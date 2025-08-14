Πόπη Χριστοδούλου: Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη της ηθοποιού (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ανείπωτη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει ο πρόωρος θάνατος της Πόπης Χριστοδούλου την οποία το τηλεοπτικό κοινό αγάπησε μέσα από τον διπλό ρόλο της Μάρθας και της Ρίτσας στη δημοφιλή σειρά «Στο Παρά Πέντε».
Η «οικιακή βοηθός» της «Ντάλιας» είχε μιλήσει τον Σεπτέμβριο του 2023 για τη συμμετοχή της στην εμβληματική κωμωδία, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψε η συνεργασία.
«Η πρόταση ήταν ξαφνική, καθώς στην αρχή είχαν σκεφτεί να βάλουν έναν κομπάρσο. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πρότεινε να βάλουν έναν ηθοποιό. Μου έγινε η πρόταση, είπα το ναι. Ο ρόλος δεν ήταν από την αρχή να είναι διπλός. Ήξερα ότι είχα τον ρόλο της Ρίτσας. Ανακαλύπτουμε γύρω στο 3ο επεισόδιο ότι η Σμαράγδα με λέει Μάρθα και νομίζαμε ότι είναι τυπογραφικό λάθος. Ο σκηνοθέτης μας είπε ότι υπάρχει η δίδυμη αδερφή, οπότε προσπάθησα να κάνω λίγο πιο γλυκιά τη Μάρθα και πιο αυστηρή τη Ρίτσα» είχε δηλώσει στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» σε μια συνέντευξη που έμελε να είναι η τελευταία της.
Η Πόπη Χριστοδούλου είχε επίσης εκφράσει την άποψη ότι μια επανένωση του καστ του «Παρά Πέντε» θα ήταν «πολύ καλή ιδέα».
Διαβάστε επίσης:
Χάρβεϊ Γουάινστιν: Αντιμέτωπος με έξοδα εκατομμυρίων – Αναζητά έσοδα από παλιές παραγωγές για να τα καλύψει
Τζένιφερ Λόπεζ: Οι «καυτές» πόζες στο Instagram που… ανέβασαν τη θερμοκρασία! (Photos)
Δήμητρα Παπαδήμα: «Έχω πληγωθεί πολύ από τους γονείς μου»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.