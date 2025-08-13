Φωτιές: Πύρινος όλεθρος σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο, τραυματίες και τεράστιες καταστροφές – Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για όλα τα μέτωπα (videos)

Αντιμέτωπες με δεκάδες φωτιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τα ξημερώματα της Τρίτης σε Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Χίο, Άρτα και Αχαΐα, ενώ εστάλησαν μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα ή εκκένωση οικισμών.

Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο, Μεσσηνία και Αιτωλικό.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι σοβαρότερες είναι στη Ζάκυνθο, την Αχαΐα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ μπαράζ από μηνύματα για εκκενώσεις έχει σταλεί στη Χίο και την Πρέβεζα. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκαυματίες στην Αχαΐα, ενώ υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια στη Ζάκυνθο και την Αχαΐα.

Ο πρόεδρος αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας ανέφερε στο MEGA ότι χθες οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν 82 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και ότι το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο το πρωί της Τετάρτης είναι στην Αχαΐα.

Ισχυρές δυνάμεις δίνουν μάχη σε όλα τα μέτωπα, ενώ με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν ήδη να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η μέρα ωστόσο αναμένεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς προβλέπονται ισχυροί άνεμοι, που δημιουργούν εκρηκτική κατάσταση, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τη ζέστη.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής – «Κρίσιμη η κατάσταση»

«Επιχειρούν ήδη 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα της χώρας», δήλωσε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο εκπρόσωπος Τύπου της, Βασίλης Βαθρακογιάννης, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

«Η φωτιά στη Φιλιππιάδα έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 8 μποφόρ. Παράλληλα τόνισε ότι με εντολή του αρχηγού του Σώματος, όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, όπως και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας καθώς και στη σημερινή ημέρα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

«Η φωτιά στα Μέγαρα είναι πλέον οριοθετημένη, όπως και εκείνη στα Σταμνά Μεσολογγίου. Στη Ζίτσα Ιωαννίνων δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αν και στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

«Σε εξέλιξη είναι τα μέτωπα σε Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙΠΕ Πατρών ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα» σημείωσε ενώ μιλώντας για την πυρκαγιά στον Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα ανέφερε ότι έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα. «Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με 8 μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κατευθύνεται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά, ενώ το δεύτερο προς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς τη Φιλιππιάδα ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα».

Αναφορικά με την πυρκαγιά στη Χίο τόνισε ότι η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη με δύο μέτωπα, υπό ανέμους 6 μποφόρ. Το ένα κινείται μεταξύ των οικισμών Πειραμά και Μπαρμπαριά, και το άλλο πλησίον του Πέρδικα, με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Δευχά και Χάλανδρα ενώ στο νησί επιχειρούν πέντε ελικόπτερα. Νέα φωτιά που εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα στην περιοχή Κοφινάς αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Στη Ζάκυνθο, το μέτωπο, όπως είπε, κατευθύνεται προς τον οικισμό Λαθάκια, ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

Πού επιχειρούν τα εναέρια μέσα τώρα

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από αεροσκάφη και ελικόπτερα στα μέτωπα που μαίνονται σε όλη την χώρα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία:

Στην Πρέβεζα επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στη Ζάκυνθο 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην Αχαΐα στα τέσσερα μέτωπα, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Στη Χίο επιχειρούν 5 ελικόπτερα.

Στα Ιωάννινα στην περιοχή Πρωτόπαππας 1 ελικόπτερο.

Στα Μέγαρα 1 ελικόπτερο.

Στην Κεφαλονιά 2 αεροσκάφη.

Κόλαση στην Αχαΐα

Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η νύχτα στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη με ένα νέο μέτωπο να ξεσπά στην περιοχή Συχαινά λίγο μετά τις 23:00.

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει σπίτια, αυτοκίνητα, καθώς και βιοτεχνίες και εργοστάσια στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ). Έχει δοθεί εντολή εκκένωσης για την Κάτω Αχαΐα, τα Βραχναίικα και άλλους 25 οικισμούς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική. οι πυρκαγιές παρουσίασαν λίγο καλύτερη εικόνα τη νύχτα, αλλά έχουν απλωθεί σε μεγάλη έκταση και υπάρχουν πολύ μεγάλες εστίες παντού, που είναι ανεξέλεγκτες.

Εθελοντές Ναυαγοσώστες, με διασωστική λέμβο, απομάκρυναν οικογένειες και κατοικίδια από την περιοχή Βραχναίικα, όπου η πύρινη λαίλαπα έφτασε δίπλα στην θάλασσα.



Για την κατάσβεση επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από το πρωί επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις: 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρωί της Τετάρτης οι κάτοικοι στη Βούντενη κλήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν άμεσα προς την Πάτρα, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Μήνυμα από το 112 εστάλη και στους κατοίκους της περιοχής Μπάλας, του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Λίγο νωρίτερα ο δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος έκανε λόγο για «βελτιωμένη εικόνα» της φωτιάς στην Δυτική Αχαΐα», προσθέτοντας ότι «κατά την διάρκεια της νύχτας δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που συνέβαλε στο να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα».

Όμως, όπως σημείωσε, «μας προκαλεί ανησυχία η πιθανότητα να αυξηθεί η ένταση των ανέμων μέσα στην ημέρα, διότι μπορεί να προκληθούν αναζωπυρώσεις και η φωτιά να κατευθυνθεί σε περιοχές, όπου δεν έχουν πάει μέχρι τώρα οι φλόγες».

Σχετικά με τις ζημιές που έχουν προκληθεί από την φωτιά, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος είπε ότι «οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες».

Στο μεταξύ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας μέχρι τον κόμβο της Εγλυκάδας, στην περιμετρική της Πάτρας.

Ακόμη, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας μέχρι την περιοχή Οβρυά, της Πάτρας.

Σχετικά με το πύρινο μέτωπο στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας, κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας.

Καλύτερη η εικόνα στην Πρέβεζα

Στο έλεος της φωτιάς βρέθηκε και η Πρέβεζα με το μέτωπο να συνεχίζει να καίει με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Η κατάσταση χειροτέρευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χωριά του Δήμου Ζηρού.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 οχήματα, καθώς και 180 άνδρες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, που δυσχεραίνουν οι άνεμοι και η απουσία αντιπυρικών ζωνών.

Από το πρωί κάνουν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά, ωστόσο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε ετοιμότητα για τυχόν αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στην Πρέβεζα η φωτιά κύκλωσε ουσιαστικά την Φιλιππιάδα, ενώ το μέτωπο πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Τα μέτωπα της φωτιάς ήταν μεγάλα και εκτείνονταν σε περίπου 30 χιλιόμετρα.

Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα φανεί αφού ξημερώσει.

Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στη Φιλιππιάδα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με λεωφορεία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Ιόνια Οδό από το Αβγό μέχρι την έξοδο προς Φιλιππιάδα, όπως και στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου, όπου ξεκίνησε χθες Τρίτη το πρωί η πυρκαγιά, δέχτηκαν και πάλι μήνυμα από το 112 να φύγουν από τον οικισμό.

Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο, Ρωμιά, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια. και από την Παλιά Φιλιππιάδα να μετακινηθούν στην Νέα Φιλιππιάδα.

Φωτιά και στον Αθέρα Κεφαλονιάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Οι δυνάμεις ενισχύονται και παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Στις φλόγες και τα Ιωάννινα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ στην περιοχή Πρωτόπαπας του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων, όπου εκδόθηκε και 112 για απομάκρυνση των κατοίκων.

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, με την συνδρομή υδροφόρων του δήμου και εθελοντών, ωστόσο σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Τρία τα μέτωπα στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο, τρία ξεχωριστά μέτωπα συνολικού μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων παραμένουν εκτός ελέγχου.

Έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Αγάλας και Κερί, ενώ καταγράφονται ζημιές σε σπίτια, τουριστικές μονάδες και γεωργικές εκτάσεις.

Όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με τους κατοίκους προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη φωτιά να κατέβει προς τα χωριά της Λιθακιάς, του Παντοκράτορα και του Μουζακίου.

Με το πρώτο φως της ημέρας τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ ξεκίνησαν ρίψεις νερού.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε σπίτια-αγροικίες, που υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ η φωτιά έχει κάψει περισσότερα από 15.000 στρέμματα δάσους και αγροτικών καλλιεργειών στο πέρασμά της.

Δυστυχώς έχουν καεί πολλά οικόσιτα ζώα που δεν πρόλαβαν να διασωθούν.

Η φωτιά «πολιορκούσε» όλο το βράδυ το χωριό της Λιθακιάς. Σήμερα το πρωί η κάτασταση εκεί, ήταν αποπνικτική από τους πολλούς καπνούς.

Η μορφολογία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την προσέγγιση των εναέριων μέσων, τα οποία επικεντρώνονται σε ρίψεις νερού σε σημεία κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει οργανώσει προσωρινά κέντρα φιλοξενίας για τους εκτοπισμένους.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, υδροφόρες του δήμου, καθώς και 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ολονύχτια μάχη στη Χίο

Στη Χίο, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτα σε τρία διαφορετικά μέτωπα, στην περιοχή του Βολισσού, της Πισπιλούντας και της Ποταμιάς.

Οι οικισμοί της Αμανής και του Κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.

Τη νύχτα έφτασαν οι ενισχύσεις από τον Πειραιά και αυτή την ώρα επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 ελικόπτερα.

Κρίσιμη ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, που με επτά σκάφη – πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο -, σε συνεργασία με ιδιωτικά σκάφη, απεγκλώβισε ανθρώπους από την περιοχή των Λιμνιών.

Σημειώνεται ότι τη νύχτα εκδηλώθηκε και δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, στην περιοχή Κοφινά κοντά στην πόλη της Χίου σε απορρίμματα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν άμεσα.

Από την πύρινη λαίλαπρα έχουν ήδη καεί αγροικίες, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και εξωκλήσια.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Χίο βρίσκεται κλιμάκιο του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Περιορίστηκε η φωτιά στα Μέγαρα

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μόνο μικρές εστίες σε μεμονωμένα ελαιόδεντρα χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής.

«Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια της πυροσβεστικής, η φωτιά περιορίστηκε και δεν προχώρησε στον οικισμό. Πλέον έχουμε μεμονωμένες εστίες μόνο», είπε ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, μιλώντας στο MEGA.

«Το δύσκολο ήταν μεταξύ 3-4 τα ξημερώματα αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδρασαν άμεσα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τραυματίες πυροσβέστες σε Αχαΐα, Φιλιππιάδα, Χίο και Αιτωλοακαρνανία

Με ασθενοφόρα διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες με συμπτώματα θερμοπληξίας στην Αχαΐα, ένας στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και ένας στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα. Στη Χίο, δέκα πυροσβέστες και δύο εθελοντές έλαβαν πρώτες βοήθειες.

Ο κ. Βαθρακογιάννης προειδοποίησε ότι «η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη, καθώς για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς».

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ – Δεκάδες διακομιδές

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και τη διενέργεια διακομιδών στις περιοχές που δοκιμάζονται από τις μεγάλες πυρκαγιές. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους υγειονομικούς σχηματισμούς που βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας άμεσο συντονισμό και ενίσχυση δυνάμεων όπου χρειάζεται.

Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα. Από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν διακομιστεί 14 περιστατικά: 9 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (1 με ελαφρά εγκαύματα, 1 πυροσβέστης με συμπτώματα καταβολής, 1 κατακεκλιμένος και 6 με αναπνευστικά προβλήματα), 3 σε όμορα Κέντρα Υγείας και το υπνωτήριο του Δήμου, και 2 στο ΚΥ Βάρδας, μετά την προληπτική εκκένωση του ΚΥ Κάτω Αχαΐας.

Αιτωλοακαρνανία – Σταμνά

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών. Έχουν διακομιστεί 3 περιστατικά: 2 στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου (πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα) και 1 κατακεκλιμένος στο ΚΥ Αιτωλικού.

Πρέβεζα

Στην περιοχή επιχειρούν 8 ασθενοφόρα. Έχουν διακομιστεί συνολικά 30 περιστατικά: 7 με αναπνευστικά προβλήματα στο ΚΥ Θεσπρωτικού, 8 στο ΓΝ Άρτας (4 από το ΚΥ Θεσπρωτικού και 4 από το ΚΥ Φιλιππιάδας), 10 από τη Φιλιππιάδα (9 κατακεκλιμένοι με αναπνευστικά προβλήματα και 1 πυροσβέστης με εγκαύματα) και 5 από γειτονικά χωριά στο ΓΝ Άρτας.

Ζάκυνθος

Η περιοχή καλύπτεται από 2 ασθενοφόρα. Δεν έχουν καταγραφεί διακομιδές.

Χίος

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα. Έχουν διακομιστεί 8 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα – 7 στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» και 1 στο ΚΥ Βολισσού. Επιπλέον, 12 άτομα (10 πυροσβέστες και 2 εθελοντές) έλαβαν πρώτες βοήθειες στο πεδίο για αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.

