Σε ύφεση η φωτιά στο Ριόλο Αχαΐας – Επιχειρούν και αεροσκάφη

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Ριόλο Αχαΐας.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στο γήπεδο του χωριού και κινείται με κατεύθυνση προς τον Απιδεώνα, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή, ωστόσο πολύ γρήγορα τέθηκε σε ύφεση.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. August 8, 2025

