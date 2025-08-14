Άδωνις Γεωργιάδης: Ολοκληρώθηκε η επιστροφή όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειο

Για την ολοκλήρωση της επιστροφής όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειo Νοσοκομείο Παίδων έκανε λόγο πριν από λίγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού, πλέον το νοσοκομείο, η λειτουργία του οποίου είχε διακοπεί προληπτικά λόγω της φωτιάς στα Συχαινά, λειτουργεί ξανά κανονικά.

Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι η φωτιά που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους ηλικιακά μικρούς ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν.

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η επιστροφή όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και πλέον λειτουργεί κανονικά. Υπενθυμίζω ότι η φωτιά που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους μικρούς μας ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν. pic.twitter.com/STOPGyfPYX August 14, 2025

