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25.09.2023 15:26

Ένοχη στο Εφετείο η αναισθησιολόγος για τον θάνατο της μικρής Μελίνας

25.09.2023 15:26
nosokomeio
Φωτογραφία αρχείου

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Την ενοχή της αναισθησιολόγου αποφάσισε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, κατά πλειοψηφία το Εφετείο στην Κρήτη για τον θάνατο της μικρής Μελίνας Παρασκάκη η οποία εισήχθη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για μια χειρουργική επέμβαση «ρουτίνας» και έχασε τη ζωή της.

Η δίκη διεξαγόταν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης και στην κατηγορούμενη για τον θάνατο της μικρής Μελίνας υπεβλήθη ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ της αναγνωρίστηκαν δύο ελαφρυντικά, αυτό του πρότερου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Την ενοχή της είχε προτείνει και η Εισαγγελέας.

Με το άκουσμα της απόφασης ο πατέρας της 4χρονης ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας ότι ναι μεν «δικαιώθηκε ο αγώνας που έδωσε τόσα χρόνια με την οικογένεια του», ωστόσο «δεν πρόκειται για νίκη αφού το παιδί μου δε γυρίζει πίσω». Από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης της αναισθησιολόγου έγινε γνωστό ότι θα ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως επί της απόφασης.

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