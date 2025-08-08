ΝΔ για Λένα Σαμαρά: Μπροστά σε μια τόσο τραγική απώλεια, τα λόγια είναι φτωχά – Ολόψυχα συλλυπητήρια στην οικογένεια

Ο ξαφνικός και πρόωρος θάνατος της Λένας Σαμαρά σε ηλικία μόλις 34 τών έχει προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση και σοκ στην κοινωνία και τον πολιτικό κόσμο.

Κόμματα και πολιτικοί εκφράζουν από χθες τα συλλυπητηρια τους στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, για τη σοκαριστική απώλεια.

Μετά από τα συλλυπητήρια πλήθους στελεχών και βουλευτών της και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής ανακοίνωση για τραγική είδηση.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Αντώνη Σαμαρά», αναφερεται σε συλλυπητήρια ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΝΔ.

«Μπροστά σε μια τόσο τραγική απώλεια, τα λόγια είναι φτωχά. Ολόψυχα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, με την αγάπη όλων μας και την ευχή να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να αντιμετωπίσει αυτόν τον αβάσταχτο πόνο», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

Διαβάστε επίσης:

Συλλυπητήριο μήνυμα Τασούλα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά: «Κουράγιο σε τούτες τις σπαρακτικές ώρες»

Γιώργος Γεραπετρίτης: Σήμερα, η διστακτικότητα είναι απούσα και η Ελλάδα παρούσα

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ισραήλ