search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 12:14
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 10:17

Πόπη Χριστοδούλου: Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη της ηθοποιού (Video)

14.08.2025 10:17
opi-christodoulou-new

Ανείπωτη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει ο πρόωρος θάνατος της Πόπης Χριστοδούλου την οποία το τηλεοπτικό κοινό αγάπησε μέσα από τον διπλό ρόλο της Μάρθας και της Ρίτσας στη δημοφιλή σειρά «Στο Παρά Πέντε».

Η «οικιακή βοηθός» της «Ντάλιας» είχε μιλήσει τον Σεπτέμβριο του 2023 για τη συμμετοχή της στην εμβληματική κωμωδία, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψε η συνεργασία.

«Η πρόταση ήταν ξαφνική, καθώς στην αρχή είχαν σκεφτεί να βάλουν έναν κομπάρσο. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πρότεινε να βάλουν έναν ηθοποιό. Μου έγινε η πρόταση, είπα το ναι. Ο ρόλος δεν ήταν από την αρχή να είναι διπλός. Ήξερα ότι είχα τον ρόλο της Ρίτσας. Ανακαλύπτουμε γύρω στο 3ο επεισόδιο ότι η Σμαράγδα με λέει Μάρθα και νομίζαμε ότι είναι τυπογραφικό λάθος. Ο σκηνοθέτης μας είπε ότι υπάρχει η δίδυμη αδερφή, οπότε προσπάθησα να κάνω λίγο πιο γλυκιά τη Μάρθα και πιο αυστηρή τη Ρίτσα» είχε δηλώσει στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» σε μια συνέντευξη που έμελε να είναι η τελευταία της.

Η Πόπη Χριστοδούλου είχε επίσης εκφράσει την άποψη ότι μια επανένωση του καστ του «Παρά Πέντε» θα ήταν «πολύ καλή ιδέα».

Διαβάστε επίσης:

Χάρβεϊ Γουάινστιν: Αντιμέτωπος με έξοδα εκατομμυρίων – Αναζητά έσοδα από παλιές παραγωγές για να τα καλύψει

Τζένιφερ Λόπεζ: Οι «καυτές» πόζες στο Instagram που… ανέβασαν τη θερμοκρασία! (Photos)

Δήμητρα Παπαδήμα: «Έχω πληγωθεί πολύ από τους γονείς μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ – «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

petretzikis-new
LIFESTYLE

Πετρετζίκης: Η αντίδρασή του όταν αγοράκι πλησίασε την 3χρονη κόρη του στην παραλία – Το χιουμοριστικό βίντεο και τα επικριτικά σχόλια

ispania_foties_1408_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τρίτος νεκρός από τις πυρκαγιές (photos/videos)

empristikos-mixanismos_1208_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Βρέθηκαν αποτυπώματα 26χρονου με ποινικό παρελθόν στον εμπρηστικό μηχανισμό

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ερμιόνη Αργολίδας – Επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα – Βελτιωμένη η κατάσταση σε Χίο και Φιλιππιάδα – Σε ύφεση η φωτιά στη Ζάκυνθο

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 12:13
GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ – «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

petretzikis-new
LIFESTYLE

Πετρετζίκης: Η αντίδρασή του όταν αγοράκι πλησίασε την 3χρονη κόρη του στην παραλία – Το χιουμοριστικό βίντεο και τα επικριτικά σχόλια

ispania_foties_1408_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τρίτος νεκρός από τις πυρκαγιές (photos/videos)

1 / 3