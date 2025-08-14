Άδωνις Γεωργιάδης: Ολοκληρώθηκε η επιστροφή όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για την ολοκλήρωση της επιστροφής όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειo Νοσοκομείο Παίδων έκανε λόγο πριν από λίγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού, πλέον το νοσοκομείο, η λειτουργία του οποίου είχε διακοπεί προληπτικά λόγω της φωτιάς στα Συχαινά, λειτουργεί ξανά κανονικά.
Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι η φωτιά που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους ηλικιακά μικρούς ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν.
