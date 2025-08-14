search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14.08.2025 17:54

ΚΚΕ για Κεφαλογιάννη: Άθλια η επίθεση σε Πελετίδη, αντί να απολογηθούν μεταθέτουν τις τεράστιες ευθύνες τους με φθηνούς αντιπερισπασμούς

14.08.2025 17:54
«Πυρά» κατά Κεφαλογιάννη, εξαπολύει το ΚΚΕ με αφορμή την επίθεση του υπουργού Κλιματικής κρίσης στην δημοτική αρχή της Πάτρας.

Με ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ μιλά για μετάθεση ευθυνών με φθηνούς αντιπερισπασμούς που συνιστούν «ομολογία ενοχής» για την ολιγωρία της κυβέρνησης. «Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ξεπεράσει κάθε όριο ξεπεσμού» αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας πως αντί από την κυβέρνηση να αποληγηθούν, «προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας». Μάλιστα, το ΚΚΕ αναφέρει ότι είχε προηγηθεί μπαράζ επιθέσεων στον Πελετίδη χθες, με εσκεμμένα ψευδείς αναρτήσεις από τρολ του διαδικτύου, στις οποίες η κυβέρνηση βρήκε το πρόσχημα για να επιτεθεί στη δημοτική αρχή.

«Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού» αλλά «ματαιοπονούν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η απάντηση του ΚΚΕ στην κυβερνητική επίθεση προς τον Κώστα Πελετίδη:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ ξεπέρασε κάθε όριο ξεπεσμού μεθοδεύοντας, μέσω των υπουργών της και φιλικών της ΜΜΕ, μια άθλια επίθεση ενάντια στη δημοτική αρχή Πάτρας και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, με προφανή στόχο να μεταθέσουν τις τεράστιες ευθύνες τους για το ότι η Αχαΐα και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται τόσες μέρες στο έλεος των πυρκαγιών.

Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, φτάνοντας στο σημείο να αρνούνται ακόμη και την εκκένωση της Βιομηχανικής Περιοχής από τους εργαζόμενους την ώρα που η ευρύτερη περιοχή είχε παραδοθεί στις φλόγες, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας. Τους ενοχλεί που η δημοτική αρχή είναι δίπλα στον λαό της Πάτρας και στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης για τις λαϊκές ανάγκες, αποκαλύπτοντας την επικίνδυνη πολιτική τους σε όλους τους τομείς, όπως και σε αυτόν της πολιτικής προστασίας.

Το σχέδιο αυτής της επίθεσης από τα κυβερνητικά επιτελεία είχε ήδη διαφανεί από χθες με τις σκόπιμες και ψευδείς αναρτήσεις των τρολ του διαδικτύου, βρίσκοντας τελικά το πρόσχημα για την επίσημη κυβερνητική επίθεση στη διαστρέβλωση των δηλώσεων του δημάρχου. Αντί, δηλαδή, η κυβέρνηση να ασχολείται με την κατάσβεση της καταστροφικής πυρκαγιάς, που εκείνες τις ώρες ήταν σε εξέλιξη, αυτή ασχολούνταν με μεθοδεύσεις και δολοπλοκίες για να ενοχοποιήσει τη δημοτική αρχή της Πάτρας που έδινε τη μάχη μαζί με τους κατοίκους για να σώσουν το βίος τους.

Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού, με μια επίθεση που ουσιαστικά συνιστά φτηνό αντιπερισπασμό και ομολογία ενοχής, νομίζοντας ότι έτσι θα διασωθούν από την οργή του λαού για τις ευθύνες τους, την πολιτική τους και το σάπιο κράτος τους. Ματαιοπονούν».

