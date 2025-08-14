Θεσσαλονίκη: Εκτόξευση των ενοικίων στα καταστήματα – Μέτρα ζητούν οι έμποροι από Θεοδωρικάκο

Επιστολή με την οποία ζητά παρέμβαση για την προστασία της επαγγελματικής στέγης, απέστειλε στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ύστερα από τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες μελών του, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις αυξήσεις μισθωμάτων.

Στην επιστολή, ο πρόεδρος του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής καταθέτει ένα πλήρως τεκμηριωμένο υπόμνημα με προτάσεις, που αφορούν -μεταξύ άλλων- την επαναφορά της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης στα 12 χρόνια, τη σύνδεση των αυξήσεων με τον δείκτη τιμών καταναλωτή και τη διετή παράταση του μισθώσεων που λήγουν εντός του 2026.

Στην επιστολή τονίζεται ότι το φαινόμενο των «λουκέτων» πολλαπλασιάζεται, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται αντιμέτωπες με το δίλημμα: μετακόμιση ή οικονομική ασφυξία και στο πλαίσιο αυτό το Ε.Ε.Θ. ζητά θεσμική κατοχύρωση της επαγγελματικής στέγης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα χιλιάδων επαγγελματιών.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στο γραφείο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στον υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονία – Θράκη) Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, στους βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, στον διευθυντή Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη, στον πρόεδρο της ΚΕΕΕ Ιωάννη Βουτσινά, σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας Ενοικιαστών.

Μεγάλο πρόβλημα στην Τούμπα

Υπέρογκες αυξήσεις στα ενοίκια επαγγελματικής στέγης στην Τούμπα καταγγέλλει με σχετική ανακοίνωση και ο τοπικός Σύλλογος Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων. Όπως τονίζεται οι επαγγελματίες της περιοχής δέχονται πιέσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων για υπερβολικές αυξήσεις στα μισθώματα στις οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ο μνημονιακός νόμος 4242/2014, που ισχύει για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις, μείωσε την ελάχιστη αρχική υποχρεωτική διάρκεια της μίσθωσης από 12 (όπως προβλέπονταν από τα άρθρα 5 και 6 του ΠΔ 34/1995) σε 3 έτη.

«Έτσι, η προστασία των επαγγελματιών που μισθώνουν κάποιο ακίνητο, για να στεγάσουν τη δραστηριότητά τους, περιορίζεται στα 3 έτη ενώ παράλληλα καταργήθηκε και το προσωρινό μέτρο του ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Μάλιστα τονίζεται ότι πρόκειται για καταστήματα και επαγγελματίες που δεν προσφέρουν μόνο υπηρεσίες ή προϊόντα, αλλά έχουν μακρά ιστορία κοινωνικής δράσης και στήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η αύξηση ενοικίων όπως τονίζουν οι επαγγελματίες δεν έρχεται μόνη της φυσικά, αλλά εν μέσω μιας περιόδου όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως υπερφορολόγηση, εκτίναξη του κόστους ενέργειας, υψηλά δημοτικά τέλη και συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών

Οι επαγγελματίες ζητούν από την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία και να προχωρήσει σε θέσπιση πλαφόν (ίσο με τον πληθωρισμό) στην αύξηση των ενοικίων για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις και αύξηση της ελάχιστης διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων, ώστε να διασφαλίζεται σταθερότητα και βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις

«Η τοπική οικονομία και κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει με εκβιασμούς και λογικές “όποιος αντέξει”. Χρειαζόμαστε άμεση στήριξη και ουσιαστικά μέτρα. Ενώνουμε τη φωνή μας και διεκδικούμε το αυτονόητο: να μπορούμε να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια στον τόπο μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

