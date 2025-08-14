Πόπη Χριστοδούλου: Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη της ηθοποιού (Video)

Ανείπωτη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει ο πρόωρος θάνατος της Πόπης Χριστοδούλου την οποία το τηλεοπτικό κοινό αγάπησε μέσα από τον διπλό ρόλο της Μάρθας και της Ρίτσας στη δημοφιλή σειρά «Στο Παρά Πέντε».

Η «οικιακή βοηθός» της «Ντάλιας» είχε μιλήσει τον Σεπτέμβριο του 2023 για τη συμμετοχή της στην εμβληματική κωμωδία, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψε η συνεργασία.

«Η πρόταση ήταν ξαφνική, καθώς στην αρχή είχαν σκεφτεί να βάλουν έναν κομπάρσο. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πρότεινε να βάλουν έναν ηθοποιό. Μου έγινε η πρόταση, είπα το ναι. Ο ρόλος δεν ήταν από την αρχή να είναι διπλός. Ήξερα ότι είχα τον ρόλο της Ρίτσας. Ανακαλύπτουμε γύρω στο 3ο επεισόδιο ότι η Σμαράγδα με λέει Μάρθα και νομίζαμε ότι είναι τυπογραφικό λάθος. Ο σκηνοθέτης μας είπε ότι υπάρχει η δίδυμη αδερφή, οπότε προσπάθησα να κάνω λίγο πιο γλυκιά τη Μάρθα και πιο αυστηρή τη Ρίτσα» είχε δηλώσει στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» σε μια συνέντευξη που έμελε να είναι η τελευταία της.

Η Πόπη Χριστοδούλου είχε επίσης εκφράσει την άποψη ότι μια επανένωση του καστ του «Παρά Πέντε» θα ήταν «πολύ καλή ιδέα».

