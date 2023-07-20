Μέτρα προφύλαξης από τον καύσωνα καλεί τους πολίτες να λάβουν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), συστήνοντας να παραμένουν σε κλιματιζόμενους χώρους, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα.

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπεράσει τα ανώτερα ανεκτά όρια και σε συνδυασμό με ορισμένους άλλους παράγοντες δημιουργούνται συνθήκες που δεν είναι ανεκτές από τον ανθρώπινο οργανισμό. Ειδικά στα αστικά κέντρα, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται με αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η επικινδυνότητα αυξάνεται.

Οι παθολογικές καταστάσεις που ακολουθούν μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενή.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλιματισμό. Να αποφεύγουν οποιαδήποτε μορφή άσκησης και σωματικής δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους (πάρκα κ.λπ.), όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και τη νύχτα, εάν η ελάχιστη θερμοκρασία δεν πέσει κάτω από τους 32 βαθμούς Κελσίου.

«Eφιστούμε την προσοχή, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να ακολουθούν σχολαστικά τα μέτρα προφύλαξης και πρόληψης των παθολογικών καταστάσεων που προκαλούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης και πρόσθεσε: «Ειδικά τα άτομα που πάσχουν από καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλα νοσήματα, όπως σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, πνευμονοπάθειες κ.λπ., ανήκουν στις ιδιαίτερα ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και θα πρέπει να ακολουθούν σχολαστικά τις οδηγίες των ειδικών κατά την περίοδο του καύσωνα για να προστατέψουν την υγεία τους. Τονίζουμε ότι πρέπει να αποφεύγεται η σωματική καταπόνηση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και τη νύχτα».

Οδηγίες προφύλαξης:

Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και παραμονή σε σκιασμένους και δροσερούς χώρους. Σε περίπτωση αναγκαστικής έκθεσης στον ήλιο πρέπει να χρησιμοποιείται καπέλο και σκουρόχρωμα γυαλιά. Η ένδυση να αποτελείται κατά προτίμηση από λεπτά, ευρύχωρα, ανοιχτόχρωμα, κυρίως βαμβακερά ενδύματα.

Αποφυγή, κατά το δυνατό, σωματικής κόπωσης και εργασίας τις θερμές ώρες της ημέρας.

Άφθονη λήψη δροσερού νερού ή φυσικών χυμών. Αποφυγή σακχαρούχων, ανθρακούχων ποτών.

Λήψη ελαφράς, μη λιπαρής, αλατισμένης τροφής, κατανεμημένης σε μικρά συχνά γεύματα. Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών. Συχνά δροσερά λουτρά, τοποθέτηση ψυχρών επιθεμάτων.

Οι ευρισκόμενοι σε φαρμακευτική αγωγή, ιδίως όσοι λαμβάνουν διουρητικά, ηρεμιστικά, αντιυπερτασικά, αντιϊσταμινικά, Β’ αναστολείς κ.λπ. φάρμακα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους θεράποντες γιατρούς τους προκειμένου να λαμβάνουν τις ανάλογες οδηγίες.

Επίσης, σε διαρκή επαφή με τους γιατρούς τους πρέπει να βρίσκονται όσοι πάσχουν από νοσήματα του καρδιαγγειακού, κεντρικού νευρικού και αναπνευστικού συστήματος, οι διαβητικοί, οι νεφροπαθείς, οι αλκοολικοί καθώς και οι πάσχοντες από πάσης φύσεως βαρέα νοσήματα.

Οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές του κέντρου που διακρίνονται από υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση και αυξημένη κυκλοφορία. Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας είναι προτιμότερο τις θερμές ώρες της ημέρας να παραμένουν στο σπίτι τους.

Οι ευπαθείς κατηγορίες πληθυσμού (βρέφη, παιδιά προσχολικής ηλικίας, υπερήλικες, έγκυες, παχύσαρκοι κ.λπ.) να τηρούν με σχολαστικότητα τα μέτρα προφύλαξης και να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρός τους εφόσον εμφανίσουν σύμπτωμα το οποίο, ενδεχομένως, είναι αποτέλεσμα των καιρικών συνθηκών όπως ζάλη, κεφαλαλγία, ίλιγγο, υπνηλία, διαταραχές συμπεριφοράς, ναυτία, εμετούς, κράμπες κ.λπ.

