Τραμπ από το Air Force One: «Θα αφήσω την Ουκρανία να αποφασίσει για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» (audio/video)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία.

✈️ President Donald J. Trump Departs Washington, D.C., for Alaska for a Historic Summit. pic.twitter.com/eUfCC9EmQF August 15, 2025

Ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του, μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους (Air Force One), στην πορεία του για την Αλάσκα όπου θα έχει σύνοδο κορυφής σε λίγες ώρες με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Μπορεί να βγει κάτι καλό», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι, κατά την άποψη του Πούτιν, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στην Ουκρανία «του δίνουν δύναμη». «Εγώ όμως πιστεύω ότι τον βλάπτουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι προσπαθούν να διαπραγματευτούν. Στο μυαλό του (Πούτιν) αυτό τον βοηθά να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία. Στην πραγματικότητα όμως τον ζημιώνει… θα το συζητήσω μαζί του αργότερα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η συνάντηση θα περιλαμβάνει και κρίσιμα ζητήματα.

Αναφερόμενος στις εδαφικές παραχωρήσεις, υπογράμμισε πως «θα συζητηθούν» στην Αλάσκα, διευκρινίζοντας: «Πρέπει όμως να αφήσω την Ουκρανία να πάρει την απόφαση. Πιστεύω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση».

.@POTUS on the possibility of territorial swaps: "They'll be discussed, but I've got to let Ukraine make that decision … I'm not here to negotiate for Ukraine. I'm here to get them at a table." pic.twitter.com/IQJGr1Wyi1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

