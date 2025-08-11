search
Τηλεθέαση στην… πανσέληνο του «Σόι σου» το Σαββατοκύριακο (9,10/8)

Το πλήθος τηλεθεατών που συγκεντρώθηκε  το βράδυ του Σαββάτου και παρακολούθησε το διπλό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου»– στη νιοστή επανάληψη του- σχεδόν το ίδιο- και με αυξητική τάση – το ανέδειξε πρώτο στην τηλεπροτιμήσεις και τις Κυριακής.

Στα αξιοπρόσεκτα του διήμερου το στοιχείο ότι στη δεύτερη θέση των τηλεπροτιμήσεων έφθασαν δελτία ειδήσεων- το Σαββατιάτικο μεσημεριανό του ΣΚΑΪ και το κεντρικό Κυριακάτικο του Mega, αντιστοίχως.

Τα επεισόδια της σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» σταθερά συγκεντρώνουν προτιμήσεις με τις επαναλήψεις τους και εξασφάλισαν θέσεις στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης του διήμερου με εκείνο δε του Σαββάτου να διαμορφώνει το Top 3 της ημέρας.

Κάτι ανάλογο παρατηρήθηκε και με τα επεισόδια της σειράς δραματοποιημένων ριάλιτι οι «Οικογενειακές ιστορίες» της Κυριακής και του Σαββάτου σύμφωνα με τα Top 10 της Nielsen.

