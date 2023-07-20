Μέτρα προφύλαξης από τον καύσωνα καλεί τους πολίτες να λάβουν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), συστήνοντας να παραμένουν σε κλιματιζόμενους χώρους, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα.
Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπεράσει τα ανώτερα ανεκτά όρια και σε συνδυασμό με ορισμένους άλλους παράγοντες δημιουργούνται συνθήκες που δεν είναι ανεκτές από τον ανθρώπινο οργανισμό. Ειδικά στα αστικά κέντρα, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται με αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η επικινδυνότητα αυξάνεται.
Οι παθολογικές καταστάσεις που ακολουθούν μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενή.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλιματισμό. Να αποφεύγουν οποιαδήποτε μορφή άσκησης και σωματικής δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους (πάρκα κ.λπ.), όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και τη νύχτα, εάν η ελάχιστη θερμοκρασία δεν πέσει κάτω από τους 32 βαθμούς Κελσίου.
«Eφιστούμε την προσοχή, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να ακολουθούν σχολαστικά τα μέτρα προφύλαξης και πρόληψης των παθολογικών καταστάσεων που προκαλούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης και πρόσθεσε: «Ειδικά τα άτομα που πάσχουν από καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλα νοσήματα, όπως σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, πνευμονοπάθειες κ.λπ., ανήκουν στις ιδιαίτερα ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και θα πρέπει να ακολουθούν σχολαστικά τις οδηγίες των ειδικών κατά την περίοδο του καύσωνα για να προστατέψουν την υγεία τους. Τονίζουμε ότι πρέπει να αποφεύγεται η σωματική καταπόνηση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και τη νύχτα».
Οδηγίες προφύλαξης:
