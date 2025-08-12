search
ΕΛΛΑΔΑ

12.08.2025 20:24

Ηράκλειο: Συλληψη 39χρονης για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασε από 2 ηλικιωμένες 65.000 ευρώ

12.08.2025 20:24
Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης εξιχνιάστηκαν σε Ηράκλειο και Λασίθι, όπου οι δράστες με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος και νοσηλείας συγγενικού τους προσώπου, απέσπασαν από δύο ηλικιωμένες, συνολικά 65.000 ευρώ.

Η άμεση αντίδραση των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, αλλά και η συνεργασία αστυνομικών υπηρεσιών, είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 39χρονης αλλοδαπής, η οποία με το ρόλο της εισπράκτορα, παρέλαβε από δύο γυναίκες 88 και 92 ετών, το χρηματικό ποσό των 65.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από πλευράς της αστυνομικής διεύθυνσης Κρήτης, στις 10 Αυγούστου, άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τη μία γυναίκα στο Ηρακλειο και εκμεταλλευόμενοι τον αιφνιδιασμό και τη συναισθηματική της ευαλωτότητα, ζήτησαν χρηματικό ποσό για επέμβαση δήθεν οικείου της ατόμου που είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα.

Στη συνέχεια, άγνωστη γυναίκα μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης και παρέλαβε το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ.

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποίησαν την αλλοδαπή, και σε υνεργασία με αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, αυτή εντοπίσθηκε χθες το μεσημέρι και συνελήφθη σε περιοχή της Λάρισας, κινούμενη με μέσο μαζικής μεταφοράς και προορισμό την Θεσσαλονίκη.

Σε έλεγχο που της έγινε, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 58.700 ευρώ.

Η συγκεκριμένη αλλοδαπή, ταυτοποιήθηκε επίσης για απάτη σε βάρος και άλλης ηλικιωμένης στο Λασίθι, την 8η Αυγούστου, από την οποία, με το ίδιο πρόσχημα παρέλαβε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ. 

Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Με την ευκαιρία των δύο υποθέσεων οι οποίες και εξιχνιάστηκαν, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης υπενθυμίζει πως οι πολίτες και δη οι ηλικιωμένοι, πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να τους πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο) «ή με το πρόσχημα πρόκλησης ατυχήματος από συγγενικό σας πρόσωπο, το οποίο είχε ως συνέπεια το θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό ανήλικου συνήθως παιδιού. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους, να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κλπ.). Εάν οι δράστες έλθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, επιδιώξτε εάν είναι δυνατόν, την επικοινωνία με το οικείο σας πρόσωπο με άλλη τηλεφωνική συσκευή, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η ‘γραμμή’ να είναι ακόμη ανοιχτή από τους δράστες, οι οποίοι δεν τερμάτισαν την προηγούμενη κλήση». Μεταξύ άλλων συμβουλών και προτροπών, η ΕΛ.ΑΣ καλεί τους πολίτες «να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε πιστωτικό κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού. Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα, για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει…

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας».

Περισσότερες συμβουλές στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας https://www.astynomia.gr/.

