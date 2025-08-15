search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 22:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 20:53

Η στιγμή που ταχύπλοο στην Κέρκυρα παίρνει σβάρνα 3 ιστιοφόρα – Λουόμενοι κοιτούσαν αποσβολωμένοι

15.08.2025 20:53
ISTIOFORO_KERKURA
Alpha

Η σύγκρουση ανάμεσα σε τρία σκάφη στην Κέρκυρα την Παρασκευή (15.08.2025) καταγράφηκε σε βίντεο. Αρκετοί λουόμενοι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του απίστευτου ναυτικού ατυχήματος.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο του Star αποτυπώνεται στιγμή προς στιγμή η σύγκρουση μεταξύ των σκαφών στη θαλάσσια περιοχή της Ίσσου στην Κέρκυρα.

Όπως φαίνεται, ένα μεγάλο ταχύπλοο με ιταλική σημαία στο οποίο επέβαιναν δύο Γερμανοί, άγνωστο πώς, έχασαν τον έλεγχο του σκάφους τους, το οποίο με την πλώρη του «καρφώθηκε» στο πλαϊνό μέρος ενός αγκυροβολημένου ιστιοπλοϊκού. Με τη σειρά του, το παρέσυρε και έπεσε πάνω σε ένα άλλο ιστιοπλοϊκό.

Οι κολυμβητές παρακολουθούσαν με αγωνία και δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Ευτυχώς, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνον υλικές ζημιές στα σκάφη, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στους Οθωνούς.

Διαβάστε επίσης:

Σκιάθος: Μητέρα μήνυσε τον πρώην σύζυγό της για υποψία κακοποίησης του 7χρονου γιου τους

Σύβοτα: Βλάβη στο πηδάλιο σε ιστιοφόρο με σημαία Γαλλίας – Τρομοκρατήθηκαν 4 τουρίστες

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TRUMP_POUTIN_AFIKSH_KENTRIKH
ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Έφτασαν Τραμπ – Πούτιν, η ιστορική συνάντηση χειραψία πριν τη συνάντηση (Live οι εξελίξεις)

purosbestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αργολίδα: Πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Η άφιξη Τραμπ στην Αλάσκα (Video)

ISTIOFORO_KERKURA
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που ταχύπλοο στην Κέρκυρα παίρνει σβάρνα 3 ιστιοφόρα – Λουόμενοι κοιτούσαν αποσβολωμένοι

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Μητέρα μήνυσε τον πρώην σύζυγό της για υποψία κακοποίησης του 7χρονου γιου τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover - Αλλά μάλλον θα γίνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 22:30
TRUMP_POUTIN_AFIKSH_KENTRIKH
ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Έφτασαν Τραμπ – Πούτιν, η ιστορική συνάντηση χειραψία πριν τη συνάντηση (Live οι εξελίξεις)

purosbestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αργολίδα: Πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Η άφιξη Τραμπ στην Αλάσκα (Video)

1 / 3