν περιοριστεί σε θαμνώδης και δασική περιοχή, χωρίς να έχει υποστεί ζημιά κάποια κατοικία.

Στη μάχη πυροσβέστες από Ρουμανία, Σλοβακία, Πολωνία

Βοήθεια από Ρουμανία, Σλοβακία και Πολωνία αναμένεται να φτάσει αύριο και την Παρασκευή στην Ελλάδα ύστερα από αίτημα που υπέβαλε η χώρα προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται, όπως ανέφερε νωρίτερα σε έκτακτη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Γιάννης Αρτοποιός.

Ειδικότερα, όπως είπε, «η χώρα μας υπέβαλε αίτημα βοήθειας προς τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων που θα διαθέτουν και πυροσβεστικά οχήματα».

Στο αίτημά της Ελλάδας ανταποκρίθηκαν η Ρουμανία, η οποία θα διαθέσει πεζοπόρα τμήματα με 40 πυροσβέστες, 5 υδροφόρα οχήματα και ακόμη 10 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα που θα φτάσουν στη χώρα μας αύριο. Η Σλοβακία, η οποία θα διαθέσει πεζοπόρα τμήματα με 31 πυροσβέστες και 15 υδροφόρα οχήματα που θα φτάσουν στη χώρα μας την Παρασκευή. Η Πολωνία η οποία θα διαθέσει πεζοπόρα τμήματα με 149 πυροσβέστες και 49 υδροφόρα οχήματα που θα φτάσουν στη χώρα μας και αυτοί την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες έχουν έρθει στη χώρα μας επίσης μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη από Ιταλία και Γαλλία.

Όπως είπε, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται αύριο Πέμπτη σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κορινθία και Αργολίδα. «Οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες. Όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για τον περιορισμό των πυρκαγιών. Είναι απαραίτητη η προσοχή όλων μας», σημείωσε.

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