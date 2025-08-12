search
12.08.2025 15:50

Υπεγράφη η χρηματοδότηση για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, ύψους 24 εκατ. ευρώ

12.08.2025 15:50
foititiki_estia_patision_new

Τη σχετική απόφαση με την οποία προχωρά η χρηματοδότηση, ύψους 24.049.800 ευρώ, για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας μέσω της αναβάθμισης των δημοσίων φοιτητικών υποδομών που ακολουθεί η κυβέρνηση, προκειμένου να στηριχθούν οι φοιτητές που προέρχονται από ευάλωτες οικογένειες.

Η απόφαση αποτελεί συνέχεια της προγραμματικής σύμβασης, που υπεγράφη πρόσφατα από την κ. Ζαχαράκη, την πρόεδρο του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Άννα Ροκοφύλλου και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου Παναγιώτη Σταμπουλίδη, με προγραμματισμό υλοποίησης του έργου τη χρονική περίοδο 2025-2030. Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ 2021-2025, από εθνικούς πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ολοκλήρωση της ανακαίνισης αναμένεται να βελτιώσει ριζικά την εξωτερική εμφάνιση και τη λειτουργικότητα του κτιρίου, καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση, στη στατική ενίσχυση, στον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών και λοιπών υποδομών, καθώς και στον επανασχεδιασμό των κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων, με έμφαση στην προσβασιμότητα, στην ασφάλεια και στην ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών.

«Η πρόσβαση στην ποιοτική στέγαση, αποτελεί απαράβατο όρο ισότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», δήλωσε η υπουργός Παιδείας και πρόσθεσε: «Με τη σημερινή μας απόφαση, για τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης της ιστορικής Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, προχωράμε σε μια ουσιαστική επένδυση υπέρ των φοιτητών μας και ιδιαίτερα όλων εκείνων που προέρχονται από ευάλωτες οικογένειες. Στηρίζουμε έμπρακτα την ακαδημαϊκή τους πορεία, προσφέροντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, με σύγχρονες, ασφαλείς και προσβάσιμες υποδομές και ταυτόχρονα ανακουφίζουμε σημαντικά εκατοντάδες ελληνικές οικογένειες, που αναζητούν για τα παιδιά τους, χαμηλού κόστους μεν, αλλά με σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, φοιτητική στέγη».

Η κ. Ζαχαράκη κατέληξε: «Η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας, συνεχίζουμε με συνέπεια την πολιτική ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας, με στόχο κανένας φοιτητής και φοιτήτρια να μην στερηθεί τη δυνατότητα να σπουδάσει, εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών. Η αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών, αποτελεί έργο κοινωνικής δικαιοσύνης, εκπαιδευτικής ισότητας και μέριμνας με προοπτική για τα παιδιά μας».

