search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 19:49
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 18:39

Άδωνις Γεωργιάδης: Ολοκληρώθηκε η επιστροφή όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειο

14.08.2025 18:39
KARAMANDANEIO

Για την ολοκλήρωση της επιστροφής όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειo Νοσοκομείο Παίδων έκανε λόγο πριν από λίγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού, πλέον το νοσοκομείο, η λειτουργία του οποίου είχε διακοπεί προληπτικά λόγω της φωτιάς στα Συχαινά, λειτουργεί ξανά κανονικά.

Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι η φωτιά που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους ηλικιακά μικρούς ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν.

Διαβάστε επίσης:

Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης για τις φωτιές και τον… Πελετίδη

ΚΚΕ για Κεφαλογιάννη: Άθλια η επίθεση σε Πελετίδη, αντί να απολογηθούν μεταθέτουν τις τεράστιες ευθύνες τους με φθηνούς αντιπερισπασμούς

«Αισιόδοξος» ο Τραμπ: Πιστεύει πως ο Πούτιν θα καταλήξει σε συμφωνία για την Ουκρανία – Τι απαντά το Κρεμλίνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
robot
ΚΟΣΜΟΣ

Πεκίνο: Οι πρώτοι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ ξεκινούν με χιπ χοπ, πολεμικές τέχνες και μουσική

patrwn-pyrgou2
ΕΛΛΑΔΑ

Περιμετρική Πατρών: Σε κυκλοφορία η οδός μετά την καταστροφική φωτιά

route-erdogan-new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Ερντογάν με Ρούτε εν όψει της αμερικανο-ρωσικής συνόδου κορυφής στην Αλάσκα

patra-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Εξαγριωμένο πλήθος προπηλάκισε τους κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν (Videos)

klimakia2
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: 15 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα – 9 στη Λαυρεωτική, 6 στον Σαρωνικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 19:46
robot
ΚΟΣΜΟΣ

Πεκίνο: Οι πρώτοι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ ξεκινούν με χιπ χοπ, πολεμικές τέχνες και μουσική

patrwn-pyrgou2
ΕΛΛΑΔΑ

Περιμετρική Πατρών: Σε κυκλοφορία η οδός μετά την καταστροφική φωτιά

route-erdogan-new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Ερντογάν με Ρούτε εν όψει της αμερικανο-ρωσικής συνόδου κορυφής στην Αλάσκα

1 / 3