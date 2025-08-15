search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 18:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 16:32

Τραμπ από το Air Force One: «Θα αφήσω την Ουκρανία να αποφασίσει για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» (audio/video)

15.08.2025 16:32
trump_aeroplano_1508_1460-820_new
credit: AP

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του, μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους (Air Force One), στην πορεία του για την Αλάσκα όπου θα έχει σύνοδο κορυφής σε λίγες ώρες με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Μπορεί να βγει κάτι καλό», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι, κατά την άποψη του Πούτιν, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στην Ουκρανία «του δίνουν δύναμη»«Εγώ όμως πιστεύω ότι τον βλάπτουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι προσπαθούν να διαπραγματευτούν. Στο μυαλό του (Πούτιν) αυτό τον βοηθά να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία. Στην πραγματικότητα όμως τον ζημιώνει… θα το συζητήσω μαζί του αργότερα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η συνάντηση θα περιλαμβάνει και κρίσιμα ζητήματα.

Αναφερόμενος στις εδαφικές παραχωρήσεις, υπογράμμισε πως «θα συζητηθούν» στην Αλάσκα, διευκρινίζοντας: «Πρέπει όμως να αφήσω την Ουκρανία να πάρει την απόφαση. Πιστεύω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση».

Διαβάστε επίσης:

«Ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος – Βασιζόμαστε στην Αμερική», λέει ο Ζελένσκι

Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στο Ορέμπρο – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Άπω Ανατολή: Νέος μεγάλος σεισμός 6 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekrixi manhattan
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στην Νέα Υόρκη – «Ταρακουνήθηκε» το Μανχάταν (Video)

naxos_fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

fotia_pyrosvestiki_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά ξέσπασε στον Δήμο Νέστου

pierrakakis_2703_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα η συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί – Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover - Αλλά μάλλον θα γίνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 18:48
ekrixi manhattan
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στην Νέα Υόρκη – «Ταρακουνήθηκε» το Μανχάταν (Video)

naxos_fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

fotia_pyrosvestiki_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά ξέσπασε στον Δήμο Νέστου

1 / 3